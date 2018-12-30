Средиземноморская диета: пять советов работающей женщины

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Средиземноморская диета полезна, но может показаться слишком дорогой, или трудоемкой. Это не совсем так!

Испанские медики провели крупнейшее исследование, касающееся питания и образа жизни. Выяснилось, что люди, которые придерживаются, так называемой, "средиземноморской диеты" не только живут лучше и здоровее, но также медленно, но верно теряют избыточный вес. Главное же в этом похудании это то, что в отличие от других диет, сброшенные килограммы обратно не набираются.

Конечно, мало того, чтобы питаться оливками и морской рыбой, надо еще и двигаться, и алкоголь ограничивать, опять же, не курить, и в целом следить за своим организмом.

Все нижеизложенное есть опыт работающей женщины, у которой нет времени, но есть отличные от кухни интересы и прожорливое семейство. И если вы ищете точных кулинарных рецептов, то можете дальше не читать.

Подсчитывать точное число калорий, а также давать вам жесткие указания относительно того, сколько кусков мяса вы можете съесть в неделю, и сколько стаканов вина выпить за обедом, я тоже не буду.

Многие результаты достигнуты путем экспериментирования и разговоров с двумя знакомыми, одной - итальянкой, другой - гречанкой, обе прекрасно готовят, но к кулинарным книгам относятся с презрением.

Итак, как легко и быстро кормить семью на средиземноморский манер.

1. Соус песто, или Минимум усилий при максимуме результата

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Изготовление песто просто, как мычание. Ступка с пестиком добаляют колорита, но совершенно избыточны. Кухонный комбайн прекрасно подойдет. Может быть, и мясорубка тоже. Но у меня ее нет, так что действуйте по собственному разумению

Готовить песто невероятно просто. И более того, если вам будут говорить, что главное - это четкое соблюдение пропорций, то не верьте!

Для него вам нужен пучок базилика, кусок пармезана (количество очень приблизительное, где-то 150 г, но можно и больше, и меньше), 100-200 г кедровых орехов, чеснок и оливковое масло.

Пуристы вам скажут, что масло должно быть только первого отжима.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Супа песто не испортишь. Да, в общем, вообще ничего не испортишь. Кроме сладкого...

Вместо кедровых орехов можно положить грецкие. Вместо пармезана - гран падано. Теоретически, наверное, можно и чеддер, но, боюсь, что с ним все слипнется.

Кто-то утверждает, что вместо базилика сойдут и петрушка с руколой, но не пробовала, врать не буду.

Все твердые составляющие кидаем в кухонный комбайн и быстренько взбиваем, но не до полной гомогенизации, какие-то кусочки там должны оставаться. А далее, продолжайте взбивать, одновременно мелкой струйкой вливая масло. Я это делаю прямо из бутылки, чтобы не тратить лишнюю посуду. Главное - это вовремя остановиться, чтобы соус не оказался слишком жидким, хотя и это не проблема.

Песто может поднять любое блюдо до средиземноморских вершин: пасту, она же макароны, цуккини, они же кабачки, ризотто, оно же рисовая каша, минестроне, он же овощной суп.

Очень советую заготовить этого дела побольше и хранить в холодильнике. В таком случае ужин, или обед - дело нескольких минут.

2. Ризотто, или Рисовая каша на любой вкус

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ризотто - еда простая, и всякие кандибоберы тут совершенно ни к чему. Правда, тертый сыр сверху - это святое. Только не подумайте, что у меня в доме всегда есть пармезан. Английский чеддер тоже прекрасно работает, ну, или что там у вас под рукой есть.

Для начинки в ризотто годится абсолютно все! В моем семействе самым популярным является сочетание шпината, грибов и тыквы, но вам может понравиться что-то другое.

Более того, в минувшие выходные у меня в доме случился небольшой продуктовый кризис (никто не озаботился походом в магазин), поэтому на обед было подано ризотто с рабочим названием: "Черт, у нас все кончилось!" Блюдо состояло из риса, моркови, одного вялого стебля лука-порея и парочки кубиков замороженного шпината. И было вкусно.

Для изготовления ризотто есть одно очень простое правило: не вмешивайтесь!

Для начала быстренько поджарьте лук, не слишком сильно, потом забросьте туда же рис. Важно: рис должен быть круглым, а не длинным. Обжарьте этот рис какое-то время, после чего начинайте небольшими порциями вливать в блюдо бульон.

Для этого подойдут какие угодно бульонные кубики. Поскольку я сама мяса не ем, то у меня в ход идут овощные, травяные и грибные. Но вас ничто не должно останавливать от куриных или говяжьих.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бульонные кубики прекрасно работают, даром что в сухом виде выглядят довольно непрезентабельно...

Раньше я тратила время на то, чтобы сначала их растворить в кипятке, а уж потом в таком виде заливала этим рис с добавками. Но довольно скоро сообразила, что можно действовать еще проще: кидайте свои кубики прямо в рис и поливайте сверху кипятком: рано или поздно оно там само растворится.

В какой-то момент кидайте туда начинку. Ее, впрочем, можно приготовить заранее отдельно или использовать остатки от обедов - дело хозяйское.

И все, не мешайте рису спокойно наливаться жидкостью. Главное, вовремя подливайте новую порцию, чтобы он не пригорел ко дну кастрюли.

Когда рис окажется готов (не волнуйтесь, если у вас получилось слишком жидко, за ночь все излишки все равно впитаются), выключайте, кидайте в кастрюлю кусок масла и тщательно его размешивайте. Не хотите масла, не надо, но так вкуснее.

3. Овощи, овощи и еще раз овощи

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит запеченный в духовке баклажан. Извините, если вы и так прекрсно знаете, как он выглядит. Уверяю вас, что под этой сморщенной кожей скрывается прекрасное нутро!

Средиземноморская кухня - рай для вегетарианцев! Конечно, желательно, чтобы у вас где-нибудь в шкафу всегда были банки с консервированными помидорами. Сицилийская знакомая мне как-то сказала, что главное - это три вещи: помидоры, кедровые орехи и изюм.

Проверено на опыте, получается прекрасно!

Допустим, на вас нашла блажь приготовить Pasta alla Norma. Да, я не сомневаюсь, что классические рецепты легко отыщутся на просторах интернета. Но, если у вас нет времени…

Берем баклажаны и запихиваем в духовку, как они есть, целиком. Туда же и точно в таком же виде отправляем несколько сладких перцев. Пока они там живут своей богатой внутренней жизнью, спассеруйте лук (или лук-порей) и вылейте на него парочку банок с нарезанными помидорами.

Я предпочитаю такие, в которых жидкости поменьше, но пробуйте сами. Дальше киньте в помидоры овощной или травяной кубик (если у вас нет свежего базилика) и попробуйте на вкус. Ну, там соль или сахар. Да-да, сахар для томатных соусов обязателен, потому что придает мягкость и оттеняет их кислый вкус. Как правило, пары неполных чайных ложек вполне хватает.

И пусть томатная масса тихо булькает, выпаривая воду. Время от времени ее следует перемешивать, опять же, чтобы не приставало ко дну.

К этому времени баклажаны и перец уже должны испечься.

На первый взгляд, извлеченные из духовки овощи выглядят ужасно: сморщенные, местами почерневшие, но это не страшно. Перцы сразу хватайте за хвостики и быстро запихивайте в пластиковый пакет, или заворачивайте в пластиковую же пленку. Убедитесь, что они завернуты плотно, как мумия в свои пелены.

И займитесь баклажанами. Разрежьте их вдоль (осторожно, потому что они полны горячего пара и вполне могут вас обжечь), пусть немного остынут. Далее вооружитесь ложкой и выскребайте всю плоть, наподобие того, что вы делаете с яйцами всмятку. Порубите извлеченную плоть на куски средних размеров и сразу кидайте в кастрюлю с соусом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Запекать можно практически любой овощ. Главное в том, что этот процесс требует от повара минимальных усилий: включил духовку, запихнул овощ внутрь и, собственно говоря, все. Сидишь и ждешь

Если запелёнатый перец уже достаточно остыл, то разверните, вытащите хвост с семенами (они отделяются просто и легко) и вылейте из его нутра скопившуюся воду.

А вот сейчас начинается мой любимый этап. Потому что, если вы его грамотно запеленали, то верхняя тончайшая кожица, снимется легко и просто, как чулок с ноги, намазанной увлажняющим кремом!

Полученную нежную мякоть тоже режем и отправляем вслед за баклажанами. Можно кинуть туда же те самые кедровые орехи, маслины или оливки и изюм. Последнее на ваше усмотрение, мне вот нравится! Перемешайте это дело и дайте поготовиться еще минут пять.

В конце процесса, если у вас есть свежий базилик, то настоятельно советую бросить туда же.

Полученный продукт идеален как соус к пасте в горячем виде или как гарнир к чему-нибудь холодному.

Им можно прикрыть, например, треску, или курицу, и отправить запекаться в духовку, посыпав сыром.

Хорошо запекаются также цуккини и репчатый лук.

Если мне срочно нужна какая-то закуска, то запеченные баклажаны, перцы и лук я быстро проворачиваю в комбайне, добавляю ложку майонеза, и - вуаля! Корм готов.

4. Лингуини, фарфалле, раддиаторе, кончинилле, пенне, оричьетте - короче паста

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На приготовление макаронного изделия можно потратить уйму времени...

Время от времени на меня находит и я трачу уйму времени на приготовление какого-то экзотического макаронного изделия. Гораздо чаще соус к пасте смешивается из подручных продуктов.

Помидоры, например, отлично сочетаются с фетой, она же брынза. Грибы можно готовить в белом соусе, типа бешамеля, или томатном. В общем, принцип точно такой же, как и с ризотто: полная свобода фантазии из имеющихся в наличии продуктов!

Кстати, прекрасно работает вариант, когда вы просто рубите немного душистой травы, чеснока и грецких орехов и просто вмешиваете это в свежесваренные макароны.

Если бы меня попросили дать один единственный совет, самый главный для приготовления пасты с соусами и без, то он был бы таков: не читайте кулинарных книг!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Но можно и по простому. Примерно так выглядит любимое сочетание моего семейства: шпинат с тыквой. Прямо скажем, не трюфеля!

Если вы любите готовить, то опыт вам прекрасно подскажет, какие продукты и с чем сочетаются. Если вы готовить не любите, то сойдет и кетчуп с сыром, но только от Средиземноморья у вас останутся одни макароны!

У меня главные сочетания это:

Говяжий фарш с томатным соусом (только не называйте это соусом "болоньезе", такого блюда в природе нет. Итальянцы называют это "pasta al ragu".

Фета (брынза) со свежими помидорами, или томатным соусом

Песто с цуккини

Тыква с луком пореем и грибами

Куриные остатки от обеда в белом соусе

Те самые баклажаны

Копченый лосось, шпинат и сливки, но это уже совершенно не пахнет Средиземноморьем! Хотя и вкусно.

В общем, что есть, то и кидаем.

5. Рыба, птица, мясо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медленное приготовление любого мяса занимает время, но результат того стоит

Вот тут мне придется отступить от собственных слов, что, мол, средиземноморская еда может быть быстрой, и признать, что птица и мясо требуют времени. Хотя вовсе не факт, что время должно сопровождаться и большими трудовыми затратами с вашей стороны.

Исходите из того, что южный стиль жизни не подразумевает спешки.

Представим себе, что у вас совершенно случайно в холодильнике завалялся килограмм-другой баранины. Говядина тоже сгодится. И даже курица. Далее есть два варианта: пойти по греческому пути с баклажанами, либо по марокканскому с сухофруктами.

И в том, и в другом случае ваш первый ход - это быстрое обжаривание мяса на горячей сковородке с минимумом масла. Идея в том, чтобы закрыть все поры на поверхности, чтобы соки не выделялись.

Дальше отправляйте мясо в кастрюлю побольше, предварительно нарубив туда кучу лука. Прибавьте огонь и закройте крышкой. Как только выделенные соки закипят, убирайте огонь до полного минимума и пойдите посидите часок в соцсетях. Можно и дольше.

Где-то через час вы можете добавить в мясо то, с чем вы хотите его готовить. Сладкий вариант подразумевает специи типа гвоздики, мускатного ореха, семян кардамона и даже корицы (особенно, если у вас не баранина, а курица).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Презентацией можете не заморачиваться. Когда так вкусно, семья все схарчит, и добавки попросит.

Ну вот, закиньте туда все, что у вас есть, опять же закройте крышкой и оставьте томиться на самом маленьком огне. Можете добавить какой-то жидкости, если вам кажется, что блюдо слишком сухое. Тот же самый бульонный кубик, разведенный кипятком, прекрасно сгодится.

В этом случае главная проблема - это отгонять от кастрюли оголодавшую семью, которая начинает сползаться на запахи, как те самые мухи на мед. Они будут уговаривать вас отойти от плиты и дать им наконец-то поесть. Стойте насмерть: чем дольше это блюдо остается на огне, тем нежнее и сочнее оно становится!

И не забывайте, что, если у вас остались те самые баклажаны с томатной пастой, то вы их вполне можете положить в самом конце. Правда, лично мне не нравится сочетание баклажанов с курагой, но у вас может быть особое мнение.

С рыбой все еще гораздо проще: обмажьте кусок оливковым маслом, сбрызните лимонным соком, и отправляйте под гриль. Подавать можно действительно с чем угодно!

Мне, например, нравится сочетание киви с авокадо. Годится и манго с папайей. Или совсем просто - тушеные с помидорами цуккини.

Опять же, экспериментируйте и пробуйте! Все зависит от того, насколько ортодоксальные пищевые вкусы у вашего семейства. Теоретически оно может заупрямиться и потребовать картошки с гречневой кашей.

Десерт? Какой десерт?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полюбовались? Облизнулись? А теперь давайте все это быстренько забудем, как страшный сон! Мы худеем, или что?

Нет, вы не подумайте, и у итальянцев, и у греков, и у турок с египтянами есть сладкие и очень вкусные блюда. Однако, если ваша цель - это похудеть, то ими придется пренебречь.

В качестве утешительного приза можете попробовать запечь треску с горьким шоколадом по примеру испанцев, но это очень специфический вкус.

Так что, попробуйте внушить и себе, и семье, что сахар - это страшный яд (только не в томатном соусе), и смело ставьте на стол какие-нибудь яблоки. В крайнем случае, их тоже можно запечь!

Приятного аппетита!