Уйти, чтобы вернуться. Непотопляемый Авигдор Либерман

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Ушедший в отставку министр обороны Израиля и глава партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман имеет репутацию "ястреба" и сторонника самых жестких мер в разрешении палестино-израильского конфликта.

Он назвал капитуляцией перед террором объявленное во вторник прекращение огня и начало переговоров с ХАМАС.

Однако эмоциональная отставка Либермана совсем не означает, что его карьера завершилась или клонится к закату.

Более того, его партия также покидает правящую коалицию, и местные обозреватели говорят, что этот шаг может помочь НДИ и Либерману на выборах 2019 года в завоевании голосов избирателей, недовольных примиренческим, по их мнению, курсом правительства страны.

Путь в политику

Авигдор (при рождении Эрик Львович) Либерман родился в 1958 году в Кишиневе. В возрасте 20 лет вместе с родителями эмигрировал в Израиль.

Политическую карьеру Либерман начал в партии "Ликуд", когда учился в Иерусалимском университете. Считается, что он немало способствовал победе Биньямина Нетаньяху на выборах 1996 года, однако потом их пути разошлись.

Либерману пришлось на время уйти из публичной политики, а в январе 1999 года он объявил о создании партии "Наш дом Израиль" (НДИ), которая уже в мае того же года на выборах в кнессет получила свои первые четыре мандата.

НДИ изначально ориентировалась на иммигрантов из бывшего СССР. На выборы 1999 года партия шла под лозунгом "С Либерманом - мы! Без Либермана - нас!", что непросто перевести с русского на иврит или идиш.

В коалиции

Авигдор Либерман стал в новом правительстве министром инфраструктуры, а с 2003 года - министром транспорта.

Однако в следующем году ему пришлось оставить работу в правительстве: Либерман был активным противником "плана одностороннего размежевания" Ариэля Шарона.

Плану дали зеленый свет, в августе 2005 года израильская армия эвакуировала из сектора Газа свыше шести тысяч израильских граждан.

Более 20 поселений, в которых они проживали с 1967 года, были полностью разрушены. А 12 сентября того же года сектор Газа покинул последний израильский солдат.

В следующем году партия Либермана получила на выборах уже 11 голосов. Авигдор Либерман вступил в коалицию с партией "Кадима" и вошел в правительство Эхуда Ольмерта, возглавив вновь созданное министерство стратегического планирования. Правда, просуществовало оно недолго.

В 2009 году на следующих выборах в кнессет НДИ получила уже 15 мандатов, заняв третье место. В этот раз Либерман предпочел вступить в коалицию с партией "Ликуд" и стал министром иностранных дел.

Министр иностранных дел

На этом посту Авигдор Либерман получил известность в качестве сторонника жестких решений, не слишком обремененного политической корректностью.

Его риторику левые издания осуждали как антиарабскую. Один из главных пунктов программы НДИ - "Без лояльности нет гражданства" - сильно раздражал израильских арабов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Авигдор Либерман был министром иностранных дел в двух правительствах премьер-министра Биньямина Нетаньяху

В партии подчеркивают, что клятва на верность государству - общепринятая практика в европейских странах, например в Великобритании, и она должна распространяться на всех граждан страны независимо от их этнического происхождения.

НДИ в целом поддерживает идею Палестинского государства, однако предложения об обмене земель, населенных преимущественно арабами, на земли на Западном берегу, населенные преимущественно евреями, тоже вызывают споры.

Среди других ярких заявлений Либермана - его слова о том, что в случае с Израилем отделение церкви от государства недопустимо.

Глава НДИ также не имеет ничего против внесудебных расправ над лидерами ХАМАС и "Хезболлы" (обе считаются в Израиле террористическими организациями) и даже смертной казни для членов кнессета, имеющих с ними какие-либо дела.

В разное время против Либермана выдвигались обвинения в коррупции, в мошенничестве и обмане общественного доверия. В итоге, однако, все дела были закрыты или в связи с недостаточностью улик, или в результате оправдательного приговора.

"Принципы важнее портфелей"

В 2015 году Авигдор Либерман объявил, что НДИ не будет вступать в коалицию с правыми и религиозными партиями под руководством победившего на новых выборах "Ликуда". Без шести голосов НДИ вновь ставший премьером Биньямин Нетаньяху имел в кнессете преимущество всего в один голос, что ставило коалицию в сложные условия.

Либерман обвинил коалицию в оппортунизме и национализме и заявил, что для его партии принципы важнее, чем министерские портфели.

Последовали долгие переговоры. В следующем году НДИ присоединилась к коалиции, а Либерман стал министром обороны. Это понравилось не всем.

Бывший глава оборонного ведомства Моше Аренс назвал назначение Либермана ошибкой.

Предшественник Либермана на посту министра обороны, видный член партии "Ликуд", бывший вице-премьер и бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Моше Яалон посчитал это признаком захвата правительства Израиля "опасными экстремистскими элементами" и ушел не только из кабинета, но и из политики вообще.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption После долгих переговоров Либерман и Нетаньяху все же подписали коалиционное соглашение

При этом самого Яалона никак не отнесешь к "голубям": ему принадлежат сравнения палестинской угрозы с раком, слова о необходимости конфронтации с Ираном, поддержка строительства новых поселений и сегрегации евреев и арабов в общественном транспорте.

Россия - друг, но Израиль превыше всего

Как и израильский кабинет в целом, Авигдор Либерман считает отношения с Россией весьма важными. В недавнем интервью российской прессе министр отметил, что после отравления Скрипалей Израиль не присоединился к высылке российских дипломатов и к санкциям против России.

Однако в отношениях России и Израиля существуют сложные моменты: например, Тель-Авив категорически против соглашения по иранской ядерной программе, в то время как Москва хотела бы его сохранить.

Израиль категорически против участия Ирана в сирийском конфликте в любых формах и готов нанести удары по любым целям, угрожающим еврейскому государству, даже если это грозит осложнением отношений с Москвой.

На посту министра обороны Либерман поддерживал идею активного противодействия всем внешним угрозам Израилю, не особо считаясь с международным общественным мнением.

Однако в этом плане политика Израиля не претерпела существенных изменений за все время его существования.

Что же касается самого Авигдора Либермана, вся его предыдущая карьера недвусмысленно говорит о том, что слухи о его политической смерти сильно преувеличены.