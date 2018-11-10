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Президент США Дональд Трамп встретился в субботу, 10 ноября, с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в преддверии церемонии в память о столетии со дня окончания Первой мировой войны.

В повестке этой встречи такие темы как Иран, конфликты в Сирии и Йемене, изменение климата и торговля.

Однако за сутки до встречи Трамп обрушился на французского президента с критикой в связи со словами Макрона о том, что ЕС нуждается в своей собственной армии для противостояния давлению со стороны США, Китая и России.

Трамп назвал это высказывание чрезвычайно оскорбительным в своем твите, выдержанном в раздраженном тоне.

На пресс-конференции по итогам встречи Трамп и Макрон не стали спорить, а сошлись во мнении, что Европа должна больше тратить на оборону. Защищая свою идею о европейской армии, Макрон потрепал Трампа за колено.

Зачем Макрону европейская армия

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в начале недели в Вердене, предупредил, что европейцы более не в состоянии полагаться на защиту со стороны США.

"Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", - заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1.

"Кто здесь оказывается главной жертвой? Европа и ее безопасность. Я хочу начать реальный диалог по безопасности с Россией, которая является страной, которую я уважаю, европейской страной. Нам нужна Европа, которая будет в состоянии защищать себя самостоятельно, не полагаясь в этом полностью на Соединенные Штаты", - сказал Макрон.

Президент Макрон уже пошел на шаги по увеличению вклада Франции в бюджет НАТО. Он также контролирует процесс создание европейских сил быстрого реагирования, в которых будут участвовать специальные соединения девяти европейских стран, включая британских и немецких воренных. Однако эти силы по своей численности не могут считаться армией.

В пятницу Трамп отозвался на эти словам следующим твитом: "Президент Франции Макрон только что предложил создать в Европе собственную армию для защиты от США, Китая и России. Это оскорбительно, но, возможно, Европе стоит сначала начать платить справедливую долю в бюджет НАТО, который субсидируется США".

Состоится ли встреча Трамп-Путин

Среди глав государств, приглашенных на церемонию в Париже, есть российский президент Владимир Путин. Ранее сообщалось, что он может провести с президентом Трампом неофициальную встречу. Однако статус этой возможной встречи постоянно меняется.

В среду Кремль сообщил, что президенты встретятся за коротким рабочим завтраком в Елисейском дворце в Париже, однако в тот же день президент Трамп поставил это под сомнение.

"Думаю, что у нас ничего не запланировано в Париже, и я очень быстро возвращаюсь, - сказал президент. - Думаю, что у нас не будет времени для такой встречи".

В воскресенье российский и американский президенты могут встретиться в рамках официального ланча для всех участников торжественной церемонии, однако формат такой встречи остается неизвестным.

Как пройдут торжества

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Президент США и первая леди прибыли в Париж в пятницу

Вечером в субботу Макрон встретится с Ангелой Меркель в городе Компьен на севере Франции, где в 1918 году было подписано соглашение о перемирии между союзниками и Германией.

Вечером в Париже запланирован торжественных обед для приглашенных глав правительств.

Ожидается, что президент Трамп посетит два американских военных кладбища, прежде чем прибыть к могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже, где состоится воскресная церемония.

В воскресенье после полудня Эммануэль Макрон и Ангела Меркель прибудут на Парижский форум мира, на котором будут присутствовать также Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако президент Трамп не будет присутствовать на форуме, что его советник по национальной безопасности Джон Болтон объяснил чрезвычайной занятостью.