СМИ России: в срыве беседы Путина и Трампа заподозрили Макрона

В обзоре российских газет 12 ноября:

"Коммерсант", МК: Трампа отправили на другую сторону стола

Несостоявшийся разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа комментируют российские газеты. Специальный корреспондент "Коммерсанта" Андрей Колесников замечает, что Владимир Путин "едва не прообедал с президентом США не меньше полутора часов". Автор репортажа рассказывает, почему и этого не случилось.

11 ноября Путин прилетел в Париж, чтобы принять участие в торжествах по случаю окончания Первой мировой войны. Президент Франции Эммануэль Макрон встречал гостей более чем из 70 стран у входа в Елисейский дворец - перед началом церемонии в числе гостей появились Дональд Трамп и Владимир Путин.

Журналист отмечает теплое рукопожатие президентов и пишет, что далее, во время обеда неожиданно возникла интрига с рассадкой Дональда Трампа и Владимира Путина. "Дело в том, что до самого начала обеда таблички с их фамилиями стояли рядом. То есть они должны были оказаться соседями и неизбежно общались бы часа полтора. И тогда это можно было бы считать в каком-то смысле полноценными переговорами, против которых, по некоторым данным, были организаторы церемонии, не желавшие, чтобы все задуманные ими торжества стали исключительно фоном для такой встречи", - пишет автор.

Когда лидеры вошли, оказалось, что в последний момент таблички поменяли местами. И Владимир Путин оказался за просторным круглым столом напротив Дональда Трампа, то есть недосягаемым для разговора с ним. "Такой оказалась цена неожиданной, в последнюю секунду, подмены табличек", - иронизирует журналист.

"Московский комсомолец" считает, что пообщаться президентам России и США не дала французская принимающая сторона. "Елисейский дворец сделал все возможное, чтобы у Владимира Путина и Дональда Трампа не было шансов хоть сколько-нибудь обстоятельно пообщаться друг с другом. В последний момент принимающая сторона изменила рассадку на рабочем завтраке, и вместо того чтобы сидеть рядом друг с другом, как это планировалось изначально, между президентами оказался стол, заставленный тарелками, фужерами и цветочными букетами", - отмечает издание.

На торжественной церемонии у Дональда Трампа и Владимира Путина не было возможности перекинуться даже парой слов друг с другом, а газета пишет, что они рассчитывали это сделать за рабочим завтраком в Елисейском дворце, где должны были сидеть рядом друг с другом. Однако при входе в зал их ждал неприятный сюрприз: буквально за несколько минут Елисейский дворец поменял таблички, подсадив к Путину генсека ООН Антониу Гуттериша и отправив Трампа на другую сторону стола, констатирует МК.

"Ведомости": не за кандидата, а против власти

Выдвиженец КПРФ Валентин Коновалов, по предварительным данным, побеждает на выборах главы Хакасии: после обработки 100% протоколов его поддержали 57,57% избирателей, пришедших на участки. "Ведомости" напоминают, что в первом туре 9 сентября Коновалов обыграл главу Хакасии Виктора Зимина: 44,8% против 32,4%.

Зимин с выборов снялся, а за ним и остальные кандидаты; остался Коновалов. Второй тур трижды переносился, в воскресенье для победы коммунисту требовалось получить более 50% голосов от числа избирателей, пришедших на участки.

Собеседник газеты, близкий к администрации президента, подчеркивал, что Хакасия - важный регион для президента Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и других важных лиц. Собеседник в КПРФ говорит, что к коммунистам применялось жесткое административное давление: было много черного пиара против кандидата, а у тещи хакасского депутата Олега Иванова сожгли дом в тот день, когда он вместе с Коноваловым встречался с жителями Абакана.

В октябре Путин назначил врио главы Хакасии замминистра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева и просил его провести чистые выборы. Развожаев вскоре заявил, что готов пойти на выборы, если Коновалов не наберет 50%. Ту же готовность выразил и мэр Абакана Николай Булакин. Человек, близкий к администрации президента, объяснил, что заявление Булакина должно было настроить избирателей Абакана против Коновалова.

Хакасия лишний раз продемонстрировала избыточность и вред прямых выборов, считает политолог Виталий Иванов: "На голом негативе, на желании избирателей подразнить власть побеждает человек, абсолютно не готовый к управлению регионом".

Победить не самого Коновалова, а именно протест на выборах в Хакасии не удалось, констатирует руководитель ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "Мобилизация лояльного электората на голосование "против", как и ожидалось, оказалась не самой тривиальной и легкой задачей. Не сработали даже заявления Развожаева о готовности продолжить работать в республике".

И в Хакасии, и в Приморье люди чувствуют, что ими пытаются манипулировать, и это приводит к негативным последствиям для власти, отмечает политолог Николай Петров: "По этим выборам стало ясно, что в Кремле к выборам относятся не политически, а политтехнологически. Гражданам отказывают в сознательном и активном поведении, вместо этого они выступают объектом технологий - в Кремле думают, что можно пообещать больше денег, сменить старого губернатора на нового и добиться нужных результатов", - говорит он и заключает, что именно такое поведение власти вызывает протест.

"Ведомости": рядовой шпионский скандал

Австрия разоблачила российского шпиона, но теплым отношениям двух стран пока ничто не угрожает, пишут "Ведомости". Власти Австрии объявили о задержании некоего 70-летнего отставного полковника австрийской армии, около 20 лет работавшего на Россию. Об этом сообщили австрийские СМИ.

Канцлер Себастьян Курц назвал шпионаж неприемлемым и сообщил об отмене запланированного визита министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в Россию (министр, на чью свадьбу летом заезжал Владимир Путин, должна была посетить Москву в начале декабря).

Издание пишет, что до последнего времени умеренно правое руководство Австрии выглядело очень дружественно настроенным по отношению к России: Австрия была одной из немногих стран ЕС, не выславших российских дипломатов из-за дела Скрипалей и не критиковавших публично Россию в связи с недавними шпионскими скандалами в Великобритании и Нидерландах.

Этот скандал - обычный рабочий момент, считает руководитель Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов: "На каждую разведку есть своя контрразведка. Конечно, отдельные политики из Великобритании, Польши и Прибалтики попытаются сделать из этого большой политический скандал, тем более что здесь шпион вполне реальный и это легко подтвердить. И австрийские власти не могут не отреагировать, потому что так принято".

Однако поспешных решений никто принимать не будет, уверен эксперт. В версии о том, что немецкая разведка рассчитывала "поссорить" Австрию с Россией, он тоже сомневается: для этого скандал слишком рядовой.

"Коммерсант": готовность к биометрии крайне низкая

Банк России начал проверку готовности банков к снятию биометрических данных граждан, сообщает "Коммерсант". Территориальные подразделения ЦБ запрашивают банки и их филиалы о реальном положении дел. Судя по данным "Ростелекома", готовность пока крайне низкая, и ЦБ придется либо массово штрафовать кредитные организации, либо подумать об отсрочке, полагает газета

Сбор биометрических данных стартовал в банках в июле 2018 года. Как ранее сообщал ЦБ, на старте биометрия собиралась в 400 отделениях в 140 городах. К концу года кредитные организации обязаны обеспечить сбор биометрических данных в 20% своих отделений.

Однако, принимают биометрию всего 355 банковских отделений. То есть даже меньше, чем анонсировалось при старте программы. Темпы сдачи биометрии также оставляют желать лучшего. По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, за первые четыре месяца сбора биометрии в целом по всей стране удалось собрать менее 3 тыс. биометрических шаблонов.

По мнению заместителя главы ФБК Алексея Терехова, письма и встречи на уровне территориальных подразделений ЦБ - попытка оценить реальную ситуацию в банках по внедрению биометрии и понять, насколько она далека от анонсированных планов.

Эксперты не ожидают от регулятора жестких решений. "ЦБ не обязан применять санкции к банкам, так как их бездействие не несет рисков устойчивости банковской системы и сопряжено в том числе с техническими проблемами", - отмечает партнер юридической фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Дмитрий Горбунов.

Обе банковские ассоциации - Ассоциация банков России (АБР) и Ассоциация российских банков (АРБ) - уже обращались к ЦБ с предложением смягчить требования к сбору биометрии. АБР просила сделать сбор биометрии добровольным, однако получила отказ. АРБ предложила освободить от сбора малые банки.

Учитывая, что в реальности уровень готовности к сбору биометрических данных низкий, эксперты не исключают сдвига сроков. "Это наиболее очевидный выход, - уверен Дмитрий Горбунов. - При этом отсрочка может сопровождаться предупреждениями в отношении банков, не обеспечивших сбор биометрии в 20% отделений к 1 января".

По мнению заместителя главы "Финэкспертизы" Натальи Борзовой, это оптимальный выход в ситуации, когда банки говорят о невозможности выполнения требований по объективным причинам, а гражданам биометрия не слишком нужна.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си