Обрушение домов в Марселе: жители города боятся повторения трагедии
Обрушение двух старых домов в Марселе стало трагедией для всей Франции, подобно тому, что произошло при пожаре в высотке Гренфелл-тауэр в Лондоне два года назад.
Масштаб катастрофы стал понятен не сразу, а прояснился по мере того, как пожарные принялись разбирать руины домов. Из-под завалов одно за другим извлекали тела погибших. К пятнице обнаружено восемь жертв, но разбор завалов еще продолжается.
В результате пожара в жилой высотке Гренфелл-тауэр в Лондоне погибло 72 человека. В Марселе жертв значительно меньше, однако эта трагедия выявила давнюю проблему с ветхим жильем в этом втором по численности населения городе Франции. Эта проблема затрагивает около 100 тысяч его жителей.
Многие из них разгневаны бездействием властей.
"Жители и общественные организации много лет предупреждали о грозящей опасности, - говорит репортер местного информационного сайта Marsactu. - Люди чувствуют себя брошенными, а принимаемые сейчас запоздалые меры кажутся им недостаточными".
Место катастрофы
Улица Рю Добань протянулась по склону холма к проспекту Канебьер, который отделяет северные районы города с их плотной застройкой от элегантных зажиточных районов на юге города.
Эта улица проходит по старому пролетарскому району Ноаллес, населенному сейчас выходцами из стран Северной Африки или их потомками. В этом районе также селятся малосостоятельные люди, привлеченные низкими ценами на жилье.
Но большинство марсельцев знают эту улицу только потому, что по ней можно легко выйти к клубам и кафе в известном злачном районе Кур-Жюльен, находящемся поблизости.
Катастрофа назревала давно
Еще в 2015 году власти выпустили доклад, в котором говорилось, что 13% частных зданий в Марселе, где проживает около 100 тысяч человек в 40 тысячах квартир, находится в опасном состоянии. Для всей страны эта цифра составляет 6%.
В центре Марселя таких опасных для жизни зданий 35%, причем почти 70% из них как раз находятся на улице Рю Добань.
Фабьен Каденель, который 20 лет проработал архитектором в Марселе, считает, что катастрофа в центре города была неизбежной, так как в городе множество зданий, возведенных 200-300 лет назад из плохого камня и строительного мусора.
На этой неделе он опубликовал свои фотографии, на которых видны дефекты множества старых зданий города, и предложил свои услуги консультанта многим обеспокоенным горожанам и домовладельцам.
"Затраты на поддержание зданий могут быть серьезными, но если ничего не делать, вы рискуете столкнуться с гораздо большими неприятностями", - говорит архитектор.
"Такие трагедии, как на улице Рю Добань, случаются нечасто. Это результат пренебрежения вопросами безопасности в течение долгих лет", - добавляет он.
К счастью, обычное здание не может рухнуть неожиданно, этому предшествует множество признаков надвигающейся беды - трещины в стенах, неровности пола, лопнувшие водопроводные трубы.
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По словам архитектора, о появлении таких признаков необходимо срочно сообщать городским властям.
За одну только среду власти Марселя получили 51 такое сообщение и в 37 случаях откликнулись на них, распорядившись эвакуировать жителей из четырех домов.
Что делают власти?
В докладе 2015 года содержалась рекомендация о разработке официальной стратегии по решению проблемы старого жилого фонда города, но автор доклада Кристиан Николь сообщил местным журналистам, что государственные и городские власти ничего не предпринимают.
На этой неделе на месте катастрофы собралось около сотни протестующих, которые выкрикивали оскорбления в адрес мэра Марселя Жан-Клода Годена и его приближенных, ответственных за строительство в городе.
В ответном выступлении в четверг Годен защищал действия своей администрации и призвал к внесению поправок в законы, которые помогут заставить домовладельцев принимать меры по поддержанию домов в жилом состоянии.
Однако противники мэра указывают, что в других французских городах на ремонт старых зданий тратится куда больше средств, чем в Марселе, власти которого озабочены в основном привлечением туристов.
Фабьен Каденель считает, что было бы неправильным возлагать всю ответственность за плохое состояние старых зданий на домовладельцев.
"Бедные кварталы находятся в самом плачевном состоянии, но их владельцы не имеют достаточных средств для их ремонта", - говорит архитектор.
Пока что власти не знают точной причины катастрофы в Марселе. Но министр внутренних дел Кристоф Кастанер пообещал, что власти проведут подробную перепись всех старых зданий города.