Египетские археологи показали мумии кошек и жуков-скарабеев

  • 11 ноября 2018

Египетские исследователи показали мумии кошек и жуков-скарабеев, которые были недавно обнаружены в захоронениях близ Каира.

  • кошачьи мумии в захоронении в Саккара AFP

    Археологи обнаружили коллекцию мумий кошек и жуков-скарабеев в захоронениях близ Каира.

  • Археолог за работой в могильнике Хуфу-Имхатат в Саккаре Reuters

    Этим находкам более 4 тысяч лет. Они были сделаны в районе Саккара к югу от Каира. Здесь обнаружено огромное захоронение, служившее городу Мемфис, который был столицей древнего Египта в течение 2 тысяч лет

  • Археолог за работой в могильнике Хуфу-Имхатат в Саккаре AFP

    Египтяне верили, что кошки и другие животные занимают особое положение в загробном мире.

  • В одном из могильников была найдена бронзовая статуя богини-кошки AFP

    В одном из могильников была найдена бронзовая статуя богини-кошки.

  • Мумия жука-скарабея в могильнике Хуфу-Имхата Reuters

    Жуки-скарабеи считались священными и, возможно, символизировали бога солнца Ра. Археолог Мостафа Вазири пояснил, что обнаружение мумий таких жуков является редким открытием.

  • Мумия кошки в могильнике Хуфу-Имхата AFP

    Египтяне мумифицировали тела умерших людей, что должно был обеспечить их сохранность на пути в мир иной, а мумии животных использовались в жертвоприношениях.

  • мумии кошек Reuters

    Всего рядом с комплексом пирамиды фараона Усеркафа были найдены семь саркофагов. В трех них были обнаружены мумии кошек.

  • мумии кошек Reuters

    Планируется продолжить раскопки в районе Саккара. Археологи нашли дверь, ведущую в еще одно захоронение. Они собираются открыть ее в ближайшие недели.

  • выставка находок AFP

    Новые захоронения находятся в районе, не до конца исследованном археологами. Специалисты считают, что там может быть сделано еще множество находок.

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