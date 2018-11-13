Россия в Ливии: рисков мало, выгод еще меньше

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Саммит в Палермо посетил и российский премьер-министр

Саммит по ситуации в Ливии, организованный итальянской стороной в Палермо, вряд ли можно считать успешным, несмотря на присутствие на нем высокопоставленных чиновников ЕС, одной из главных фигур в ливийском противостоянии фельдмаршала Халифы Хафтара, главы официального ливийского правительства Фаиза Сарража и даже российского премьера Дмитрия Медведева.

Полноценных переговоров не вышло, хотя отдельные встречи отдельных участников состоялись. Это, в общем, предсказуемо, принимая во внимание нынешний расклад сил в Ливии и различные интересы ключевых игроков.

Кто есть кто

На сегодняшний день в стране существует два правительства: признанное ООН Правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем в Триполи и избранная в 2014 году Палата представителей (так называемое правительство в Тобруке), которую поддерживает Национальная армия Ливии во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром. Оно контролирует обширные области на востоке и юге страны.

Помимо этих центров силы, есть еще всевозможные исламисты местного разлива плюс боевики запрещенного в России "Исламского государства", начавшие просачиваться в страну с началом гражданской войны в 2011 году.

США самоустранились от попыток разрешить ливийский конфликт еще при администрации Барака Обамы. Наибольшим влиянием в стране пользуются Франция и Италия.

Рим и Париж конкурировали в Африке еще с XIX века. Французское влияние в бывших колониях довольно сильно и поныне, но Италии не удалось добиться в Ливии столь же впечатляющих результатов.

Одно время бывшему тогда премьер-министром Италии Сильвио Берлускони удавалось дружить с Муаммаром Каддафи, однако в 2011 году у обоих начались проблемы: в Ливии - гражданская война, в Италии - правительственный кризис, завершившийся отставкой Берлускони.

Франция возглавила европейские страны в ливийском конфликте, увенчавшемся в октябре 2011 года свержением Каддафи.

В Италии активность французов в бывшей колонии приняли без восторга, и, по оценкам аналитиков центра Stratfor, интересы двух стран не всегда совпадают. Хотя и в Риме, и в Париже согласны с тем, что нынешняя ситуация в Ливии требует разрешения.

Взгляд из Парижа

Франция поддерживает идею сильного лидера в Ливии, человека, способного взять страну под контроль и привести противоборствующие группировки, так сказать, к одному знаменателю.

Хлынувшие в Ливию разномастные джихадисты наводнили страну оружием, общая нестабильность распространилась и за пределы государства - например, в Мали в 2013 году, куда Франции пришлось вмешаться.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подразделения Ливийской национальной армии генерала Хафтара - вполне боеспособная сила, но контролировать всю страну им все же не удается

В окружающих Ливию странах с сильным французским влиянием и весьма прозрачными границами - Тунисе, Чаде, Нигере - достаточно своих проблем, и ливийские вооруженные повстанцы там точно не нужны.

Разумеется, Ливия - не единственный источник проблем в регионе, однако один из самых крупных. В Париже полагают, что решить эту проблему в условиях фактического двоевластия не получится, и поэтому готовы поддерживать Халифу Хафтара.

Хафтар, напомним, контролирует восток страны и ведет жесткую политику по искоренению исламистского подполья.

Помимо Франции, Хафтара поддерживают Египет и некоторые монархии Персидского залива, главным образом из-за его жесткой позиции по отношению к исламистам вообще и к "Братьям-мусульманам" в частности.

Мигранты и углеводороды

Главная головная боль Италии - это мигранты, отправляющиеся из Ливии через Средиземное море в Европу, поставки газа и защита своих экономических интересов.

Обе эти проблемы решаются главным образом через стабилизацию ситуации на западе страны, где маршал Хафтар не очень популярен, зато сильны позиции консервативных партий и движений.

Не имея лучших вариантов, Рим прагматично предпочитает договариваться с ними о защите своих интересов, даже при том, что и в Триполи, и в Мисурате активны исламские формирования фундаменталистского толка.

Интерес к ливийским нефти и газу существует давно. На прошлой неделе представители итальянского нефтегазового концерна ENI подписали с коллегами из ВР договор о покупке 42,5% британской доли в соглашении о добыче и разделе продукции с ливийской Национальной нефтяной корпорацией.

Совместно с Национальной нефтяной корпорацией итальянцы владеют газопроводом "Зеленый поток", поставляющим газ с месторождений на западе Ливии на Сицилию. Через него в год в Италию поступает от 8 до 11 миллиардов кубометров газа.

Не меньший интерес и у французской Total, которой принадлежат права на разработку нефти на ряде ливийских месторождений. Правда, в связи с тем, что безопасную работу многих предприятий невозможно гарантировать, работы на них сегодня не ведутся.

Отдельная тема - это миграция. Сегодня это больной вопрос практически во всех европейских странах, и особенно на юге Европы.

Россия в доле

С недавних пор к урегулированию ливийского конфликта подключилась и Москва. Собственно, присутствие Дмитрия Медведева на саммите в Палермо вряд ли имеет заметное значение.

А вот регулярные визиты Халифы Хафтара в Москву - пожалуй. Во время этих встреч достигнуты договоренности о поставках Национальной армии Ливии оружия на два миллиарда долларов.

В британской прессе ранее появлялись сообщения о том, что в Ливии находятся российские спецназовцы и чуть ли не ЗРК С-300 и крылатые ракеты "Калибр".

Правда, многие аналитики считают это маловероятным, хотя бы потому, что Хафтару комплексы ПВО и тем более крылатые ракеты просто не нужны, не говоря уже о том, насколько непросто освоить подобную технику.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар в последние годы нередко бывает в Москве

Однако Кремль поддерживает отношения не только с маршалом Хафтаром. В последние годы Москву посещали как представители противостоящего Хафтару правительства в Триполи, так и представители "бригад Мисураты", которым даже позволили открыто критиковать Хафтара.

Эти бригады состоят из бывших ополченцев города Мисурата, битва за который стала одним из самых затяжных и кровопролитных сражений гражданской войны в Ливии.

"Россия вошла в Ливию наудачу", - считает эксперт по безопасности региона Николай Кожанов. Есть, разумеется, интересы, связанные с расширением геополитической роли России, с налаживанием диалога с региональными игроками.

Есть интересы экономические, в частности - вернуть утраченные с падением Каддафи позиции. Есть и понимание того, что особых рисков, связанных с участием в ливийском конфликте, нет.

Кому выгодно?

Правда, нет и особых выгод. Нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин напоминает, что зачастую внешняя политика Кремля не приносит ощутимых коммерческих барышей, а иногда и просто приводит к убыткам.

Из Ирака в свое время "Лукойлу" пришлось уйти - поддерживать инфраструктуру там стало просто невозможно.

Похожая ситуация и в Иране. Однако "Роснефть", например, вложила уже более двух миллиардов долларов в разработку месторождений в иракском Курдистане, коммерческая отдача которых представляется весьма спорной.

"Я подозреваю, что практического значения ливийская нефть для российских нефтегазовых компаний не имеет", - говорит Крутихин.

Похожая ситуация и с газом. Интересы "Газпрома" лежат на севере Италии - на юге достаточно газа из Ливии и Алжира. Итальянцы теперь даже отказываются от каспийского газа, хотя каспийская труба проложена уже до Албании. Север же страны обслуживается "Газпромом" через Украину и Австрию, и дополнительного газа не требует.

Более того, в прошлом году при объемах экспорта в 210 млрд кубометров газа еще почти столько же "Газпрому" продать не удалось - при том, что месторождения уже разработаны и готовы давать газ хоть сегодня.

"Вся эта возня ведется не для того, чтобы самим начать добычу, а для того, чтобы другим помешать", - считает Михаил Крутихин.

Шлюзы миграции

Впрочем, кремлевская стратегия наверняка не ограничивается желанием помешать другим. Как показал сирийский конфликт, вмешательство Москвы способно в короткие сроки поменять расстановку сил в отдельно взятой стране и отразиться на региональном балансе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эксперты предупреждают, что настоящий кризис в Европе начнется, когда на континент хлынут мигранты из "черной" Африки. Они добираются до европейских берегов в основном через Ливию

Российское вмешательство в ливийский конфликт не обязательно должно происходить по сирийскому сценарию: для дестабилизации страны достаточно поддерживать одну или несколько воюющих группировок. Это почти наверняка приведет к усилению потока беженцев и ослаблению и без того вялых усилий по борьбе с контрабандой людей в Европу.

В условиях, когда политические партии в Европе выигрывают и проигрывают выборы на основании своего отношения к мигрантам, этого хватит, чтобы вновь раскачать политические качели на континенте.

Напрямую соперничать с Италией и Францией, ведущими игроками на ливийском фронте, Россия пока не может. Однако, как показывает сирийский опыт, ситуация может измениться за несколько дней.

Правда, вмешательство в сирийский конфликт не принесло Москве тех дивидендов, на которые она, по-видимому, рассчитывала.

Да, с ней разговаривают, что называется, на злобу дня, однако решительного изменения отношения Запада к России пока не видно: санкционное давление усиливается, международная изоляция не заканчивается.

Однако Сирия далеко, а мигранты уже, что называется, у ворот. Возможно, в Кремле рассчитывают, что эти аргументы в европейских столицах окажутся более убедительными.