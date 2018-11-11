В Хакасии выбирают губернатора. Кандидат всего один, но нарушения все равно есть

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS Image caption В Хакасии избрать губернатора пытаются пятый раз за три месяца

В воскресенье жители Хакасии пытаются во втором туре избрать себе губернатора. В бюллетене - только имя кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Но даже формальное отсутствие конкурентов от власти не мешает коммунистам жаловаться на многочисленные нарушения.

Выбрать главу Хакасии пытаются уже пятый раз за три месяца. Первый тур состоялся еще в начале сентября - тогда 31-летнему Коновалову удалось набрать больше голосов, чем поддержанному Москвой главе региона Виктору Зимину.

Второй тур должен был пройти через две недели, но соперники коммуниста - сначала Зимин, а потом Андрей Филягин ("Справедливая Россия") и Александр Мяхар (Партия роста) сняли свои кандидатуры.

Для победы Коновалову необходимо набрать более 50% голосов. В бюллетене, которые сегодня выдают избирателям, две графы - "за" и "против". В том случае, если коммуниста поддержат менее половины проголосовавших, выбирать губернатора Хакасии будут уже в следующем сентябре.

Несмотря на то, что кандидаты от Кремля в сегодняшних выборах не участвуют, коммунисты обвиняют власти в организации нарушений. Еще в октябре несколько общественных организаций Хакасии заявили, что их не устраивает участие в "выборах без выбора", и создали движение "Народный глава Хакасии". Его возглавил бывший депутат местного верховного совета от "Единой России" Виктор Лебедев. В состав вошли "Волонтеры победы", активно поддерживающие Владимира Путина, "Союз предпринимателей" и другие.

"Народного главу" выбирают на участках

Если в бюллетене ЦИКа в воскресенье значится только имя Коновалова, то активисты "Народного главы" в день выборов предлагали жителям Хакасии выбирать более чем из 30 фамилий. В списке - назначенный Владимиром Путиным врио главы региона Михаил Развозжаев, участник первого тура выборов Андрей Филягин, ректор ХГУ Татьяна Краснова, мэр Абакана Николай Буланкин, а также местные предприниматели и депутаты. Есть там и Коновалов.

По закону в день выборов любые опросы должны проводиться не ближе, чем в 50 метрах от территории участковой избирательной комиссии. Но волонтеров "Народного главы" корреспондент Би-би-си встретил на первом же участке, куда пришел - УИКе номер 3 на территории Хакасского государственного университета.

Члены комиссии, казалось, волонтеров не замечали, но после жалобы наблюдателей нехотя попросили выйти их на десятиградусный мороз. Выдворять "народоглавцев" помогала полиция. Но вскоре к участку приехал мужчина в сером пальто, представившийся "консультантом избиркома". Корреспондент Би-би-си уже встречал его за несколько дней до выборов - тогда он назвался простым волонтером все того же движения "Народный глава".

В итоге члены УИКа, рассудив, что волонтеры не занимаются агитацией против кандидата, пустили активистов обратно. Избиратели, приходившие на участок, в опросе участвовали. Например, две пожилые женщины рассказали Би-би-си, что голосовали против Коновалова, а в опросе поддержали действующего главу Раззвожаева.

Одна из волонтеров заявила Би-би-си, что приехала в Хакасию из другого региона и вообще не может участвовать в сегодняшних выборах: "Друзья позвали. Сказали, что выбора нет. Вот я и решила помочь. Бесплатно". А вот друзья девушки, студенты ХГУ, признались, что помогают проводить опрос за деньги.

На одном из соседних участков председатель УИКа, попросивший об анонимности, волонтеров "Народного главы" с участка решил выдворить: "Мы их, активистов, попросили быть на улице, чтоб не было претензий. Но, конечно, если нужно, они могут зайти погреться"

Молодежь и "жулики"

На некоторых участках подключились к "голосованию" за "Народного главу" и организаторы выборов. Член УИК, который представился Евгением, решил поучаствовать в нем прямо на вверенном ему участке.

- Вы же член УИК, - обратился к нему корреспондент Би-би-си

- Ну да, и что? Я считаю, это вещь полезная. Пригодится еще в будущем!

- Думаете, будут еще выборы?

- Думаю, будут. Явка сегодня очень низкая, людей мало.

Вопреки оценкам Евгения, местный избирком отчитался о том, что за два часа до закрытия участков явка на выборах превышала уровень явки в первом туре. К шести часа вечера на участки пришли 40,9% избирателей против 35,18% 9 сентября.

Члены комиссии абаканского участка номер 6 подтверждают, что избирателей сегодня было больше, чем в первом туре.

- Молодежь пришла! И жулики наши хорошо проголосовали!

- Жулики?

- Это мы их так называем! К нашему участку приписан изолятор временного содержания. На выездном голосовании аж 41 человек проголосовал! Четыре наших сотрудника и 37 жуликов.

"Нервозный и тревожный тон"

Правообладатель иллюстрации Alexander Kolbasov/TASS Image caption Волонтеры "Народного главы" перед избирательным участком в Хакасии

Коммунисты на активистов "Народного главы" реагируют с меньшим энтузиазмом, чем избиратели и члены комиссии. В телеграм-канале "Красный контроль" в течение дня публиковались многочисленные фото и видео, на которых засняты "народоглавцы". Наблюдателям активисты объясняли, что присутствуют на участках с разрешения мэра Буланкина или местного единоросса Виктора Лебедева. Жалобы на "альтернативные выборы" представители КПРФ уже отправили в местные избирком и прокуратуру.

"Люди в специальных накидках с надписью "Народный глава" проводят параллельное голосование, убеждая людей, что выборы с участием одного кандидата - это неправильно. Мы пытаемся пресечь это и вызываем полицию", - рассказывал ИА Хакасия член местного штаба КПРФ.

На других участках "народоглавцы" демонстрировали документы, согласно которым в день выборов они проводят публичное мероприятие, которое по времени совпадает с голосованием - с 8 утра до 20 вечера.

Общественные наблюдатели на жалобы коммунистов реагируют по-разному. Например, член СПЧ и сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль", которая следит за выборами, в интервью "Интерфаксу" заявил, что представители кандидата "ведут себя безответственно, что создает дню голосования нервозный и тревожный тон".

Сопредседатель движения "Голос" Юрий Гурман, наоборот, заявил о множестве нарушений против кандидата от КПРФ. "Агитация и призывы голосовать против кандидата отмечена как со стороны глав муниципальных образований, так и со стороны врио главы республики", - сказал Гурман. Отметил он и активность движения "Народный глава".

В избиркоме не стали отрицать, что получили много жалоб по поводу организации альтернативного опроса на участках. "Избиркомом в территориальные избирательные комиссии направлены разъяснения о том, как действовать в таких ситуациях", - рассказали в информационном центре избиркома. Впрочем, какие именно разъяснения получили в ТИКах, уточнять не стали.