Житель Нижнекамска пожаловался в Страсбург на пытки в полицейской машине

Правообладатель иллюстрации VitaliyZachetov Image caption Виталий Зачетов утверждает, что был избит полицейскими вскоре после того, как вышел из кафе в торговом центре Нижнекамска

Сотрудники полиции в Нижнекамске избили запертого в их автомобиле мужчину из-за просьб выключить печку и открыть окно, утверждают в правозащитной организации "Зона права". По словам 28-летнего Виталия Зачетова, он был задержан после ссоры с охранницей торгового центра, которая решила поспорить с ним о политике.

Конфликт с охраной ТЦ

Конфликт с полицейскими произошел в октябре 2017 года. Житель Нижнекамска Виталий Зачетов провел вечер в кафе в местном торговом центре. Домой 28-летний мужчина собрался уже ночью.

По пути к выходу из торгового центра Зачетов наткнулся на дежурившую на этаже охранницу, которая, по словам мужчины, была настроена агрессивно и стала задавать ему странные вопросы.

Во время ссоры сотрудница охраны "обвинила Зачетова в том, что он не воевал на Донбассе и уговаривала его не голосовать на выборах за [основателя ФБК и оппозиционного политика] Алексея Навального. В конце она назвала Виталия "бандеровцем и сыном фашистки", - утверждают в организации "Зона права".

"Он пытался отвязаться, а она не отставала. Вот эту всю перепалку услышали сотрудники полиции", - рассказал Русской службе Би-би-си адвокат мужчины Игорь Шолохов.

Как полицейские оказались ночью в торговом центре, неизвестно. По словам защитника, увидев ссорящегося с охранницей Зачетова, патруль надел на него наручники и повел на улицу к машине.

Травмы из-за печки

Правозащитникам мужчина рассказал, что сопровождавшие его полицейские угрожали "справить на него нужду, запечатлеть это на камеру и выложить в интернет". На улице Зачетова усадили в машину с включенной системой отопления и закрыли дверь, оставшись снаружи.

В автомобиле мужчина провел полчаса, а потом у него начались проблемы с дыханием из-за отсутствия кислорода, рассказывает адвокат Шолохов. По его словам, Зачетов пытался привлечь внимание полицейских и стучал головой о стекло, поскольку руки были скованы наручниками.

В ответ на это сотрудники полиции, говорит обратившийся в ЕСПЧ мужчина, дали ему выйти из машины, избили и снова усадили в салон. "Зачетов просил открыть хотя бы одно окно, но вместо этого получил удары по голове, в область почек и печени", - отмечают в организации "Зона права".

Ночь Зачетов провел в камере в УМВД по Нижнекамскому району. На следующий день его отпустили с протоколом о нарушении общественного порядка и обязанностью заплатить штраф в 500 рублей.

Оказавшись на свободе, Зачетов обратился в травмпункт и зафиксировал полученные повреждения - ушибы локтевого сустава, лица и кровоподтеки. Тем не менее доказать, что полицейские нарушили закон, у него не получилось: Следственный комитет трижды отказывал ему в возбуждении дела против сотрудников полиции, а суды в Татарстане поддержали решения следствия.

Теперь мужчина надеется доказать свою правоту в ЕСПЧ. Правозащитники считают, что в его деле могли быть нарушены три статьи Европейской конвенции - о запрете пыток, праве на личную неприкосновенность и праве на эффективные средства правовой защиты.