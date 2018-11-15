"Фантастические твари-2": что говорят критики. Спойлер: в основном ругают

Правообладатель иллюстрации Ian West/PA Wire Image caption Исполнитель роли Геллерта Грин-де-Вальда Джонни Депп во время премьеры фильма в Лондоне 13 ноября 2018 г.

15 ноября в России, и на следующий день 16 ноября в Британии и США на экраны выходит картина "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" - сиквел приквела серии фильмов о Гарри Поттере "Фантастические твари и где они обитают".

Фильм ожидается с большим интересом, и многие ведущие американские и британские издания уже опубликовали свои рецензии на картину. Мы решили предложить вашему вниманию самые яркие и самые характерные выдержки из мнения прессы.

New York Times: "Роулинг поддалась своим тенденциям к максимализму и до такой степени перенасытила повествование, что приходится тратить слишком много времени и усилий, чтобы разобраться, кто, что и почему делает"

Time Out: Перекличка с реалиями вселенной Гарри Поттера и пристальное внимание к деталям придает "Преступлениям Грин-де-Вальда" невероятное очарование и тепло встречи с хорошо знакомыми и любимыми вещами. Слишком часто, однако, возникает ощущение, что бедных тварей перегрузили".

Los Angeles Times: "Поразительным образом фильм о магах и волшебниках умудряется создать ощущение, полностью противоположное магии и волшебству"

Hollywood Reporter: "Тот факт, что фильм захватывает, несмотря на плоского и вялого главного героя, есть лишь еще одно подтверждение таланта Роулинг-рассказчицы."

USA Today: "Новый сиквел не только прослеживает самые разные линии повествования о Поттере, он еще и самым интригующим образом привязывает нас к истории реального мира".

Daily Telegraph: "Самая большая загадка фильма состоит в невозможности понять, о чем собственно эта картина".

The Independent: "Дж. К. Роулинг написала невероятно сложный и запутанный сценарий, полный братьев, сестер и влюбленных. Все они связаны сложными и напряженными отношениями друг с другом. Взрывная финальная сцена на кладбище Пер-Лашез в Париже едва проясняет запутанную ситуацию".

GQ: "Главная проблема "Преступлений Грин-де-Вальда" состоит в том, что фильм не знает, чем он хочет быть или что, собственно, он хочет нам показать. Поэтому бесценное время, которое можно было потратить на укрепление сюжетных линий, ушло на бессмысленные и непонятные отступления. Результат? Невыносимая содержательная скудость."

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джоан Роулинг на премьере фильма в Лондоне 13 ноября 2018 г.

Газета Guardian опубликовала, среди прочего, статью журналистки Полин Бок:

"Не могла бы Дж. К. Роулинг оставить Гарри Поттера, наконец, в покое? Еще в 2010 году ей следовало найти для себя иной творческий путь. Последняя книга о Поттере появилась в магазинах в 2007 году, еще три года спустя истощение творческих идей продемонстрировали и киноадаптации серии.

Кто-то должен положить конец этой затянувшейся загробной жизни вымышленной вселенной Поттера. Она и так была достаточно велика - семь книг и восемь фильмов. Даже самым ярым ее фанатам (а я отношусь к их числу) не нужны ни бесконечные вебсайты, ни театральные спектакли, ни литературные изложения этих спектаклей, ни новые фильмы.

Я помню, как еще в процессе создания литературной серии Роулинг рассказывала об абсурдных рекламных идеях, с которыми к ней бесконечно обращались. В какой-то момент ей пришлось наложить запрет на создание системы сливного туалетного бачка, который спускал бы воду голосом Плаксы Миртл.

Как по мне, фильмы серии "Фантастические твари" заслуживают той же судьбы. В них не только нет никакой необходимости, более того, для нас, фанов, они просто оскорбительны".