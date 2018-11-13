Фото: животные, попавшие в лесные пожары Калифорнии
В Калифорнии продолжают полыхать пожары, унося не только человеческие жизни, но и жизни диких и домашних животных.
В огне погибло по меньшей мере 42 человека.
Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать.
Жители пострадавших районов делятся в соцсетях фотографиями своих погибших питомцев.
Появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.
"Если это ваша собака, знайте, что она находится в приюте для животных на улице Пламмер", - такие сообщения можно увидеть в "Твиттере".
В Калифорнии горят тысячи гектаров, а в интернете появляются видео с эвакуацией животных из опасных районов.
В прошлую пятницу некоторые жители Малибу были вынуждены отвести крупных животных на местный пляж ради их безопасности.
Власти города разрешили эвакуировать туда крупных животных, из-за чего популярное туристическое место стало выглядеть довольно сюрреалистично.
Фотограф газеты Los Angeles Times Уолли Скалидж сделал несколько впечатляющих фото на пляже.
Актриса Алисса Милано обратилась к своим подписчикам в "Твиттере" с просьбой помочь вывести своих лошадей в безопасное место.
"Если кто-нибудь может спасти от огня пять лошадей, пожалуйста, помогите мне", - написала Алисса Милано.
Она, как и сотни тысяч других жителей Калифорнии, была вынуждена эвакуироваться из своего дома.
Сезон лесных пожаров обычно начинается летом и продолжается до ранней осени, однако в этом году из-за низкой влажности, сухой погоды и порывистого ветра возгорания продолжают распространяться.
В городе Парадайс, к северу от Сакраменто, сгорели тысячи домов. Погибли не менее 29 человек, нет сведений о судьбе еще 200 жителей города.
Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.
"Следователь округа Шаста, которая занимается поиском останков людей, погибших при пожаре, нашла под завалами одного из сгоревших домов кошку. Она говорит, хорошо, что мы можем найти здесь что-то живое. Это нечасто происходит, и каждый раз после этого чувствуешь облегчение", - пишет в "Твиттере" Кэти Нильсен.
"Приехав в Парадайс этим утром, я встретил пожарного, который нашел раненую кошку. Он держал ее крепко и ждал, когда приедут специалисты по охране животных", - сообщает Карлос Соуседо.
Поиски осложняются тем, что зачастую животные, оказавшиеся в огненной ловушке, пытаются сбежать или спрятаться, особенно если они пострадали.
В округе Бьютт, где пожары были особенно сильны, спасатели и волонтеры обходят пострадавшие районы, чтобы покормить оставшихся там животных.
В Калифорнии благотворительные организации призывают жителей брать домой животных из приюта, чтобы в нем освободилось место для пострадавших животных.
"Специалисты службы животных округа Йоло и сотрудники калифорнийского дорожного патруля нашли раненого пса с ожогами в завалах сгоревших зданий города Парадайс", - сообщает в "Твиттере" телекомпания из Сакраменто ABC10.
"Трехцветная кошка, ей около двух лет. Ни ошейника, ни микрочипа. Оказалась в местном ветеринарном центре. У нее все четыре лапы, состояние стабильное. Кошку отправили обратно в аэропорт Чико, где сейчас располагается приют для животных", - пишет пользователь под ником Elisa E.H.
Тем временем в интернете начался сбор пожертвований для оплаты расходов ветеринаров.
Кое-где ветеринары собираются в команды, чтобы бесплатно лечить потерявшихся животных.
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