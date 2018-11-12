Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Потеря сигнала GPS - не очень большая беда ни для гражданских , ни тем более для военных летчиков

Перебои в работе системы глобального позиционирования на севере Финляндии произошли из-за некоего воздействия, возможно, со стороны России, заявил премьер-министр страны Юха Сипиля в интервью финской национальной вещательной компании YLE.

Проблемы с GPS происходили во время проведения в соседней Норвегии масштабных учений НАТО, и области, в которых они были зафиксированы, находились вблизи российских границ с Финляндией и Норвегией.

"Создание помех для радиосигналов в открытом пространстве технически сравнительно несложно. И да, возможно, к нему в данном случае причастна Россия, - сказал Сипиля. - У России есть возможности для этого".

Факт перебоев в работе GPS подтверждается существованием так называемых НОТАМ (NOTAM - notice to airmen). Это система текстовых извещений об изменениях в состоянии воздушного пространства и навигации, которые распространяют различные организации, причастные к воздушному движению.

Такие сообщения, в частности, помогают пилотам узнать об изменениях в обстановке по маршруту следования их воздушного судна.

6 ноября аэронавигационная служба Финляндии действительно распространила НОТАМ, который действовал до конца 7 ноября и в котором говорилось о нестабильной работе системы GPS к северу от 67-го градуса северной широты и к востоку от 25-го градуса восточной долготы.

Поскольку НОТАМ представляет собой короткое сообщение, в нем не раскрывались детали и характер перебоев в работе навигационной службы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В конце октября - начале ноября в Норвегии проходили масштабные учения НАТО Trident Juncture

Норвежская региональная авиакомпания Widerøe также сообщала, что ее пилоты испытывали проблемы с GPS-навигацией. В одном случае это происходило в районе города Киркинес неподалеку от российской границы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о возможном вмешательстве России в работу спутниковых навигационных систем GPS.

"Существует тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, эти обвинения не имеют под собой оснований", - заявил он.

Крупнейшие учения

Крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО проходили на территории Норвегии с 25 октября по 7 ноября.

Помимо 29 стран-членов НАТО в них участвовали Швеция и Финляндия - северные государства, которые не вступили в Североатлантический Альянс.

Год назад, в сентябре 2017 года норвежские власти заявляли, что в ходе учений "Запад-2017", которые проходили на территории России и Белоруссии, российские системы радиоэлектронной борьбы подавляли сигнал GPS на севере Норвегии.

В период проведения учений также распространялся НОТАМ о блокировке сигнала GPS в районе города Трондхейм, рядом с которым проходили маневры.

Однако в этом НОТАМе не только напрямую указывалось то, что источником блокировки являются военные, но также сообщались точные координаты района, а также приводились телефоны, которым можно было связаться в экстренном случае.

Как можно нарушить работу GPS?

Каждый приемник GPS определяет свое местоположение по сигналам с нескольких спутников на орбите, которые он получает в постоянном режиме. Ключевым компонентом в этой системе, в частности, является радиосигнал, и именно он становится объектом воздействия систем подавления GPS.

Радиосигнал со спутников системы GPS можно заглушить более мощным сигналом станции помех, либо, как происходит в более сложных и современных системах радиоэлектронной борьбы, в него можно "добавить" свою информацию.

В России, которая вкладывает в последние годы большие средства в системы радиоэлектронной борьбы, существуют как простые "глушилки", так и более сложные системы, способные "отправить" приемник GPS в точку с другими координатами.

Так в 2016 году в Москве пользователи навигаторов обратили внимание на то, что в районе Кремля их приборы стали показывать местонахождение в районе аэропортов.

По мнению экспертов, таким образом спецслужбы предотвращали использование дронов над стратегическим объектом. Беспилотники, в системе управления которых прошит запрет на полеты вблизи аэропортов, не могли бы в таком случае летать и над Кремлем.

Финские власти не говорят, какого рода проблемы возникали у летчиков в указанном районе и что означает термин "нестабильная" работа.

Могла ли Россия блокировать сигнал GPS?

Поскольку постановщик помех по сути является источником радиосигнала, то его можно отследить и запеленговать.

При наличии двух пеленгаторов расположение источника помех можно определить более-менее точно методом радиотриангуляции, и если у финских военных работали пеленгаторы, которые могли отследить сигнал на определенных частотах, то у них может быть информация о местонахождении источника помех.

Как рассказал Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский, в России существуют системы, способные подавлять сигнал GPS, не только наземного, но и воздушного базирования.

По словам Виктора Мураховского, тот факт, что блокировка охватывала бширную территорию и часто в отдалении от российских границ, указывает на то, что источник не находился в России.

"Есть физика. Она говорит, что мощность излучения падает прямо пропорционально квадрату расстояния", - сказал эксперт.

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Россия в последние годы вкладывает много средств в развитие систем радиоэлектронной борьбы. Однако информации о том, какая именно система способна подавить сигнал GPS на такой площади, в публичном доступе нет

Как рассказал отрудник компании-производителя программ для авиасимуляторов Eagle Dynamics Андрей Чиж, хоть сигнал со спутника GPS довольно слабый и заглушить его технически несложно, постановщики помех действительно не могут работать на большом расстоянии.

По его словам, сигнал постановщика помех может быть направленным, но на таких площадях нужна приличная мощность. "Бытовой микроволновкой тут не обойдешься", - иронизирует эксперт.

Однако, по его словам, в случае, когда речь идет о летательных аппаратах, которые во время полета находятся в зоне прямой видимости от источника помех, то дистанция может увеличиваться до 100 километров.

Насколько опасна потеря сигнала GPS?

Юха Сипиля заявил, что в результате перебоев в работе GPS безопасность полетов гражданской авиации была поставлена под угрозу.

Однако один из пилотов Widerøe рассказал изданию Barents Observer, что потеря сигнала не слишком опасна для самолета. "Никаких проблем с безопасностью - мы хорошо подготовлены, да и не в первый раз сталкиваемся с потерей сигнала", - сказал летчик.

"Для нормальной 3D-навигации самолету требуется четыре спутника. Обычно над горизонтом, если ничего не случилось, их 8-10 бывает. Как раз с запасом. Да, их можно заглушить до такой степени, что будут проблемы, но чтобы вообще всё отключилось, надо либо совсем близко к глушилке летать, либо мощный аппарат иметь", - сказал Андрей Чиж.

Однако даже и в случае потери сигнала GPS экипаж самолета не будет дезориентирован, поскольку навигатор GPS - лишь один из приборов, который отвечает за навигацию. Бортовой компьютер самолета рассчитывает курс, задействуя также инерциальную навигацию, которая использует GPS для корректировки.

"Кратковременная потеря сигнала не создает особых проблем. Долгая потеря сигнала спутниковой навигации может привести к накоплению нескорректрованной ошибки в инерциальной системе. Но раньше же летали? Не думаю, чтобы там возникли сильные проблемы, в худшем случае выйдут не точно на аэродром, а с ошибкой в 10 километров", - считает Чиж.