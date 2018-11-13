Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Человек-паук- один из самых любимых супергероев Ли

Стэн Ли, создавший образы Человека-паука, Черной Пантеры и Людей Икс умер в Калифорнии в 95 лет.

В последние годы крестный отец нескольких супергероев периодически страдал от различных недугов, в том числе легочных болезней.

Супергерои Marvel, в создании которых участвовал Ли, в том числе Железный Человек и Капитан Америка, попадая на экран, становились самыми кассовыми фильмами Голливуда. Последний фильм Marvel "Мстители: Война бесконечности" заработал более 1,5 млрд долларов.

"Стэн Ли был невероятным, как и герои, которых он создал. Супергерой по праву, каким его и считали фанаты Marvel по всему миру, Стэн умел вдохновлять, развлекать и объединять. Масштабнее его воображения было только его сердце", - сказал президент компании Уолт Дисней Боб Айгер.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Ли позирует с одним из своих любимых супергероев на премьере картины "Человек-паук 2"

И другие знаменитости отзываются о нем с любовью, хотя вспоминают, что личностью он был неоднозначной. Известно, например, что покойный не всегда хорошо платил художникам и часто предпочитал умалчивать о своих соавторах в интервью.

Актер Райан Рейнольдс, сыгравший персонажа Marvel Дэдпула в одноименных фильмах: "Прокляьте... R.I.P. Стэн. Спасибо за все".

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Знаменитости и поклонники делились рассказывают в соцсетях о том, как Ли и его работа повлияли на них. Актер Сет Роген: "Спасибо тебе, Стэн Ли, за то, что дал людям, которые думают иначе, возможность осознать, что они особенные".

Пропустить Twitter пост , автор: @Sethrogen Thank you Stan Lee for making people who feel different realize they are special. — Seth Rogen (@Sethrogen) 12 ноября 2018 г.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стэн Ли в своей студии

Стэн любил латинское слово Excelsior, примерно означающее "всегда выше"; он сделал из этого подобие жизненного девиза.

Вспомнили об этом и в НАСА: "Мы опечалены утратой @TheRealStanLee, провидца, который создал Вселенную супергероев и комиксов. Вот глубокое изображение Вселенной, сделанное телескопом @NASAHubble , которое мы публикуем в память о нем. #Excelsior ".

А вот как выглядел прощальный твит в аккаунте самого Ли.

Хью Джекман, сыгравший "Росомаху" в фильмах в "Людях Икс", назвал Стэна Ли "новаторской силой во вселенной супергероев".

Том Харди, сыгравший главную роль в последнем фильме Marvel Studios "Веном", поделился фотографией Ли на съемочной площадке в "Инстаграме".

Астрофизик Нейл Деграсс Тайсон выразил восхищение Ли за создание вселенной, полной "научно грамотных супергероев": "Он родился до того, как Эдвин Хаббл открыл закон расширения Вселенной. В конечном итоге это он создал расширяющуюся вселенную, но только свою - Вселенную научно грамотных супер-героев - Человека-Паука, Халка, Железного Человека и Черную Пантеру. Покойся с миром, Стэн Ли. 1922-2018".

"Стэн Ли создал Вселенную, в которой герой, если его по-настоящему любили, просто не мог умереть. Вот ЭТО я понимаю - думать на опережение", - заметил режиссер двух фильмов про „Мстителей" Джосс Уидон.

А вот как оценили вклад создателя вселенной Marvel россияне.

"Стэн Ли, все равно, глыба - просто так его не осмыслишь. Лет десять назад он был для меня героем, лет пять назад - злодеем. Правда, извините за штамп, где-то посередине. И в том, что Стэн Ли мою жизнь изменил", - пишет основатель комикс-магазина "Чук и Гик" Иван Чернявский.

"Он оставил нам свой мир, ненадежный и раздираемый на части войной всех против всех, полный отчаянных героев, жертвующих собой ради общего счастья, но ясно осознающих, что однажды они не удержат позиций. Наш собственный мир, в котором мы так хотели бы хотя бы иногда надеяться на Человека-Паука или Профессора Икс", - замечает программный директор Института книги Александр Гаврилов.