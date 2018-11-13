СМИ России: Кремль надеется удержать Приморье

В обзоре российских газет 13 ноября:

"Ведомости": агитация "от лица Москвы" не подействует

Оппозиция выиграла третьи губернаторские выборы этой осенью, но Приморский край Кремль надеется удержать, пишут "Ведомости". На выборах в Хакасии второй тур выиграл 30-летний коммунист Валентин Коновалов, а до этого оппозиционеры победили во Владимире и в Хабаровском крае.

Голосование в Приморье пройдет 16 декабря, о выдвижении уже объявил 21 кандидат, в том числе 11 самовыдвиженцев, но некоторые сообщили, что им не удалось собрать подписи местных депутатов для преодоления муниципального фильтра. Среди возможных соперников врио губернатора Олега Кожемяко - выдвинутый "Зелеными" Олег Митволь, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин и кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко.

В Хакасии и Приморье разные ситуации, главный урок из хакасских выборов тот же, что во Владимире и Хабаровске, где губернаторы проиграли во втором туре, говорит политтехнолог Григорий Казанков. Если граждане решили, что они не хотят этой власти, то переломить их решение нельзя - и власти это следует принять, поясняет он. По мнению эксперта, исход выборов будет зависеть от того, получится ли у Кожемяко выиграть в первом туре - победа во втором окажется для него сложной.

Прямых аналогий между двумя последними кампаниями проводить нельзя, в Хакасии перед властью стояла задача убедить голосовать против оппозиционера, а не за своего, отмечает политолог Александр Пожалов: "Выросший результат Коновалова показал, что в Хакасии люди и часть элит выступили против не только губернатора, но и общей системы власти в депрессивном регионе. Поэтому удаление непопулярного губернатора на эмоциональном пике недовольства им автоматически не снижает уровень протестных настроений", - говорит он.

По мнению Пожалова тот факт, что власть убрала непопулярного врио губернатора Андрея Тарасенко и выдвинула Олега Кожемяко, не устраняет источник протеста.

Власть в Хакасии два месяца сама поддерживала ощущение, что хочет "переиграть" избирателей, говорит эксперт: "В Приморье важнее быстро успокоить и "засушить" кампанию, тем более что в сентябре, по сути, аннулировали победу [коммуниста Андрея] Ищенко, а неизбежный отказ ему в регистрации будет выглядеть как продолжение попыток "переиграть" выбор избирателей. Поэтому если его дискредитация продолжится, а понижать явку будут провокационной агитацией, то это поддержит негативный настрой и желание голосовать назло".

Кроме того, непопулярные реформы вроде повышения пенсионного возраста во всех проблемных кампаниях ведут к отчуждению от центра избирателей и местных элит, на которые перекладываются риски реформ, считает Пожалов: "Оптимальный сценарий в Приморье после Хакасии - перевести кампанию в скучный режим, отказаться от активной агитации за Кожемяко "от лица Москвы", - говорит эксперт.

"Коммерсант": из Крыма - в Тамань

Структуры Аркадия Ротенберга, заканчивающие строительство Крымского моста, могут затем перекинуть на другой масштабный инфраструктурный проект по соседству: сухогрузный район порта Тамань.

"Коммерсант" пишет, что серьезных альтернатив для применения уже созданных крупных мостостроительных отрядов и закупленной дорогостоящей техники пока нет. Между тем объем работ в Тамани только по федеральным объектам порта оценивается в 65 млрд рублей (около 1 млрд долларов), подрядчики смогут претендовать и на строительство терминалов для частных инвесторов порта.

Госконтракт по Крымскому мосту был заключен в феврале 2015 года, открытие автомобильного движения было запланировано на декабрь 2018 года, но оно стартовало уже в мае, полный ввод в эксплуатацию и завершение госконтракта намечены на декабрь 2019 года.

Источники газеты утверждают, что на совещании 1 ноября прямо обсуждалась возможность привлечения в Тамань именно структур СГМ. Как рассказывает один из собеседников, присутствовавший на мероприятии топ-менеджер компании отметил, что строительство моста близится к завершению, намекая на высвобождающиеся возможности.

Глава "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров согласен, что привлечение в порт Тамань компаний, строивших Крымский мост, может ускорить реализацию проекта и "сохранить потенциал подрядных организаций, находящихся под санкциями". Госбанки, добавляет эксперт, также, вероятно, будут активнее кредитовать концессионера и инвесторов терминалов в случае привлечения согласованных с правительством подрядчиков.

The Bell: капитал бежит из-за санкций

Центральный банк зафиксировал резкое усиление оттока капитала: в октябре он составил 10 млрд долларов, пишет The Bell. Отток капитала из России за январь-октябрь 2018 года составил 42,2 млрд долларов, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствует статистика ЦБ.

По версии ЦБ отток в "равной пропорции" произошел из-за погашения российскими банками внешних долгов и из-за покупок прочими секторами финансовых активов за рубежом.

Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Global Markets, причиной ускорения оттока капитала называет усиление геополитических рисков и в первую очередь возможные санкции против российских банков и госдолга. "Мы ощутили серьезный отток с российского долгового рынка, прежде всего с рынка гособлигаций", - говорит Тихомиров.

Часть резидентов могла просто сохранить валютную выручку на своих счетах, а остатки в валюте на этих счетах технически означают отток капитала, говорит Денис Давыдов, главный аналитик "Нордеа Банка".

По мнению директора аналитического департамента "Локо-инвест" Кирилла Тремасова, выплаты по внешним долгам сформировали основную часть "оттока капитала". Тремасов напоминает, что ЦБ ранее оценивал выплаты по внешним долгам в четвертом квартале на уровне около 22 млрд долларов, из которых на октябрь приходилось около 6 млрд.

Владимир Киселев, руководитель аналитической службы управляющей компании "Доходъ", допустил, что усиление оттока в октябре могло быть связано с тем, что ВТБ, по данным СМИ, тайно выдал катарскому фонду 6 млрд долларов на приватизацию "Роснефти": "Выданные кредиты иностранным компаниям отражаются в платежном балансе как отток капитала".

По прогнозам, в 2018 году произойдет крупнейший отток капитала из страны с 2014 года (тогда за год были выведены рекордные 152 млрд). В 2008 году этот показатель составил 133 млрд долларов.

Усиление оттока капитала традиционно негативно отражается на динамике нацвалюты, говорит Давыдов из "Нордеа Банка". Впрочем, пока столь заметный отток компенсируется сильным профицитом по внешнеторговым операциям, оговаривается эксперт.

"Ведомости": цены на топливо заморозили до февраля

О том, что цены на топливо в настоящее время стабилизированы, заявил на совещании у президента Владимира Путина зампред правительства Дмитрий Козак. 7-10 ноября все нефтяные компании подписали соглашения с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и минэнерго о сдерживании цен на топливо как на оптовом рынке, так и на заправках, сообщил Козак.

Правительство пообещало проверки тем независимым АЗС, которые повысят розничные цены выше 4% от установленных мелкооптовых цен. Договоренности действуют с 1 ноября, но за прошлую неделю мало что изменилось на топливном рынке, сетует топ-менеджер одной из независимых сетей АЗС.

"Вертикально-интегрированные нефтяные компании по-прежнему выставляют высокие цены для мелкооптовых покупателей, в части регионов не хватает топлива из-за отгрузок на внешние рынки", - говорит он. Впрочем, цены на топливо на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже с начала ноября снизились на 2-4%.

Рост оптовых цен на топливо в условиях замораживания розничных привел к тому, что абсолютно все заправки - как независимые, так и входящие в состав вертикально-интегрированных нефтяных компаний - стали работать в убыток, говорит президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Не исправит ситуацию и соблюдение нынешних договоренностей.

Установленного сейчас правительством предельного уровня рентабельности независимых АЗС в 4% "хватит только на то, чтобы доставить топливо до АЗС и оплатить банкам эквайринг". Баженов говорит о необходимости начать разработку и проведение комплексной реформы российского топливного рынка. Иначе он прогнозирует забастовку независимых АЗС по всей стране.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си