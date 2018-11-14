СМИ России: бойкот Давоса ударит по российским бизнесменам

В обзоре российских газет:

The Bell: форум лишится денег, бизнесмены - поддержки

Из списка партнеров форума в Давосе начали исчезать российские компании, пишет The Bell. Официальные российские власти могут отказаться от участия во Всемирном экономическом форуме, напоминает издание: премьер-министр Дмитрий Медведев пообещал объявить бойкот самому форуму из-за отказа в приглашении российским миллиардерам, попавшим под санкции.

Если Виктору Вексельбергу, Олегу Дерипаске и Андрею Костину будет отказано в приглашении на ВЭФ, российские чиновники и компании с госучастием откажутся от участия в Давосе, заявил Медведев. Если бойкот останется в силе, форум 2019 года станет первым в истории Давосом без России.

ВТБ, "Ренова" и "Лаборатория Касперского" пропали из списка партнеров форума, правда пока до конца непонятно, по чьей инициативе это произошло. Форум может лишиться их спонсорских денег. Как рассказали The Bell два человека, постоянно участвующих в ВЭФ, ВТБ был стратегическим партнером Давоса.

Партнерство могло обходиться банку минимум в 1 млн швейцарских франков (990 тыс. долларов). Остался ли ВТБ в числе партнеров ВЭФ, выяснить не удалось, но наши источники полагают, что отказ в участии главе банка Андрею Костину мог повлиять на партнерские отношения.

В списках партнеров нет и "Реновы" Виктора Вексельберга, а также "Лаборатории Касперского", которую называли в числе возможных мишеней для новых американских санкций. В прошлом году обе структуры упоминались в числе партнеров форума, а сейчас их в этом списке уже нет.

По словам источника, близкого к компании, "Лаборатория" уже почувствовала на себе изменение отношения к россиянам: представителей компании, к примеру, не пригласили в качестве участников ни на одну из сессий, и не позвали в состав членов новой организации по кибербезопасности, которая задумывалась при непосредственном участии компании. Однако, среди партнеров форума еще остаются российские компании.

В Кремле уверены, что отторгая российских бизнесменов "форум рубит свои основы". Впрочем, и для россиян потери будут существенны, ранее говорил основатель компании "Вимм-Билль-Данн" Давид Якобашвили. По его мнению, форум давал прекрасную возможность, чтобы неформально обсуждать дела и договариваться даже по санкциям. Теперь же возможности пообщаться с людьми, которые будут решить судьбу российских бизнесменов, у последних не будет.

"Коммерсант": альтернативный "русский Давос"

Российское присутствие в Давосе даже в случае официального отказа властей участвовать в форуме может быть шире обычного, пишет "Коммерсант". "Русский дом" фонда "Росконгресс" свою программу не отменяет, а в последние годы "русский Давос" проводился за пределами зимней сессии, замечает издание.

Издание напоминает, что российская делегация в Давосе формируется в Белом доме в середине декабря, тогда же определяется руководитель делегации. Обычно это вице-премьер, в этом качестве выступал в последние годы Аркадий Дворкович (в том числе в 2018 году), притом что первый вице-премьер Игорь Шувалов, как и другие представители Белого дома, работали в Давосе как в официальном, так и в неофициальном статусе.

С 2012 года "ВТБ Капитал" проводит в Давосе "деловые завтраки" на российскую тематику - они, как и большая часть мероприятий вокруг сессии, рассматриваются участниками форума как часть "российской" части Давоса, хотя фактически являются частными мероприятиями.

Крупнейшим мероприятием "российской" части последние годы является отдельная российская конференция Давоса - программа "Русского дома", реализуемая госоператором федеральных форумов, фондом "Росконгресс".

По мнению издания, "Росконгресс" только выиграет от отсутствия официальной делегации на форуме. Программа не отменяется, интерес к ней растет. "Учитывая интерес, проявленный к площадке со стороны российского и мирового бизнеса в 2018 году, принято решение увеличить количество рабочих зон для деловых переговоров и встреч", - сообщили в фонде.

Вряд ли что-либо помешает правительству России провести "альтернативный русский Давос", согласия швейцарских властей на это не требуется, пишет издание. "Полностью же отказываться от давосских встреч Россия вряд ли будет. Форум в Швейцарии традиционно является площадкой для закрытых контактов бизнеса и правительства РФ в первую очередь с американскими компаниями и чиновниками", - заключает газета.

"Ведомости": налоговая "даст прикурить" табачным компаниям

Табачным компаниям грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей, пишут "Ведомости". Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду, рассказали в двух разных компаниях, также информацию подтвердил федеральный чиновник.

ФНС обратила внимание на складские запасы, которые производители создавали в IV квартале и продавали в ноябре - декабре аффилированным с ними дистрибуторам или складам. Дело в том, что эти продажи проводились по старым акцизам, и таким образом компании снижали налоговую нагрузку.

Чтобы пресечь такую ситуацию, были приняты поправки в Налоговый кодекс, с 2017 года если табачные компании слишком активно работают на склад и их производство превышает среднемесячное в прошлом году, то при продаже им придется платить акциз в 1,3 раза больше обычного.

Эта норма не может распространяться на прошлые периоды, напоминает старший юрист Herbert Smith Freehills Сергей Еремин, но если налоговики сочтут, что табачные компании пытались извлечь необоснованную налоговую выгоду, то они могут доначислить акцизы.

Вероятно, основная претензия в том, что производители аффилированы с покупателями, добавляет партнер А2 Михаил Александров, но если компании докажут, что у сделки были экономические цели, например рост продаж или снижение цен, то они выиграют спор.

Газета рассказывает о проверках, которые ранее уже выявляли нарушения у двух крупных табачных компаний. И новые проверки грозят большими штрафами для производителей.

В отрасли действительно выявлены случаи злоупотреблений, но это не значит, что претензии будут предъявлены всем производителям и по всем декабрьским продажам, успокаивает федеральный чиновник. У многих компаний, по его словам, они не превышают среднемесячные показатели прошлых лет, а реализация осуществляется через разрозненные неаффилированные сети дистрибуции.

Претензии ФНС не повлияют на стоимость сигарет, уверен гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Максимальная розничная цена на сигареты регулируется государством, а отклонение от нее в меньшую сторону зависит от конкуренции на рынке и не может превышать 25%, говорит он.

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Обзор подготовилаОльга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си