Беби-кризис: половине стран мира грозит убыль населения. К чему это приведет?

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В мире произошел значительный спад числа детей, которых рожает за свою жизнь среднестатистическая женщина, сообщают ученые.

Как показало исследование, спад коэффициента рождаемости поставил половину стран мира перед лицом "беби-кризиса" (англ. baby bust - явления, противположного беби-буму, то есть всплеску рождаемости. - Прим. Русской службы Би-би-си.). В этих странах числа новорожденных окажется недостаточно для сохранения текущей численности населения.

Исследователи заявили, что полученный результат оказался для них "большой неожиданностью".

Также крайне серьезные последствия ждут страны, где "бабушек и дедушек больше, чем внуков".

Насколько глубоким был спад?

Исследование, результаты которого опубликовал медицинский журнал The Lancet, проанализировало тенденции во всех странах мира с 1950 по 2017 год.

В 1950 году у каждой женщины за ее жизнь рождались в среднем 4,7 ребенка. В прошлом году показатель был вдвое ниже - 2,4.

За этой цифрой скрывается огромный разброс между странами.

Коэффициент рождаемости в Нигере составляет 7,1 ребенка, тогда как на острове Кипр на каждую женщину приходится лишь одно рождение.

В Великобритании этот показатель составляет 1,7, что примерно соответствует цифрам в большинстве стран Западной Европы. В России - 1,8 (по данным Росстата на 2016 год).

Каким должен быть коэффициент рождаемости в идеале?

Суммарный коэффициент рождаемости - это среднее число детей, которых каждая женщина производит на свет за всю свою жизнь. Это не то же самое, что уровень рождаемости - число новорожденных на тысячу человек населения в отдельно взятом году.

Когда суммарный коэффициент рождаемости страны падает и остается ниже уровня 2,1, то в конце концов численность ее населения начнет снижаться (порог для беби-кризиса значительно выше в странах с высокой детской смертностью).

В 1950 году ни одна страна не находилась в подобном положении.

Руководитель Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете Кристофер Маррей сказал в интервью Би-би-си: "Мы достигли водораздела, за которым у половины стран суммарный коэффициент рождаемости находится ниже уровня простого воспроизводства населения. Если ничего не изменится, численность населения в этих странах будет сокращаться".

"Это знаменательный переход. Это неожиданность даже для людей вроде меня. Мысль о том, что это касается половины стран мира, очень удивит людей", - добавил он.

В каких странах это происходит?

Низкий суммарный коэффициент рождаемости в основном наблюдается в более экономически развитых странах. В их числе большинство государств Европы (включая Россию), США, Южная Корея и Австралия.

Это не означает, что число жителей в этих странах начало падать. По крайней мере пока что этого не происходит, поскольку численность населения складывается из рождаемости, смертности и миграции.

Чтобы уровень рождаемости начал меняться, может потребоваться поколение.

"Вскоре мы перейдем к ситуации, когда страны начнут бороться со снижением численности населения", - отметил профессор Маррей.

В половине стран по-прежнему рождается достаточно детей, чтобы население росло, однако чем больше стран повышает уровень своего экономического развития, тем меньше там будет суммарный коэффициент рождаемости.

"Мы хотим дать дочери все самое лучшее"

38-летняя Рейчел Джейкобс из графства Кент родила свою единственную дочь семь лет назад

Раньше я была сосредоточена на карьере. Когда я была беременна, я по-прежнему была сосредоточена на карьере.

Теперь я знаю, что наша семья выживет на деньги, которые мы зарабатываем, и будет иметь при этом возможность каждый год ездить отдыхать. Будь у нас еще один ребенок, отдых мы бы уже не смогли себе позволить.

Я лучше дам все самое лучшее нашей дочери, чем стану матерью нескольких детей, которых мы только и сможем, что накормить и одеть.

Мы с моим партнером думаем и о будущем. Мы хотим иметь возможность поддерживать дочь финансово, когда она будет учиться в университете, и помочь с покупкой жилья. Я бы не хотела когда-либо сказать ей, что она не сможет пойти на вечеринку или позволить себе новый свитер на Рождество.

Почему коэффициент рождаемости падает?

Снижение числа рождений на одну женщину не связано с уменьшением числа сперматозоидов или другими подобными факторами, которые часто приходят на ум при размышлениях на тему воспроизводства потомства.

На самом деле есть три ключевых фактора:

Снижение уровня детской смертности, из-за чего женщины рожают меньше

Рост доступа к контрацепции

Более высокий уровень занятости и образования среди женщин

Во многих смыслах снижение коэффициента рождаемости - это история успеха.

Каковы будут последствия?

Без притока мигрантов страны будут сталкиваться со старением и сокращением населения.

По словам директора Оксфордского института по изучению старения населения Джорджа Лисона, само по себе это не плохо, но всему обществу нужно будет подготовиться к масштабным демографическим переменам.

Вот что он сказал Би-би-си: "Вопросы демографии оказывают влияние на любой аспект нашей жизни. Посмотрите в окно на людей на улицах, на дома, на транспорт, на потребление - все это подчинено демографии".

"То, к чему мы готовимся, определяется не только численностью населения, но и его возрастной структурой, которая меняется, причем настолько фундаментально, что мы еще до конца это не осмыслили", - сказал Лисон.

Он считает, что рынок труда должен будет измениться, так что сама мысль выйти на пенсию в 68 лет (пенсионный возраст в Великобритании) окажется несостоятельной.

В докладе говорится, что страны, которые это затронет, будут вынуждены подумать о наращивании числа мигрантов (это сопряжено со своими собственными проблемами) либо стимулировании рождаемости (подобные меры зачастую не достигают своей цели).

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Коэффициент рождаемости в Нигере составляет 7,1 детей на одну женщину

Автор исследования Кристофер Маррей утверждает: "Если все будет идти своим чередом, в будущем будет мало детей и много людей старше 65 лет, и с таким положением дел поддерживать мировому сообществу будет крайне тяжело себя сохранять устойчивость. Подумайте, насколько серьезными будут социальные и экономические последствия для общества, в котором бабушек и дедушек больше, чем внуков".

"Мне кажется, это прекрасно понимает Япония. Там снижается численность населения, но, как мне кажется, многие страны Запада еще не столкнулись с этим, потому что низкая рождаемость там компенсировалась миграцией. Но в масштабе всего мира миграция проблемы не решит", - добавил он.

Есть у снижения рождаемости и оборотная сторона: этот процесс может пойти на пользу окружающей среде, учитывая, как влияют на нее люди в настоящее время.

А что в Китае?

С 1950 года Китай пережил громадный рост населения: с примерно резко выросло население: примерно с полумиллиарда до 1,4 млрд человек.

Но и в этой стране отмечается проблема с коэффициентом рождаемости, который в 2017 году составлял лишь 1,5 ребенка на женщину. Недавно страна отошла от своей знаменитой политики "Одна семья - один ребенок".

Причины, по которым развитым странам требуется коэффициент рождаемости не ниже 2,1, состоит еще и в том, что не все дети доживают до взрослого возраста, а мальчиков в среднем рождается чуть больше, чем девочек.

В Китае же, по статистике, на 100 девочек рождается 117 мальчиков, что указывает на "крайне высокую распространенность абортов по гендерному признаку и даже убийств новорожденных", пишут авторы исследования.

В таком случае для сохранения численности населения понадобится еще больше новорожденных.