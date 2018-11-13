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В Калифорнии продолжают полыхать пожары, унося не только человеческие жизни, но и жизни диких и домашних животных.

В огне погибло по меньшей мере 42 человека.

Национальная ассоциация пожарной безопасности порекомендовала владельцам домашних животных, находящимся в зоне возможного распространения огня, продумать план их эвакуации, однако некоторые просто не успели это сделать.

Жители пострадавших районов делятся в соцсетях фотографиями своих погибших питомцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Некоторые жители эвакуированных территорий смогли взять своих домашних животных с собой

Появились аккаунты, группы и хештеги, с помощью которых волонтеры пытаются помочь животным вернуться к своим хозяевам.

"Если это ваша собака, знайте, что она находится в приюте для животных на улице Пламмер", - такие сообщения можно увидеть в "Твиттере".

В Калифорнии горят тысячи гектаров, а в интернете появляются видео с эвакуацией животных из опасных районов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Речь идет не только о спасении домашних питомцев, но и диких животных

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Специалисты скорой помощи округа Бьютт пытаются помочь псу с обгоревшими лапами

В прошлую пятницу некоторые жители Малибу были вынуждены отвести крупных животных на местный пляж ради их безопасности.

Власти города разрешили эвакуировать туда крупных животных, из-за чего популярное туристическое место стало выглядеть довольно сюрреалистично.

Фотограф газеты Los Angeles Times Уолли Скалидж сделал несколько впечатляющих фото на пляже.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ламы, привязанные на одном из пляжей Малибу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Власти рекомендовали владельцам лошадей оставлять на животных метки с контактной информацией о хозяевах

Актриса Алисса Милано обратилась к своим подписчикам в "Твиттере" с просьбой помочь вывести своих лошадей в безопасное место.

"Если кто-нибудь может спасти от огня пять лошадей, пожалуйста, помогите мне", - написала Алисса Милано.

Она, как и сотни тысяч других жителей Калифорнии, была вынуждена эвакуироваться из своего дома.

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Сезон лесных пожаров обычно начинается летом и продолжается до ранней осени, однако в этом году из-за низкой влажности, сухой погоды и порывистого ветра возгорания продолжают распространяться.

В городе Парадайс, к северу от Сакраменто, сгорели тысячи домов. Погибли не менее 29 человек, нет сведений о судьбе еще 200 жителей города.

Но, несмотря на разгул стихии, удалось спасти несколько домашних животных. Это вселяет надежду в сердца других хозяев домашних питомцев.

Пропустить Twitter пост , автор: @KatieKPIX A Shasta County Coroner’s Office crew looking for remains of people killed in the #CampFire in Paradise found a cat in the ashes of a home.

She said, “It’s nice to be able to find something alive in all this. It’s not often I’m part of a rescue. It’s always recovery.”@KPIXtv pic.twitter.com/KD6SLjJukL — Katie Nielsen (@KatieKPIX) 11 ноября 2018 г.

"Следователь округа Шаста, которая занимается поиском останков людей, погибших при пожаре, нашла под завалами одного из сгоревших домов кошку. Она говорит, хорошо, что мы можем найти здесь что-то живое. Это нечасто происходит, и каждый раз после этого чувствуешь облегчение", - пишет в "Твиттере" Кэти Нильсен.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пес Фатти, получивший ожоги глаз во время пожара в городе Парадайс

"Приехав в Парадайс этим утром, я встретил пожарного, который нашел раненую кошку. Он держал ее крепко и ждал, когда приедут специалисты по охране животных", - сообщает Карлос Соуседо.

Поиски осложняются тем, что зачастую животные, оказавшиеся в огненной ловушке, пытаются сбежать или спрятаться, особенно если они пострадали.

В округе Бьютт, где пожары были особенно сильны, спасатели и волонтеры обходят пострадавшие районы, чтобы покормить оставшихся там животных.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Офицер полиции выгуливает лошадь, которую нашли рядом с городом Парадайс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Олень изучает жилые кварталы, разрушенные стихией в городе Парадайс

В Калифорнии благотворительные организации призывают жителей брать домой животных из приюта, чтобы в нем освободилось место для пострадавших животных.

"Специалисты службы животных округа Йоло и сотрудники калифорнийского дорожного патруля нашли раненого пса с ожогами в завалах сгоревших зданий города Парадайс", - сообщает в "Твиттере" телекомпания из Сакраменто ABC10.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Зоопарк Лос-Анджелеса закрылся в пятницу. Специалисты временно эвакуировали животных

"Трехцветная кошка, ей около двух лет. Ни ошейника, ни микрочипа. Оказалась в местном ветеринарном центре. У нее все четыре лапы, состояние стабильное. Кошку отправили обратно в аэропорт Чико, где сейчас располагается приют для животных", - пишет пользователь под ником Elisa E.H.

Тем временем в интернете начался сбор пожертвований для оплаты расходов ветеринаров.

Кое-где ветеринары собираются в команды, чтобы бесплатно лечить потерявшихся животных.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Пес-поводырь недалеко от приюта для животных в городе Чико

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Собаку, спасенную из горящего дома, перевозят в безопасное место

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожарный эвакуирует кошек из зоны возгорания

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