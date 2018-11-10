Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Два дома по улице Рю Добань рухнули 5 ноября

Обрушение двух старых домов в Марселе стало трагедией для всей Франции, подобно тому, что произошло при пожаре в высотке Гренфелл-тауэр в Лондоне два года назад.

Масштаб катастрофы стал понятен не сразу, а прояснился по мере того, как пожарные принялись разбирать руины домов. Из-под завалов одно за другим извлекали тела погибших. К пятнице обнаружено восемь жертв, но разбор завалов еще продолжается.

В результате пожара в жилой высотке Гренфелл-тауэр в Лондоне погибло 72 человека. В Марселе жертв значительно меньше, однако эта трагедия выявила давнюю проблему с ветхим жильем в этом втором по численности населения городе Франции. Эта проблема затрагивает около 100 тысяч его жителей.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Из окружающих домов эвакуированы десятки жителей

Многие из них разгневаны бездействием властей.

"Жители и общественные организации много лет предупреждали о грозящей опасности, - говорит репортер местного информационного сайта Marsactu. - Люди чувствуют себя брошенными, а принимаемые сейчас запоздалые меры кажутся им недостаточными".

Место катастрофы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пожарным предстоит еще долго разбирать завалы из строительного мусора

Улица Рю Добань протянулась по склону холма к проспекту Канебьер, который отделяет северные районы города с их плотной застройкой от элегантных зажиточных районов на юге города.

Эта улица проходит по старому пролетарскому району Ноаллес, населенному сейчас выходцами из стран Северной Африки или их потомками. В этом районе также селятся малосостоятельные люди, привлеченные низкими ценами на жилье.

Но большинство марсельцев знают эту улицу только потому, что по ней можно легко выйти к клубам и кафе в известном злачном районе Кур-Жюльен, находящемся поблизости.

Катастрофа назревала давно

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Под завалами еще могут оставаться люди

Еще в 2015 году власти выпустили доклад, в котором говорилось, что 13% частных зданий в Марселе, где проживает около 100 тысяч человек в 40 тысячах квартир, находится в опасном состоянии. Для всей страны эта цифра составляет 6%.

В центре Марселя таких опасных для жизни зданий 35%, причем почти 70% из них как раз находятся на улице Рю Добань.

Фабьен Каденель, который 20 лет проработал архитектором в Марселе, считает, что катастрофа в центре города была неизбежной, так как в городе множество зданий, возведенных 200-300 лет назад из плохого камня и строительного мусора.

Правообладатель иллюстрации FCA Image caption Фабьен Каденель публикует снимки опасных ветхих зданий Марселя

На этой неделе он опубликовал свои фотографии, на которых видны дефекты множества старых зданий города, и предложил свои услуги консультанта многим обеспокоенным горожанам и домовладельцам.

"Затраты на поддержание зданий могут быть серьезными, но если ничего не делать, вы рискуете столкнуться с гораздо большими неприятностями", - говорит архитектор.

"Такие трагедии, как на улице Рю Добань, случаются нечасто. Это результат пренебрежения вопросами безопасности в течение долгих лет", - добавляет он.

К счастью, обычное здание не может рухнуть неожиданно, этому предшествует множество признаков надвигающейся беды - трещины в стенах, неровности пола, лопнувшие водопроводные трубы.

По словам архитектора, о появлении таких признаков необходимо срочно сообщать городским властям.

За одну только среду власти Марселя получили 51 такое сообщение и в 37 случаях откликнулись на них, распорядившись эвакуировать жителей из четырех домов.

Что делают власти?

В докладе 2015 года содержалась рекомендация о разработке официальной стратегии по решению проблемы старого жилого фонда города, но автор доклада Кристиан Николь сообщил местным журналистам, что государственные и городские власти ничего не предпринимают.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Неделю назад на месте провала, где сейчас работает кран, стояли два старых дома

На этой неделе на месте катастрофы собралось около сотни протестующих, которые выкрикивали оскорбления в адрес мэра Марселя Жан-Клода Годена и его приближенных, ответственных за строительство в городе.

В ответном выступлении в четверг Годен защищал действия своей администрации и призвал к внесению поправок в законы, которые помогут заставить домовладельцев принимать меры по поддержанию домов в жилом состоянии.

Однако противники мэра указывают, что в других французских городах на ремонт старых зданий тратится куда больше средств, чем в Марселе, власти которого озабочены в основном привлечением туристов.

Фабьен Каденель считает, что было бы неправильным возлагать всю ответственность за плохое состояние старых зданий на домовладельцев.

"Бедные кварталы находятся в самом плачевном состоянии, но их владельцы не имеют достаточных средств для их ремонта", - говорит архитектор.

Пока что власти не знают точной причины катастрофы в Марселе. Но министр внутренних дел Кристоф Кастанер пообещал, что власти проведут подробную перепись всех старых зданий города.