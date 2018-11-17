Умные котики, обезболивающее в 10 тысяч раз острее перца и новый рекорд искусственного солнца

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В очередной подборке самых интересных, самых важных и просто самых необычных и забавных научных новостей недели:

Кошки считывают направление нашего взгляда не хуже собак

Собачьей психологии посвящены тысячи научных работ, а вот кошки становятся объектом научных исследований куда реже. Венгерские ученые решили выяснить, могут ли кошки, как и собаки, понимать, о чем мы думаем или говорим, отслеживая направление нашего взгляда.

Не сказать, чтобы эксперимент был особо масштабным - в нем участвовало всего четыре десятка котиков, - но они отлично справились с заданием, в 70% случаев выбирая из двух предметов тот, на который смотрел их хозяин.

Ученые отдельно подчеркивают, что на результат не влияло, как долго хозяин смотрел на предмет и указывал ли он на него при этом рукой - кошки прекрасно улавливали направление даже быстрого взгляда и без жестикуляции.

При этом котики помоложе (до года) справлялись с заданием чуть лучше своих более взрослых собратьев.

Это первое подобное исследование и, по словам ученых, его результаты могут объяснить, почему кошки были одомашнены много тысяч лет назад и прекрасно ужились с человеком, несмотря на то, что их предки не отличались особой общительностью.

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"Искусственное солнце" во много раз жарче настоящего

До какой температуры можно искусственно нагреть материю? Ответ на этот вопрос пытаются найти китайские ученые, разогревая плазму в специальном устройстве EAST, расположенном в городе Хэфэй.

Эксперимент получил название "искусственное солнце Китая", и его основная цель - создание условий, необходимых для управляемого термоядерного синтеза, так что температурные рекорды - в некотором смысле побочный эффект.

На прошлой неделе электронная температура плазмы, удерживаемой магнитной ловушкой токамака, достигла нового максимума, на некоторое время превысив 100 миллионов градусов.

Для сравнения - максимальная температура в центре нашей звезды составляет примерно 15 млн градусов.

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Орангутаны передают сородичам информацию о прошлом

Кошки, собаки и многие другие животные, включая даже золотых рыбок, обладают способностью общаться с сородичами, но вот передавать друг другу информацию об уже прошедшем событии могут только люди. Во всяком случае, именно так ученые считали до последнего времени.

Однако группа исследователей из Швейцарии доказала, что этой способностью обладают и некоторые обезьяны. Заметив хищника, самки орангутана дают сородичам предупреждающий сигнал - но только после того, как опасность миновала.

Сигнал этот у орангутанов довольно специфический и напоминает звук громкого поцелуя. Его нельзя подавать сразу, так как хищник может услышать его и понять, что его обнаружили, так что некоторое время обезьяны выжидают.

Эксперимент проходил на Суматре. Ученые надевали костюм тигра или другого хищного зверя и пытались подкрасться к дереву, где сидели взрослые обезьяны с детенышами.

В половине случаев "хищник" был замечен - однако звук поцелуя раздавался не сразу. Орангутаны отменяли тревогу лишь спустя некоторое время после того, как "зверь" скрывался из вида. В среднем через семь минут, однако в одном случае пожилая самка выжидала целую треть часа - зато потом повторяла условный сигнал почти час.

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Новое обезболивающее - в 10 тысяч раз острее самого острого перца

В Марокко растет похожий на кактус кустарник молочай смолоносный (Euphorbia resinifera), содержащий самое жгучее из всех известных веществ.

Резинифератоксин, или RTX (именно так называется вещество), достигает 16 млрд единиц по международной шкале жгучести Сковилла - это в 10 тысяч раз больше, чем занесенный в Книгу рекордов Гиннесса самый острый перец сорта "Каролинский жнец" и даже чистый капсаицин, придающий жгучий вкус всем сортам острого перца.

Для сравнения, знакомый нам перец халапеньо на той же шкале находится где-то между отметками 2500 и 8000, то есть уступает по жгучести марокканскому кустарнику примерно в 4,5 млн раз.

А это значит, что, если, например, ввести RTX в больной сустав, то он попросту уничтожит нервные окончания, сигнализирующие о боли. И медики всерьез подумывают о том, чтобы использовать его в новом поколении анальгетиков, заменив лекарства из группы опиоидов.

В нашем теле есть разные виды нервных рецепторов. Некоторые из них чувствуют легкое прикосновение, другие отвечают за положение суставов, но есть и те, что сигнализируют о повреждении тканей - например, порезах или ожогах.

RTX не убивает все нервные окончания без разбора, он блокирует рецепторы TRPV1, отвечающие за боль. Эти же окончания чувствуют температуру - именно поэтому острая еда, попадая на кожу или слизистые оболочки, создает у нас ощущение жжения.

При соприкосновении RTX с нервной клеткой TRPV1 открывается ионный канал, и туда устремляется огромное количество кальция, что попросту дезактивирует рецептор.

Другие нейроны RTX при этом не задевает - то есть направленная инъекция этого вещества, например в колено пациента, может отключить боль, не лишая его при этом возможности ходить или чувствовать прикосновения.

Впрочем, подчеркивают ученые, предварительно больное колено все равно придется обезболить обычными средствами, иначе боль от укола RTX будет невыносимой. Однако через несколько часов пораженный орган полностью потеряет чувствительность к болевым ощущениям.

Пока что опыты провели только на собаках, но их результаты впечатляют: годами хромавшие животные начинали резво бегать. Способность чувствовать боль возвращалась только в среднем через пять месяцев, и тогда владельцы просили о повторной инъекции. А в одном случае животное и вовсе не показывало никаких признаков боли на протяжении целых полутора лет.

Сейчас обезболивающий эффект RTX испытывают на людях, страдающих от рака костей.