Как игры в соцсетях калечат жизни подростков по всему миру

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Руководство больниц в городах Англии и Уэльса бьет тревогу - все больше подростков оказываются на больничной койке с серьезными увечьями и ожогами. По предположению врачей, они участвуют в распространяющейся через соцсети игре Fire Challenge, в результате участия в которой участники получают ожоги. Они снимают процесс на видео и публикуют эти видео соцсетях.

По данным британских СМИ, особенно могло случаев зарегистрировано в последнее время в Уэльсе . Появилась игра четыре года назад в США.

Джереми Ярроу, пластический хирург больницы в валлийском городе Морристоне, признает, что в последнее время участились случаи поступления в больницу подростков с серьезными ожогами.

Врач связывает поведение молодых людей с необходимостью громче заявить о себе в сетях.

"Я понимаю, что сегодня на подростков оказывается давление. Им приходится рисковать и участвовать в таких играх, чтобы заявить о себе и увеличить свою популярность в сетях. Но если говорить о пациентах, я могу сказать, что результаты - прямо противоположны желаемому. Некоторые оказываются в реанимации, а у многих остаются шрамы на всю жизнь", - предупреждает Ярроу.

Опасные игры

Тема подстрекательства подростков к увечьям, и в крайних случаях к суициду через социальные сети получила широкую огласку после публикации статьи "Группы смерти" в "Новой газете" в мае 2016 года. В ней шла речь о закрытых группах в сети "ВКонтакте", многие из которых использовали в названии и в оформлении в качестве символов китов. Предположительно, через эти группы детей подталкивали к самоубийству.

Image caption Настоящие синие киты, по счастью, не имеют никакого отношения к "игре"

За два года с момента публикации предположительно под воздействием соцсетей десятки подростков по всему миру ушли из жизни, а в сетях появились новые группы и инициативы подобного рода.

В апреле 2017 года 18-летняя дочь украинских мигрантов в Португалии совершила попытку суицида в южной провинции Алгарве. У девушки были татуировки с названием одной из "групп смерти". Её удалось спасти.

Летом того же года в американском штате Джорджия 16-летняя девушка нарисовала кита на ватмане длиною в метр и покончила с собой. Затем её примеру последовал юный американец Исайя Гонсалес, потом - 19-летний юноша Варун Т из индийского Хайдерабада.

О расследованиях загадочных подростковых самоубийств сообщалив частности, в полиции Мексики, Колумбии и Бразилии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Суициды, предположительно связанные с "Синим китом", добрались и до индийского Пудуччери

Хайдерабадский случай дал повод местной полиции предупредить родителей об опасностях чрезмерного увлечения подростков играми в интернете. Полиция напрямую связала смерть юноши с увлечением игрой "Синий кит".

Не обошла стороной эта тема в Британию. В прошлом году несколько школ в графстве Эссекс на востоке Англии предупредили родителей о признаках воздействия на подростков "Синего кита". Также поступали сообщения о том, что полиция разослала по школам аналогичные предупреждения в Кембриджшире, Хартфордшире и других графствах на юго-востоке Англии.

Главным подстрекателем в России следственные органы считают 21-летнего Филиппа Будейкина (известный под псевдонимом Филипп Лис), который был задержан в Подмосковье в ноябре 2016 года.

По данным следствия, Будейкин доводил подростков до суицида в закрытой группе в соцсети "ВКонтакте". Ныне паблик удалён.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Филиппа Будейкина отправили за решётку за "подстрекательство к суициду"

Будейкин в своих постах называл часть людей "биомусором" и утверждал, что, призывая к самоубийствам, он "чистит общество". В мае 2017 года Филипп признал вину, и с тех пор отбывает срок.

Подростков пугает Момо

Казалось, что история с "Синим китом" повторяется, когда в начале минувшего лета мир узнал об игре Момо (Momo Challenge). Это онлайн-поветрие пришло из Латинской Америки.

Устрашающее создание в виде женского бюста на курьих ножках с мертвенно-бледным лицом и выпученными глазами как будто запугивало пользователей в сети и обещало им скорую смерть.

Правообладатель иллюстрации UIDI/TWITTER

Началась игра в одном из сообществ в "Фейсбуке". Участникам предложили связаться с неизвестным номером, а затем Момо в WhatsApp и других сетях призвала писать ей всех, "кто не боится", а иначе угрожала "страшным проклятием".

Алгоритм действий всегда похож: "существо" вступает в переписку на языке пользователя, иногда звонит или предлагает позвонить е. Пока пользователь слушает нарезку ужасающих звуков, программа получает доступ к информации на гаджете.

25 июля аргентинские СМИ сообщили о самоубийстве 12-летней девочки недалеко от Буэнос-Айреса.

Полиция до сих пор не подтвердила, что гибель ребенка связана именно с игрой, но в телефоне девочки нашли подозрительную переписку в WhatsApp и видеозаписи, которые она делала перед смертью. Власти предположили, что всё это было частью задания в игре, и кто-то мог намеренно заставить ребенка покончить с собой.

Момо быстро распространилась по всему миру - от Аргентины до Соединённых Штатов, Франции и Германии.

В октябре во Франции стало известно о случае самоубийства 14-летнего мальчика. Его отец Рене Гаттино уверен, что сын стал жертвой игры Момо ( Momo Challenge).

Само изображение Момо создала Link Factory - японская компания, специализирующаяся на спецэффектах. Скульптуру мифологического существа женщины-птицы впервые показали на выставке Vanilla Gallery в 2016 году.

Авторы и подумать не могли, как могут использовать образ их героини.

При написании использован материал подкаста BBC Trending 'The Truth Behind a So-Called 'Suicide Game'.