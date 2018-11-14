Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях

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Принц Чарльз и принцесса Диана в ходе визита к мемориалу Глостерского полка, участвовавшего в корейской войне в 1951 году. Именно в 1992 году пара разошлась, официально они развелись в 1996 году, сославшись на "непримиримые разногласия"