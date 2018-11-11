"ЭкзоМарс": ученые решили посадить европейско-российский аппарат на Кислом плато

Правообладатель иллюстрации AIRBUS Image caption В настоящее время проходят испытания прототипа станции "Экзомарс"

Ученые выбрали местом посадки европейско-российского аппарата "ЭкзоМарс" экваториальную долину Oxia ("Кислое плато"), сложенную из осадочных пород.

Европейско-российская миссия "ЭкзоМарс" (ExoMars) должна прилететь на Марс в 2021 году и заняться поиском признаков существования микробных форм жизни - в прошлом и настоящем. Робот будет оснащен буром, способным получать образцы породы с глубины до двух метров - на тот случай, если жизнь прячется там.

Первоначально планировалось осуществить высадку марсохода в 2018 году, однако из-за различных задержек запуск решили отложить до лета 2020 года.

Рекомендация принята на основании выводов группы экспертов, собравшихся на совещание в Лестерском университете в Англии. Итоговое решение будет принято главами Европейского космического агентства и Роскосмоса, однако мнение рабочей группы экспертов будет трудно игнорировать.

Плато Кислое сформировалось под длительным воздействием водных потоков, его почва состоит из глин и осадочных пород. На борту спускаемого аппарата будет находиться не только бур, но и сложное научное оборудование, в том числе анализатор органических молекул.

Зонд должен быть запущен в период с 25 июля по 13 августа 2020 года с космодрома Байконур с помощью ракеты "Протон-М". Ориентировочная дата посадки на Марс - 19 марта 2021 года. Российский спускаемый аппарат опустит на поверхность стационарную автономную научную станцию и марсоход.

Правообладатель иллюстрации IRSPS/TAS; NASA/JPL-Caltech/Arizona State Universi Image caption Кислое плато: возможность посадки здесь изучалась более четырех лет

Мягкой посадки

Мягкая посадка на Марсе всегда считалась трудной задачей, а более половины спускаемых аппаратов, запущенных с Земли, потерпели неудачу.

Самой последней неудачной попыткой стала посадка в 2016 году станции "Скиапарелли" в рамках первого этапа миссии "ЭкзоМарс". Из-за ошибки в показаниях альтиметра аппарат не раскрыл вовремя парашют и врезался в поверхность Марса со скоростью 300 км в час.

Правообладатель иллюстрации ESA Image caption Передвижная лаборатория "ЭкзоМарс" будет нести и российские приборы

Рабочая группа по выбору места посадки обсуждала различные районы посадки в течение четырёх с лишним лет, привлекая для этого различных специалистов.

В конце концов выбор свелся к двум возможным районам - Кислое плато или расположенная к северу от него Долина Мавра.

Оба эти района считались многообещающими с точки зрения поиска признаков микробной жизни, которая могла существовать там миллионы лет назад. Однако, выслушав все представленные аргументы, рабочая группа сделала выбор в пользу первого варианта.

Спуск и посадка аппарата будут проходить по испытанным технологиям, с использованием теплового щита, парашютной системы и тормозных посадочных двигателей на спускаемом аппарате.

Решающим фактором в выборе Кислого плато в качестве места посадки будущей экспедиции стало ее расположение. Она лежит на 1000 метров ниже долины Мавра. Это означает, что у парашюта будет больше времени, чтобы раскрыться и замедлить движение аппарата к поверхности планеты.

Плато расположено в 18 градусах к северу от экватора, что позволит солнечным панелям спускаемого аппарата получать достаточно энергии в течение всего года. Кроме того, плато Кислое богато глинистыми минералами, которые формировались в присутствии воды.

Правообладатель иллюстрации NASA/JPL/University of Arizona Image caption Вид на плато с орбиты: в этих местах миллионы лет назад, предположительно, были русла рек

Наблюдения с орбиты показывают, что поверхностные породы состоят в основном из различных глин или осадочных материалов, которые сформировались под воздействием воды.

Ранее американский ровер "Кьюриосити", который до сих пор действует в другом районе планеты, обнаружил залежи грязевых отложений, сформированных миллионы лет назад при затоплении и формировании водоемов, ныне высохших.

Исследователи считают, что на плато также имеются старые русла рек и высохшие озера. Учитывая, что научные приборы спускаемого аппарата специально рассчитаны на поиск органических молекул в собираемых для анализа породах, шансы на успех в этом районе возрастают.

Правообладатель иллюстрации ESA/DLR/FU Berlin/NASA/MGS/MOLA Image caption Долина Oxia Planum уже давно привлекает внимание исследователей

"В этот обширный водосборный район в течение длительного времени осадки могли приносить органику из мест с различными условиями, в том числе из районов, где могла существовать жизнь. Эти тонкие осадочные породы будут также идеальным местом для работы бурильной установки", - сообщил член рабочей группы профессор Джон Бриджес.

В настоящее время работы по монтажу спускаемого аппарата и посадочной платформы ведутся в научном центре европейской корпорации Airbus в английском городе Стивенедж.