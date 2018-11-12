Пресса Британии: глуповатая улыбка Трампа и палец вверх Путина

В обзоре британской прессы:

Глуповатая улыбка Трампа Путину

Короткая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа вновь продемонстрировала, что американский президент тяготеет к деспотам и автократам, пишет обозреватель Guardian Джулиан Боргер.

Эти выходные в Париже, где проходили памятные мероприятия, посвященные 100-летию окончания Первой мировой войны, не должны были превратиться в тяжкое бремя для Трампа. Для политиков подобные события это возможность продемонстрировать, что они не просто говорящие машины.

Но для Трампа уикенд не задался с самого начала. Он приземлился вскоре после публикации своего "твита", направленного против президента принимающей страны Эммануэля Макрона. Он назвал "оскорбительными" слова, якобы сказанные Макроном о том, что ЕС нуждается в своей собственной армии для противостояния давлению со стороны США, Китая и России. Трамп неправильно истолковал высказывание Макрона, которое исказили некоторые американские СМИ.

Американский президент объявил, что поедет во Францию еще в августе. Он объяснил это тем, что муниципалитет Вашингтона выставил непомерный счет на проведение собственного военного парада в городе. В 2017 году парад в Париже его приятно поразил. Но французы устраивают парады в честь дня взятия Бастилии, но не в день памяти погибших в Первой мировой войне, пишет автор.

Через несколько часов после прибытия в столицу Франции Белый дом отменил участие Трампа в мемориальной церемонии в Белло, где погибли 2 тыс. американских военных. Причиной назвали дождь. Но алиби было шатким, что воочию продемонстрировали видеокадры с официальных церемоний с участием Макрона, Ангелы Меркель, Джастина Трюдо и представителями администрации Трампа, стоявших под легким моросящим дождем.

Когда президент Франции выступал с речью под Триумфальной аркой с порицанием национализма, который, как сказал Макрон, представляет из себя противоположность патриотизма, и, "по существу, является предательством", Трамп слушал его слова с суровым выражением лица. Он расцвел, лишь когда увидел приближающегося Владимира Путина. Трамп встретил его глуповатой улыбкой, которая резко выделялась на фоне холодной внешней непоколебимости Макрона и Меркель. Российский лидер мрачно пожал их руки. А потом последовал жест "палец вверх" Трампу, отмечает обозреватель.

Вероятность встречи Путина и Трампа стала предметом многочисленных обсуждений. Выяснилось, что им предстояло сидеть рядом на совместном обеде в воскресенье, но расстановку кресел поменяли, и их места оказались напротив друг друга, что крайне затрудняет неформальное общение.

Ожидалось, что эти выходные станут демонстрацией солидарности Запада, но мимолетная встреча Трампа с Путиным в очередной раз напомнила, что американский президент тяготеет к автократам, считает Боргер.

Жесткое регулирование миграции - необходимость

Обсуждение американского президента и его идей продолжает обозреватель Times Клэр Фоугс, которая полагает, что жесткий подход Трампа к миграционной политике имеет здравую суть.

В США многие с симпатией относятся к так называемым караванам мигрантов, которые сейчас пересекают Мексику, пытаясь найти лучшую жизнь к северу от нее. Это напоминает им то, что происходило в самих США, когда колонисты отправлялись на запад континента, осваивая новые территории. Дональд Трамп называет это "вторжением".

Но в своем упрощенном понимании Трамп и республиканская партия правы. Их инстинкт к защите и укреплению американской границы может со стороны показаться неблагородным, но это необходимая мера. Вы можете не соглашаться с тактикой Трампа и морщиться от его слов, но в фундаментальном смысле он прав, утверждает автор.

Трамп прав, когда заявляет тем, кто хочет попасть в США нелегально: "Никто сюда не попадет. Мы не позволим людям сюда попасть". Несколько тысяч военных, отправленных к границе, являются доказательством его решимости, и люди в караване понимают смысл его слов. Некоторые из них решили прекратить свой поход в Мексике, понимая, что дальнейшая их жизнь будет полна неопределенности, а ее значительную часть они проведут в заключении в специальных центрах для мигрантов.

Сравните простоту слов Трампа с противоречивыми заявлениями европейских лидеров, которые заставили миллионы людей решиться на рискованное путешествие. Через три года после слов Меркель о том, что мигрантам рады, бессчетное число мигрантов утонуло в Средиземном море, а торговцы людьми от Ливии до Лондона стали еще богаче, отмечает Фоугс.

Администрация Трампа справедливо пытается внести ясность в то, чем отличаются настоящие беженцы от экономических мигрантов. Летом было принято решение, что жертвы домашнего насилия и те, кто пострадал от действия криминальных группировок, больше не смогут получать статус беженца в США. На прошлой неделе было объявлено, что мигранты, которые нелегально пересекут южную границу, больше не смогут просить убежище в стране, пишет автор.

Фоугс полагает, что конвенция ООН о статусе беженцев изжила себя. Ее определение беженца как человека со "вполне обоснованными опасениями стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений" охватывают сотни миллионов человек. Она была составлена до появления смартфонов, через которые даже самые бедные могут узнавать о достатке людей в других странах. Им достаточно лишь ступить на "благословенную землю" Запада, чтобы их дело рассмотрел суд, а у них появился шанс остаться. Понятно, что миллионы людей будут идти на риск, чтобы туда попасть.

Правда заключается в том, что Запад достиг крайней точки в том, что касается терпимости к массовой миграции, продолжает автор Times. Мы видели, к чему привела политика Меркель: европейцы активно голосуют за крайне правых. Подобная ситуация сильно меняет отношение жителей к миграции в целом. Когда люди чувствуют, что смысл границ теряется, у них появляется негативное отношение к тем, кто по-настоящему нуждается в защите от преследований. Также массовая миграция из развивающихся стран лишает эти государства молодых, энергичных, динамичных людей, пишет обозреватель.

Единственным выходом из кризиса могла бы стать поддержка странами вроде США и Великобритании глобального экономического развития, что снизило бы потребность миграции. Но это слишком долгосрочный план, а другой альтернативы, по сути, нет. Пока же, чтобы избежать скатывания в политические крайности, нужно усиливать границы. Если мы хотим, чтобы общество благосклонно относилось к легальной миграции, нужно быть бескомпромиссными в вопросах борьбы с нелегальной миграцией. И если мы хотим помочь тем, кто на самом деле нуждается в убежище, нам не нужно поощрять молодых людей пересекать континенты и моря, чтобы добраться до вымощенных золотом улиц Запада, резюмирует обозреватель Times.

УЗИ выявит вероятность деменции

Пятиминутное УЗИ области шеи может выявить вероятность развития деменции через 10 лет - то есть еще до появления симптомов, сообщает Daily Telegraph, ссылаясь на исследование британских ученых.

Эксперты надеются, что несложная процедура станет стандартной для людей среднего возраста, у которых существует риск развития этого заболевания. Исследование, которое включало наблюдение за силой пульса, направляющегося к мозгу, провели ученые Университетского колледжа Лондона.

Когда сердце сокращается, получаемый в результате физический пульс достигает разные участки тела с отличающейся интенсивностью. По словам ученых, здоровые эластичные сосуды поблизости к сердцу, как правило, смягчают каждое сердцебиение, подавляя его энергию, и тем самым защищая хрупкие кровяные сосуды в теле.

Но различные факторы вроде старения и высокого давления могут негативно повлиять на гибкость сосудов и снизить их защитный эффект. В результате более мощный пульс может повреждать хрупкие сосуды мозга. Со временем это может привести к повреждениям небольших мозговых сосудов, структурным изменениям в системе кровеносных сосудов мозга и небольшим кровотечениям (мини-инсультам), и в результате привести к развитию деменции, пишет газета.

В исследовании, длившемся 15 лет, приняли участие 3200 добровольцев среднего возраста. В 2002 году им сделали УЗИ, которое определило интенсивность сердцебиения. Затем ученые проверили их способности на запоминание и решение задач. Если показатель интенсивности сердцебиения был выше, вероятность снижения когнитивных способностей оказалась тоже выше на 50%, пишет издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com