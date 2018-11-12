Почему Дональд Трамп и Ким Чен Ын больше не разговаривают

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын и Дональд Трамп теперь даже не разговаривают

Помните, было время, когда президент США Дональд Трамп заявлял, что они с лидером КНДР Ким Чен Ыном влюбились друг в друга? Так вот, кажется, теперь они даже не разговаривают.

Похоже, теперь США и КНДР с презрением друг на друга смотрят, выжидая, кто первым моргнет и сделает следующий шаг. Но, похоже, пока никто из них уступать не намерен.

Переговоры о втором саммите между лидерами США и КНДР не состоятся на этой неделе, хотя встреча была запланирована давно.

Согласно официальной версии, встреча просто перенесена. Сам Трамп утверждает, что он доволен тем, как обстоят дела, и что он не видит причин спешить, пока санкции в отношении КНДР продолжают действовать.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Уже прошло довольно много времени после визита Майка Помпео (справа) в Пхеньян

Сеул также призывает журналистов не придавать слишком большого значения отмененным переговорам, ведь такое случалось и раньше.

Между тем МИД Южной Кореи выразил разочарование в связи с отменой встречи.

Президент Южной Кореи Мун Джэин ранее в интервью Би-би-си предупреждал о том, что международное сообщество набьет себе много синяков и шишек, пытаясь убедить Северную Корею в необходимости начать процесс разоружения.

Но довольно сложно отделаться от ощущения, что момент упущен и возможность для переговоров с Северной Кореей ускользает из рук.

Переговорный процесс буксует даже на более низком уровне: посол США в Северной Корее Стивен Биган, который занимает этот пост уже более двух месяцев, до сих пор не встретился с заместителем министра иностранных дел КНДР.

Полная денуклеаризация?

Причины возникшего тупика - в том, что Северная Корея и США на самом деле так и не смогли договориться о правилах игры.

Что они на самом деле имели в виду, когда говорили о разоружении?

Да, два лидера подписали соглашение в Сингапуре, но отсутствие необходимых деталей в соглашении - о чем мы говорили и раньше - сейчас осложняет эти переговоры и потенциально может препятствовать достижению какого-либо прогресса.

Пхеньян с самого начала прямо заявлял, что он не готов идти на разоружение в одностороннем порядке. Власти КНДР говорили о поэтапном процессе, где они будут понемногу что-то отдавать и что-то получать взамен.

Пхеньян считает, он уже сделал достаточно для того, чтобы ожидать от США частичного ослабления санкционного режима.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Согласно данным разведки США, Северная Корея все это время не прекращала пополнять запасы оружия

В отношении КНДР продолжают действовать жесткие санкции, введенные США и ООН.

По запретом около 90% экспорта из Северной Кореи, в том числе уголь, железная руда, морепродукты и текстиль. Также действует ограничение на объем импортируемой КНДР нефти.

Ким Чен Ын обещал жителям страны построить новую экономику, а для этого ему необходимо добиться снятия санкций.

Однако и США довольно ясно обозначили свою позицию, заявив, что они не планируют ослаблять санкции до полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Трамп заявлял, что был бы и рад снять санкции, но, по его словам, для этого Северная Корея должна предпринять ряд конкретных шагов.

Пойдет ли Вашингтон на компромисс?

На прошлой неделе Россия запросила в Совбезе ООН обсуждение вопроса о снятии санкций с банков КНДР.

Однако постпред США при ООН Никки Хейли была бескомпромиссна: "Угроза никуда не делась. У Северной Кореи до сих пор есть ядерные объекты, и они до сих пор не допустили на эти объекты инспекторов".

Ряд аналитиков призывают США пересмотреть свой подход к северокорейской проблеме, пока переговорный процесс не потерпел крах. Однако никаких признаков того, что США последуют этому совету, пока нет.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Если Вашингтон не готов действовать, что может предпринять Пхеньян?

Если Вашингтон не готов действовать, что будет делать Пхеньян? На прошлой неделе Северная Корея выступила с заявлением, содержавшим угрозу в адрес США. Заявление было сделано Институтом американских исследований при министерстве иностранных дел.

В нем говорится, что улучшение отношений и санкции несовместимы, и что США позволили себе "самонадеянное хвастовство", при этом не продемонстрировав никакого изменения своей позиции и даже попыток понять неоднократно высказывавшиеся требования КНДР.

Можно предположить, что власти КНДР дают понять, что Пхеньян готов возобновить свою ядерную программу, если США не снимут санкции.

Согласно данным разведки США и экспертов ООН, Северная Корея не прекращала пополнять свои оружейные склады.

Однако Пхеньян действительно прекратил испытания ядерного оружия, что Дональд Трамп счел своей личной победой. Он даже заявил, что ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет.

Выбор Северной Кореи

Да, у Северной Кореи есть выбор. Она может провести испытания еще одной баллистической ракеты, что поставит в неловкое положение президента США, уже громко заявившего об отсутствии северокорейской угрозы.

Однако это очень рискованное решение.

Правообладатель иллюстрации kcna Image caption Пхеньян действительно прекратил испытания ядерного оружия

Очередные испытания приведут в ярость непредсказуемого Трампа, который не переносит, когда его администрация демонстрирует какие-либо признаки слабости.

Испытания, вероятнее всего, будут осуждены международным сообществом и вряд ли приведут к желаемому эффекту - ослаблению санкций.

Кроме того, еще одно испытание испортит налаживающиеся отношения между Пхеньяном и Сеулом. Несколько южнокорейских компаний уже пообещали инвестиции в экономику КНДР, когда санкции будут сняты.

Ким Чен Ын может сделать и другой выбор - первым сделать шаг навстречу и выполнить некоторые из своих обещаний. Например, он может допустить инспекторов на испытательный полигон ядерного оружия Пунгери.

В конце мая Пхеньян показал кадры, на которых, по утверждению властей КНДР, запечатлено уничтожение полигона.

Президент Южной Кореи Мун Джэин сообщил, что лидер КНДР обещал ему допустить инспекторов на полигон. По данным Сеула, Пхеньян вел соответствующие приготовления.

Такой выбор помог бы Пхеньяну продемонстрировать, что он выполняет взятые на себя обязательства.

Ким Чен Ын также может закрыть научно-исследовательский центр в Йонбёне, где, как считается, производятся расщепляющиеся материалы для использования в ядерном оружии.

Северная Корея ранее обещала закрыть этот центр, но только при условии, что США примут соответствующие меры.

С политической точки зрения, если США не продемонстрируют готовность первыми сделать определенные шаги, Ким Чен Ыну будет очень сложно решиться на закрытие ядерного центра. Это будет воспринято как политический провал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Чен Ын, будучи молодым лидером страны, сталкивается с серьезным давлением со стороны своего окружения

Также не стоит забывать о серьезном давлении, которое испытывает Ким Чен Ын, будучи молодым лидером страны.

В его окружении есть влиятельные сторонники наращивания военной мощи, которые не поддерживают идею разоружения. Они совсем не в восторге и от идеи выполнять требования США, а тем более идти на уступки Вашингтону.

Возможно, обе стороны полагают, что могут пока тянуть время и ждать. США могут сохранять санкционный режим до тех пор, пока Северная Корея не решится на дальнейшие действия. Пхеньян может продолжить выступать с предупреждениями и развивать дипломатические связи.

Однако это очень большой риск для США. Ядерный арсенал Северной Кореи представлялся как одна из основных угроз безопасности США. Так утверждали главы американской разведки и оборонного ведомства.

Угроза по-прежнему существует, и чем дольше будет сохраняться существующее положение вещей, тем больше вероятность того, что Пхеньян продолжит разработку ядерного оружия.

Максимальное давление

Ужесточение санкционного режима будет иметь довольно ограниченный эффект. Администрации Трампа удалось добиться на несколько месяцев поддержки Китаем и Россией своей политики максимального давления на КНДР.

Однако согласно ряду докладов, поставки ряда товаров просочились через границу КНДР, несмотря на санкции.

Тем временем Ким Чен Ын смог доказать, что является эффективным управленцем. Он сумел восстановить отношения с соседями.

В Вашингтоне заявляют, что следующая встреча лидеров США и КНДР состоится в начале 2019 года.

Возможно, два лидера захотят решать вопросы в ходе личной встречи. Однако без переговоров на более низком уровне не обойтись.

Без них, например, невозможно согласовать порядок и график разоружения КНДР, а также ответных мер, принимаемых США.

А без такого графика, оформленного на бумаге, стороны могут вернуться к дипломатической игре "кто моргнет первым".

А это поставит под вопрос успех всей политики Дональда Трампа на Корейском полуострове.