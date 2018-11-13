Пресса Британии: международные санкции не изолировали Россию

В обзоре британской прессы:

Санкции не изолировали Россию

Западные санкции должны были ослабить Владимира Путина и основные виды российской промышленности, но слова не совпали с реальностью, пишет обозреватель Генри Фой в Financial Times.

Одной из целей санкций в отношении оборонной промышленности России было создание условий для прекращения крайне выгодного для страны экспорта зенитно-ракетной системы С-400. Несмотря на это, Москва продолжает активно продавать один из самых продвинутых зенитных комплексов в мире. За последний год контракты о покупке подписали Турция и Индия, а Китай уже получил первые партии. Также переговоры о приобретении С-400 ведут Саудовская Аравия, Катар и Ирак.

Если санкционный режим Запада ставил перед собой задачу отрезать Москву от остального мира и изолировать ее главные секторы индустрии, то экспортируемые системы стоимостью в 400 млн долларов являются показательным примером того, что эти попытки провалились.

Первые санкции появились в 2014 году после аннексии Крыма. Москве ограничили доступ к международным кредитам и торговле. Это было сделано с целью оказать политическое давление на Владимира Путина и его окружение. Затем санкции стали более точечными, а под удар попали некоторые личности и компании. Обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года в США, а также отравление Сергея и Юлии Скрипаль привели к еще большему ужесточению санкций, пишет автор.

Но если предполагалось, что задуманные меры сделают Россию международным изгоем, с которым никто не захочет иметь дела, то можно сказать, что эти планы не осуществились. Дружба с Китаем предоставила России доступ к международным финансам, новым возможностям в торговле и добавила ей дипломатического веса. Также Москва улучшила свои связи со странами Ближнего Востока - от Турции до Израиля, Саудовской Аравии и Ирана, и продолжает распространять свое влияние в регионе, перехватывая инициативу у США.

Если говорить об изоляции России, то слова не совпали с реальностью. В то время как соглашения о поставке систем С-400 вызывают гнев Вашингтона, все крупнейшие экономики ЕС продолжают без лишнего шума вести бизнес со своим восточным соседом.

Берлин, один из главных сторонников санкций, связанных с аннексией Крыма, твердо поддерживает проект "Северный поток 2" - российский газопровод, прокладываемый по дну Балтийского моря. Оппоненты проекта считают, что он еще больше усилит влияние Москвы на энергетическом рынке Европы, отмечает Фой.

Президент Франции Эммануэль Макрон приезжал по приглашению Путина на ежегодный экономический форум в Санкт-Петербурге, где он заявил: "Дорогой Владимир, …давайте работать вместе". Вскоре после этого французская энергетическая компания Total выкупила 10% в проекте по производству сжиженного природного газа "Арктик СПГ-2", а в октябре открыла под Москвой завод по производству моторных масел и смазочных материалов.

Великобритания придерживается одной из самых жестких позиций в отношении России, что не мешает британской компании BP вести там бизнес. Она является одним из крупнейших иностранных инвесторов в стране благодаря доле (19,75%) в компании "Роснефть", находящейся под санкциями, пишет обозреватель.

Западные дипломаты в Москве в частных беседах признают, что санкции не смогли достичь желаемого эффекта, которого добивались их страны. Причиной этого некоторые считают затянутый процесс их введения, благодаря чему российской экономике, оцениваемой в 1,6 трлн долларов, удалось приспособиться. Есть те, кто полагает, что на плаву страну оставили выросшие в 2016 году цены на нефть и полезные ископаемые, благодаря чему у Кремля были дополнительные средства для нейтрализации санкционного эффекта. И есть третья версия, согласно которой, у многих стран не хватило решимости идти до конца в вопросе исполнения мер из-за опасений, что пострадает бизнес компаний страны.

Но несмотря на неубедительный эффект, западные санкции, скорее всего, останутся в силе в среднесрочной перспективе. Победа демократической партии на выборах в Палату представителей американского конгресса делает более вероятной перспективу ужесточения санкций, особенно в том, что касается деятельности российских банков и покупки российских государственных облигаций, считает Фой.

Мало кто всерьез надеется, что личные встречи Владимира Путина и Дональда Трампа - сначала в Париже, а затем на саммите G20 - приведут к уменьшению давления на Россию. "В советское время после встречи двух лидеров ситуация всегда улучшалась. Сейчас все наоборот. В ближайшие два года ситуация будет еще больше ухудшаться", - цитирует издание руководителя дискуссионного клуба "Валдай" Андрея Быстрицкого.

Не нужно кормить интернет-троллей

Российская "фабрика троллей" выискивает слабые места нашей политической системы, чтобы использовать их в своих интересах, пишет обозреватель Guardian Рафаэль Бер.

Нет какой-то стратегической гениальности в том, чтобы проводить кампанию по дестабилизации общества, выпячивая его противоречия. Это шпионская деятельность, понятная по детским мультфильмам - простая, но эффективная.

Факт вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году не поддается сомнению, уверен обозреватель. Учитывая, что в Британии подобного расследования не проводится, сложно сказать наверняка, сколько усилий прикладывает Кремль для влияния на британскую политику. Однако не нужно быть пяти пядей во лбу, чтобы догадаться, на чей стороне был Путин в битве за "брексит". Может быть, Аррон Бэнкс, агитировавший за выход Британии из ЕС, получил как-то приглашение на вечеринку в российское посольство, где алкоголь тек рекой, и ему там предложили выгодные условия деловых соглашений лишь потому, что у него золотая душа. Хотя, скорее всего, он попал в список гостей, потому что финансировал пропаганду против Евросоюза, полагает автор.

Некоторые члены парламента от лейбористов призывают провести в Британии расследование по примеру того, которое проводит в США Роберт Мюллер, но их босса эта идея не привлекает. Для Джереми Корбина и его советников презумпция невиновности в отношении Москвы стала стандартной международной политикой.

Тереза Мэй не боится осуждать Путина, называя его агрессором в отношении Запада, но она ни разу не посмела предположить, что британскую демократию могли взломать. Но тогда появится логический вывод о том, что если на результаты референдума о "брексите" повлияли извне, то сила мандата о выходе из ЕС существенно потеряет силу.

Задача дезинформации не в том, чтобы показать один набор фактов в более выгодном свете над другим, а в том, чтобы вызвать нигилистическое подозрение ко всем новостям, когда у человека создается ощущение, что никто не говорит правду. Принцип военизированного троллинга заключается не в продвижении определенных взглядов, а в провоцировании гнева и подозрений, которые мешают вырабатывать здравые суждения, пишет обозреватель.

Боты в соцсетях активизируются, когда в мире происходит что-то драматическое - например, теракт. И когда возникают споры и разногласия, они лишь подливают масло в огонь. Цель не в том, чтобы победить в споре, а в том, чтобы расколоть людей и убедить их, что их мнение единственно правильное, пишет Бер.

Британские педиатры: нужны уроки о ЛГБТ

Daily Telegraph сообщает, что британские врачи призывают рассказывать детям в начальной школе, что это значит быть лесбиянкой, геем, бисексуалом или трансгендером. С таким заявлением выступил Королевский колледж педиатрии.

Он призывает внести изменения в правила преподавания классов по сексу и отношениям, которые станут обязательными с 2020 года. В черновике, составленном властями, говорится, что школы будут в праве сами решать, как они будут подавать тему ЛГБТ детям, но необходимо будет удостовериться, что информация подается деликатно и в соответствии с возрастом, пишет газета.

Однако педиатры считают, что правительству нужно быть более прямолинейным в этом вопросе, а учащиеся начальной школы должны иметь более четкое представление о том, какие виды половой жизни существуют. Педиатры также полагают, что дети должны знать названия частей тела и то, как меняется тело в пубертатном периоде, отмечает издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, BBCRussian.com