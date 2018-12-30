Средиземноморская диета: пять советов работающей женщины
Испанские медики провели крупнейшее исследование, касающееся питания и образа жизни. Выяснилось, что люди, которые придерживаются, так называемой, "средиземноморской диеты" не только живут лучше и здоровее, но также медленно, но верно теряют избыточный вес. Главное же в этом похудании это то, что в отличие от других диет, сброшенные килограммы обратно не набираются.
Конечно, мало того, чтобы питаться оливками и морской рыбой, надо еще и двигаться, и алкоголь ограничивать, опять же, не курить, и в целом следить за своим организмом.
Все нижеизложенное есть опыт работающей женщины, у которой нет времени, но есть отличные от кухни интересы и прожорливое семейство. И если вы ищете точных кулинарных рецептов, то можете дальше не читать.
Подсчитывать точное число калорий, а также давать вам жесткие указания относительно того, сколько кусков мяса вы можете съесть в неделю, и сколько стаканов вина выпить за обедом, я тоже не буду.
Многие результаты достигнуты путем экспериментирования и разговоров с двумя знакомыми, одной - итальянкой, другой - гречанкой, обе прекрасно готовят, но к кулинарным книгам относятся с презрением.
Итак, как легко и быстро кормить семью на средиземноморский манер.
1. Соус песто, или Минимум усилий при максимуме результата
Готовить песто невероятно просто. И более того, если вам будут говорить, что главное - это четкое соблюдение пропорций, то не верьте!
Для него вам нужен пучок базилика, кусок пармезана (количество очень приблизительное, где-то 150 г, но можно и больше, и меньше), 100-200 г кедровых орехов, чеснок и оливковое масло.
Пуристы вам скажут, что масло должно быть только первого отжима.
Вместо кедровых орехов можно положить грецкие. Вместо пармезана - гран падано. Теоретически, наверное, можно и чеддер, но, боюсь, что с ним все слипнется.
Кто-то утверждает, что вместо базилика сойдут и петрушка с руколой, но не пробовала, врать не буду.
Все твердые составляющие кидаем в кухонный комбайн и быстренько взбиваем, но не до полной гомогенизации, какие-то кусочки там должны оставаться. А далее, продолжайте взбивать, одновременно мелкой струйкой вливая масло. Я это делаю прямо из бутылки, чтобы не тратить лишнюю посуду. Главное - это вовремя остановиться, чтобы соус не оказался слишком жидким, хотя и это не проблема.
Песто может поднять любое блюдо до средиземноморских вершин: пасту, она же макароны, цуккини, они же кабачки, ризотто, оно же рисовая каша, минестроне, он же овощной суп.
Очень советую заготовить этого дела побольше и хранить в холодильнике. В таком случае ужин, или обед - дело нескольких минут.
2. Ризотто, или Рисовая каша на любой вкус
Для начинки в ризотто годится абсолютно все! В моем семействе самым популярным является сочетание шпината, грибов и тыквы, но вам может понравиться что-то другое.
Более того, в минувшие выходные у меня в доме случился небольшой продуктовый кризис (никто не озаботился походом в магазин), поэтому на обед было подано ризотто с рабочим названием: "Черт, у нас все кончилось!" Блюдо состояло из риса, моркови, одного вялого стебля лука-порея и парочки кубиков замороженного шпината. И было вкусно.
Для изготовления ризотто есть одно очень простое правило: не вмешивайтесь!
Для начала быстренько поджарьте лук, не слишком сильно, потом забросьте туда же рис. Важно: рис должен быть круглым, а не длинным. Обжарьте этот рис какое-то время, после чего начинайте небольшими порциями вливать в блюдо бульон.
Для этого подойдут какие угодно бульонные кубики. Поскольку я сама мяса не ем, то у меня в ход идут овощные, травяные и грибные. Но вас ничто не должно останавливать от куриных или говяжьих.
Раньше я тратила время на то, чтобы сначала их растворить в кипятке, а уж потом в таком виде заливала этим рис с добавками. Но довольно скоро сообразила, что можно действовать еще проще: кидайте свои кубики прямо в рис и поливайте сверху кипятком: рано или поздно оно там само растворится.
В какой-то момент кидайте туда начинку. Ее, впрочем, можно приготовить заранее отдельно или использовать остатки от обедов - дело хозяйское.
И все, не мешайте рису спокойно наливаться жидкостью. Главное, вовремя подливайте новую порцию, чтобы он не пригорел ко дну кастрюли.
Когда рис окажется готов (не волнуйтесь, если у вас получилось слишком жидко, за ночь все излишки все равно впитаются), выключайте, кидайте в кастрюлю кусок масла и тщательно его размешивайте. Не хотите масла, не надо, но так вкуснее.
3. Овощи, овощи и еще раз овощи
Средиземноморская кухня - рай для вегетарианцев! Конечно, желательно, чтобы у вас где-нибудь в шкафу всегда были банки с консервированными помидорами. Сицилийская знакомая мне как-то сказала, что главное - это три вещи: помидоры, кедровые орехи и изюм.
Проверено на опыте, получается прекрасно!
Допустим, на вас нашла блажь приготовить Pasta alla Norma. Да, я не сомневаюсь, что классические рецепты легко отыщутся на просторах интернета. Но, если у вас нет времени…
Берем баклажаны и запихиваем в духовку, как они есть, целиком. Туда же и точно в таком же виде отправляем несколько сладких перцев. Пока они там живут своей богатой внутренней жизнью, спассеруйте лук (или лук-порей) и вылейте на него парочку банок с нарезанными помидорами.
Я предпочитаю такие, в которых жидкости поменьше, но пробуйте сами. Дальше киньте в помидоры овощной или травяной кубик (если у вас нет свежего базилика) и попробуйте на вкус. Ну, там соль или сахар. Да-да, сахар для томатных соусов обязателен, потому что придает мягкость и оттеняет их кислый вкус. Как правило, пары неполных чайных ложек вполне хватает.
И пусть томатная масса тихо булькает, выпаривая воду. Время от времени ее следует перемешивать, опять же, чтобы не приставало ко дну.
К этому времени баклажаны и перец уже должны испечься.
На первый взгляд, извлеченные из духовки овощи выглядят ужасно: сморщенные, местами почерневшие, но это не страшно. Перцы сразу хватайте за хвостики и быстро запихивайте в пластиковый пакет, или заворачивайте в пластиковую же пленку. Убедитесь, что они завернуты плотно, как мумия в свои пелены.
И займитесь баклажанами. Разрежьте их вдоль (осторожно, потому что они полны горячего пара и вполне могут вас обжечь), пусть немного остынут. Далее вооружитесь ложкой и выскребайте всю плоть, наподобие того, что вы делаете с яйцами всмятку. Порубите извлеченную плоть на куски средних размеров и сразу кидайте в кастрюлю с соусом.
Если запелёнатый перец уже достаточно остыл, то разверните, вытащите хвост с семенами (они отделяются просто и легко) и вылейте из его нутра скопившуюся воду.
А вот сейчас начинается мой любимый этап. Потому что, если вы его грамотно запеленали, то верхняя тончайшая кожица, снимется легко и просто, как чулок с ноги, намазанной увлажняющим кремом!
Полученную нежную мякоть тоже режем и отправляем вслед за баклажанами. Можно кинуть туда же те самые кедровые орехи, маслины или оливки и изюм. Последнее на ваше усмотрение, мне вот нравится! Перемешайте это дело и дайте поготовиться еще минут пять.
В конце процесса, если у вас есть свежий базилик, то настоятельно советую бросить туда же.
Полученный продукт идеален как соус к пасте в горячем виде или как гарнир к чему-нибудь холодному.
Им можно прикрыть, например, треску, или курицу, и отправить запекаться в духовку, посыпав сыром.
Хорошо запекаются также цуккини и репчатый лук.
Если мне срочно нужна какая-то закуска, то запеченные баклажаны, перцы и лук я быстро проворачиваю в комбайне, добавляю ложку майонеза, и - вуаля! Корм готов.
4. Лингуини, фарфалле, раддиаторе, кончинилле, пенне, оричьетте - короче паста
Время от времени на меня находит и я трачу уйму времени на приготовление какого-то экзотического макаронного изделия. Гораздо чаще соус к пасте смешивается из подручных продуктов.
Помидоры, например, отлично сочетаются с фетой, она же брынза. Грибы можно готовить в белом соусе, типа бешамеля, или томатном. В общем, принцип точно такой же, как и с ризотто: полная свобода фантазии из имеющихся в наличии продуктов!
Кстати, прекрасно работает вариант, когда вы просто рубите немного душистой травы, чеснока и грецких орехов и просто вмешиваете это в свежесваренные макароны.
Если бы меня попросили дать один единственный совет, самый главный для приготовления пасты с соусами и без, то он был бы таков: не читайте кулинарных книг!
Если вы любите готовить, то опыт вам прекрасно подскажет, какие продукты и с чем сочетаются. Если вы готовить не любите, то сойдет и кетчуп с сыром, но только от Средиземноморья у вас останутся одни макароны!
У меня главные сочетания это:
- Говяжий фарш с томатным соусом (только не называйте это соусом "болоньезе", такого блюда в природе нет. Итальянцы называют это "pasta al ragu".
- Фета (брынза) со свежими помидорами, или томатным соусом
- Песто с цуккини
- Тыква с луком пореем и грибами
- Куриные остатки от обеда в белом соусе
- Те самые баклажаны
- Копченый лосось, шпинат и сливки, но это уже совершенно не пахнет Средиземноморьем! Хотя и вкусно.
В общем, что есть, то и кидаем.
5. Рыба, птица, мясо
Вот тут мне придется отступить от собственных слов, что, мол, средиземноморская еда может быть быстрой, и признать, что птица и мясо требуют времени. Хотя вовсе не факт, что время должно сопровождаться и большими трудовыми затратами с вашей стороны.
Исходите из того, что южный стиль жизни не подразумевает спешки.
Представим себе, что у вас совершенно случайно в холодильнике завалялся килограмм-другой баранины. Говядина тоже сгодится. И даже курица. Далее есть два варианта: пойти по греческому пути с баклажанами, либо по марокканскому с сухофруктами.
И в том, и в другом случае ваш первый ход - это быстрое обжаривание мяса на горячей сковородке с минимумом масла. Идея в том, чтобы закрыть все поры на поверхности, чтобы соки не выделялись.
Дальше отправляйте мясо в кастрюлю побольше, предварительно нарубив туда кучу лука. Прибавьте огонь и закройте крышкой. Как только выделенные соки закипят, убирайте огонь до полного минимума и пойдите посидите часок в соцсетях. Можно и дольше.
Где-то через час вы можете добавить в мясо то, с чем вы хотите его готовить. Сладкий вариант подразумевает специи типа гвоздики, мускатного ореха, семян кардамона и даже корицы (особенно, если у вас не баранина, а курица).
Ну вот, закиньте туда все, что у вас есть, опять же закройте крышкой и оставьте томиться на самом маленьком огне. Можете добавить какой-то жидкости, если вам кажется, что блюдо слишком сухое. Тот же самый бульонный кубик, разведенный кипятком, прекрасно сгодится.
В этом случае главная проблема - это отгонять от кастрюли оголодавшую семью, которая начинает сползаться на запахи, как те самые мухи на мед. Они будут уговаривать вас отойти от плиты и дать им наконец-то поесть. Стойте насмерть: чем дольше это блюдо остается на огне, тем нежнее и сочнее оно становится!
И не забывайте, что, если у вас остались те самые баклажаны с томатной пастой, то вы их вполне можете положить в самом конце. Правда, лично мне не нравится сочетание баклажанов с курагой, но у вас может быть особое мнение.
С рыбой все еще гораздо проще: обмажьте кусок оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, и отправляйте под гриль. Подавать можно действительно с чем угодно!
Мне, например, нравится сочетание киви с авокадо. Годится и манго с папайей. Или совсем просто - тушеные с помидорами цуккини.
Опять же, экспериментируйте и пробуйте! Все зависит от того, насколько ортодоксальные пищевые вкусы у вашего семейства. Теоретически оно может заупрямиться и потребовать картошки с гречневой кашей.
Десерт? Какой десерт?
Нет, вы не подумайте, и у итальянцев, и у греков, и у турок с египтянами есть сладкие и очень вкусные блюда. Однако, если ваша цель - это похудеть, то ими придется пренебречь.
В качестве утешительного приза можете попробовать запечь треску с горьким шоколадом по примеру испанцев, но это очень специфический вкус.
Так что, попробуйте внушить и себе, и семье, что сахар - это страшный яд (только не в томатном соусе), и смело ставьте на стол какие-нибудь яблоки. В крайнем случае, их тоже можно запечь!
Приятного аппетита!