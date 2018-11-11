Египетские археологи показали мумии кошек и жуков-скарабеев
Египетские исследователи показали мумии кошек и жуков-скарабеев, которые были недавно обнаружены в захоронениях близ Каира.
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AFP
Археологи обнаружили коллекцию мумий кошек и жуков-скарабеев в захоронениях близ Каира.
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Reuters
Этим находкам более 4 тысяч лет. Они были сделаны в районе Саккара к югу от Каира. Здесь обнаружено огромное захоронение, служившее городу Мемфис, который был столицей древнего Египта в течение 2 тысяч лет
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AFP
Египтяне верили, что кошки и другие животные занимают особое положение в загробном мире.
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AFP
В одном из могильников была найдена бронзовая статуя богини-кошки.
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Reuters
Жуки-скарабеи считались священными и, возможно, символизировали бога солнца Ра. Археолог Мостафа Вазири пояснил, что обнаружение мумий таких жуков является редким открытием.
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AFP
Египтяне мумифицировали тела умерших людей, что должно был обеспечить их сохранность на пути в мир иной, а мумии животных использовались в жертвоприношениях.
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Reuters
Всего рядом с комплексом пирамиды фараона Усеркафа были найдены семь саркофагов. В трех них были обнаружены мумии кошек.
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Reuters
Планируется продолжить раскопки в районе Саккара. Археологи нашли дверь, ведущую в еще одно захоронение. Они собираются открыть ее в ближайшие недели.
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AFP
Новые захоронения находятся в районе, не до конца исследованном археологами. Специалисты считают, что там может быть сделано еще множество находок.