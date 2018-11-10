Встреча Трампа и Макрона: спора о европейской армии не вышло
Президент США Дональд Трамп встретился в субботу, 10 ноября, с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в преддверии церемонии в память о столетии со дня окончания Первой мировой войны.
В повестке этой встречи такие темы как Иран, конфликты в Сирии и Йемене, изменение климата и торговля.
Однако за сутки до встречи Трамп обрушился на французского президента с критикой в связи со словами Макрона о том, что ЕС нуждается в своей собственной армии для противостояния давлению со стороны США, Китая и России.
Трамп назвал это высказывание чрезвычайно оскорбительным в своем твите, выдержанном в раздраженном тоне.
На пресс-конференции по итогам встречи Трамп и Макрон не стали спорить, а сошлись во мнении, что Европа должна больше тратить на оборону. Защищая свою идею о европейской армии, Макрон потрепал Трампа за колено.
Зачем Макрону европейская армия
Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в начале недели в Вердене, предупредил, что европейцы более не в состоянии полагаться на защиту со стороны США.
"Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", - заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1.
"Кто здесь оказывается главной жертвой? Европа и ее безопасность. Я хочу начать реальный диалог по безопасности с Россией, которая является страной, которую я уважаю, европейской страной. Нам нужна Европа, которая будет в состоянии защищать себя самостоятельно, не полагаясь в этом полностью на Соединенные Штаты", - сказал Макрон.
Президент Макрон уже пошел на шаги по увеличению вклада Франции в бюджет НАТО. Он также контролирует процесс создание европейских сил быстрого реагирования, в которых будут участвовать специальные соединения девяти европейских стран, включая британских и немецких воренных. Однако эти силы по своей численности не могут считаться армией.
В пятницу Трамп отозвался на эти словам следующим твитом: "Президент Франции Макрон только что предложил создать в Европе собственную армию для защиты от США, Китая и России. Это оскорбительно, но, возможно, Европе стоит сначала начать платить справедливую долю в бюджет НАТО, который субсидируется США".
Состоится ли встреча Трамп-Путин
Среди глав государств, приглашенных на церемонию в Париже, есть российский президент Владимир Путин. Ранее сообщалось, что он может провести с президентом Трампом неофициальную встречу. Однако статус этой возможной встречи постоянно меняется.
В среду Кремль сообщил, что президенты встретятся за коротким рабочим завтраком в Елисейском дворце в Париже, однако в тот же день президент Трамп поставил это под сомнение.
"Думаю, что у нас ничего не запланировано в Париже, и я очень быстро возвращаюсь, - сказал президент. - Думаю, что у нас не будет времени для такой встречи".
В воскресенье российский и американский президенты могут встретиться в рамках официального ланча для всех участников торжественной церемонии, однако формат такой встречи остается неизвестным.
Как пройдут торжества
Вечером в субботу Макрон встретится с Ангелой Меркель в городе Компьен на севере Франции, где в 1918 году было подписано соглашение о перемирии между союзниками и Германией.
Вечером в Париже запланирован торжественных обед для приглашенных глав правительств.
Ожидается, что президент Трамп посетит два американских военных кладбища, прежде чем прибыть к могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки в Париже, где состоится воскресная церемония.
В воскресенье после полудня Эммануэль Макрон и Ангела Меркель прибудут на Парижский форум мира, на котором будут присутствовать также Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Однако президент Трамп не будет присутствовать на форуме, что его советник по национальной безопасности Джон Болтон объяснил чрезвычайной занятостью.