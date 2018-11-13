Почему урбанизация и глобальное потепление - это то, что нужно крысам

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крысы прогрызают дыры в стенах, перегрызают проводку и даже влияют на исход выборов

Парижане будут выбирать нового мэра лишь в 2020 году, но нашествие крыс во французской столице уже подрывает репутацию ее нынешнего мэра.

Согласно последним опросам, 58% жителей Парижа недовольны администрацией мэра Анны Идальго, и лишь 29% собираются за нее голосовать.

Судя по опросам, парижане больше всего недовольны все большим числом крыс в городе.

Президенту Нигерии Мохаммаду Бухари недавно пришлось несколько недель работать из дома, так как его офис заполонили крысы.

Чикаго - город, который многие американцы обычно связывают с достижениями в музыке и успехами в спорте, сейчас нередко называют крысиной столицей Америки.

В Индонезии эти грызуны каждый год пожирают до 17% урожая риса.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Анна Идальго может проиграть на выборах из-за нашествия крыс

В этой войне с крысами люди проигрывают. И все станет еще хуже.

Ученые предупреждают, что растущая урбанизация и глобальное потепление лишь увеличат популяцию грызунов по всему миру, в том числе и тех, чье соседство рядом с людьми не просто неприятно, но и опасно.

Стремительное размножение

Крысы угрожают не только политическим карьерам. Они распространяют болезни, пожирают продукты, предназначенные для людей, а также разрушают создаваемую человеком инфраструктуру.

Исследователи Корнеллского университета пришли к выводу, что в одних лишь Соединенных Штатах ежегодно тратится до 19 млрд долларов на ремонт зданий и коммуникаций, поврежденных крысами.

По оценкам ООН, к 2050 году 70% населения Земли будет жить в городах (сейчас эта цифра достигает 55%).

Чем больше в городах людей и домов, тем лучше для крыс: больше еды и мест, где можно устроить себе гнездо.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крысы размножаются очень быстро, что компенсирует все попытки их истребить

Из всех видов крыс наибольшую проблему представляет собой серая крыса - Rattus norvegicus, один из самых распространенных на планете грызунов.

Всего две крысы способны дать начало потомству, которое за один год может достичь 1250 особей. Причем, как считают некоторые эксперты, всеобщее потепление приведет к более быстрому размножению крыс.

"Крысы - серьезный противник, и нам следует понять, что избавиться от них невозможно. Истребление крыс не приносит результатов, так как их популяция очень быстро восстанавливается благодаря выжившим особям", - говорит Стив Белмейн, профессор экологии Университета Гринвича в Лондоне.

Военные действия

"Самка крысы может начать рожать, когда ей всего пять или шесть недель", - говорит Стив Белмейн.

Белмейн входит в состав группы ученых, которые пытаются изменить наш подход к борьбе с крысами, который сейчас напоминает скорее военные действия, чем научно обоснованный комплекс мер.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Попытки физического уничтожения крыс не дают желаемых результатов, говорят ученые

"Проблема состоит в том, что мы лишь реагируем на действия противника, а не планируем наши действия до его нападения", - говорит Майкл Парсонс, биолог из Фордемского университета в штате Нью-Йорк.

"Плохо также то, что даже о пандах мы знаем больше, чем о серых крысах. То, что крыс практически никто не изучает, просто шокирует", - добавляет он.

По его словам, эксперты считают, что за последнюю тысячу лет из-за крыс погибло больше людей, чем в результате всех войн за этот период времени.

Крысы, насколько известно, принесли в Европу чуму, в результате которой в XIV скончался каждый третий житель континента.

"Крысы никуда не денутся: они научились жить рядом с людьми и не боятся нас. И при этом мы практически ничего не знаем об их повадках", - говорит Майкл Парсонс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Считается, что именно крысы распространяли эпидемии в Европе и Азии

На сегодняшний день люди борются с крысами преимущественно при помощи ядов. Но этот метод создает определенные риски для окружающей среды, крысиным ядом могут отравиться другие животные, да и сами люди.

Ученые также обнаружили, что в некоторых случаях у крыс развивается иммунитет к определенным ядам.

Кроме того, смерть от отравления крысиным ядом чрезвычайно мучительна для этих животных. Так, по крайне мере, считает организация PETA ("Люди за этичное отношение к животным").

Кошки не помогут

"Яды бесполезны, опасны для людей, это чрезвычайно жестокий способ борьбы с крысами, так как часто эти животные перед смертью проводят целые дни в ужасающих мучениях, - говорит представитель PETA. - Более того, когда эти крысы умирают, остальным крысам достается больше еды, они начинают активнее размножаться".

Некоторые города пробуют прибегать к услугам хищников. Власти Вашингтона, например, направляют в районы, где много крыс, целые отряды бездомных кошек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кошки крысам не угроза

Однако исследование Майкла Парсонса оказалось холодным душем для горячих сторонников этой инициативы.

Он пять месяцев изучал колонию крыс на свалке в Бруклине. 78 дней на этой свалке жили кошки.

За все это время было зарегистрировано всего лишь три нападения кошек на крыс, и из примерно 150 грызунов, живших на свалке, коты загрызли лишь трех.

"Кошки и крысы обычно просто игнорируют друг друга, в особенности когда крысы достигают определенного размера", - говорит Грегори Гласс, эколог из Университета Флориды.

Противозачаточный препарат

В 2016 году американская компания Sensetech объявила, что ей удалось разработать противозачаточный препарат для самок крыс, который можно добавлять в приманку.

Съедая такую приманку, крыса становится бесплодной. По словам основательницы компании Лоретты Майер, это новшество должно изменить мир.

Sensetech заявляет, что этот препарат под названием ContraPest испытывался в самых разных условиях и привел к дополнительному снижению активности крыс на 46%. Этот метод применяли в сочетании с обычными способами истребления крыс.

В прошлом году ContraPest испытывался в Нью-Йорке, где, согласно оценкам специалистов, обитает более двух миллионов крыс.

Но некоторые эксперты говорят, что химический контрацептив - не панацея.

Правообладатель иллюстрации Sensetech Image caption Помогут ли противозачаточные препараты в борьбе с крысами?

"Крысы, которые не съедят приманку, начнут плодиться еще быстрее, так как снизится конкуренция в поисках пищи", - сказал в интервью New Scientist эксперт из Университета Сиднея Питер Бэнкс.

Специалисты согласны в одном: чем меньше пищи для крыс, тем легче контролировать их популяцию.

Каждый за себя

"Проблему разрешить относительно просто. Если местные власти разберутся с такими вопросами как утилизация мусора и плохо работающая канализация, результаты будут сразу же заметны", - говорит Стив Белмейн.

При нехватке еды крысы начнут нападать друг на друга, утверждает Майк Парсонс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди облегчают жизнь крысам, повсюду оставляя объедки

"Борьба с грызунами - многомиллиардная индустрия. Но было бы куда эффективнее просто не выбрасывать объедки в урну, а уносить их с собой, - говорит Парсонс. - Если у крыс будет меньше еды, а сами начнут регулировать свою популяцию, производя меньше потомства и сражаясь друг с другом".

Но даже такой результат нельзя будет назвать полной победой.

Палеобиолог из Университета Лестера Ян Залащевич считает, что будущее, вполне возможно, принадлежит крысам.

"Крысы - один из лучших примеров вида животных, которому мы помогли распространиться по всему миру, который хорошо приспособился к новым условиям жизни на Земле, - сказал он в интервью Би-би-си. - В будущей экосистеме они будут играть важную роль, и, вполне возможно, переживут людей".