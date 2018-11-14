Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях

  • 14 ноября 2018

Чтобы отметить семидесятилетие принца Уэльского, мы подготовили специальную фотогалерею. По одной фотографии на каждый год жизни принца.

1948

Принцесса Елизавета и ее новорожденный сын после церемонии крещения в Букингемском дворце Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Чарльз Филип Артур Джордж родился 14 ноября 1948 года, за 5 лет до того, как его мать стала королевой Великобритании

1949

Принц Чарльз на руках у своего отца Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз со своими отцом, герцогом Эдинбургским, в поместье Windlesham Moor в графстве Саррей

1950

Принцесса Елизавета и Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Двухлетний Чарльз и его мать в Нидерландах

1951

Король Георг VI и принц Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Король Георг VI со своим внуком принцем Чарльзом отмечают трехлетие маленького принца в Букингемском дворце. Это была первая фотография короля, сделанная после перенесенной им в сентябре 1951 года операции на легких

1952

Принц Чарльз и королева Елизавета Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и его мать, уже ставшая королевой, Елизавета II в день четырехлетия Чарльза

1953

5 лет принцу Чарльзу Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Официальный портрет принца Чарльза в его пятый день рождения

1954

Принцесса Анна и принц Чарльз вместе со своей бабушкой, королевой Елизаветой, королевой-матерью Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принцесса Анна и принц Чарльз вместе со своей бабушкой, королевой Елизаветой, королевой-матерью в Виндзоре

1955

7 лет принцу Чарльзу Правообладатель иллюстрации PA
Image caption На этой фотографии принцу Чарльзу 7 лет

1956

Чарльз и лошадь Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Чарльз позирует с лошадьми в Большом парке Виндзора, где его отец герцог Эдинбургский играл в поло

1957

Принц Чарльз и герцог Эдинбургский Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и его отец герцог Эдинбургский плывут на моторной лодке по реке Медина, на острове Уайт

1958

Принц Чарльз по дороге в школу в Беркшире Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз по дороге в школу в Беркшире. До 8 лет принц получал домашнее образование

1959

Королева Елизавета, герцог Эдинбургский и двое детей Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Семейный портрет в Виндзорском замке. Рядом с королевской семьей Шугар, один из корги королевы

1960

У принца Чарльза и принцессы Анны появился младший брат, принц Эндрю
Image caption У принца Чарльза и принцессы Анны появился младший брат, принц Эндрю

1961

Принц Чарльз и королева Елизавета Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и королева Елизавета - на верховой прогулке в окрестностях Виндзорского замка

1962

Принц Чарльз приезжает в школу Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз приехал в свою новую школу Гордонстун вместе с отцом, герцогом Эдинбургским, и председателем управляющего совета школы капитаном Яном Теннантом

1963

Королевская семья едет в Вестминстерское аббатство на церемонию бракосочетания принцессы Александры и Ангуса Огилви Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королевская семья едет в Вестминстерское аббатство на церемонию бракосочетания принцессы Александры и Ангуса Огилви

1964

Принц Чарльз с одной из своих лошадей Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз, перенесший воспаление легких, в Большом парке Виндзора

1965

Принц Чарльз в роли Макбета Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз в роли Макбета в школьной постановке Шекспира. На спектакле присутствовали его родители

1966

Принц Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Портрет принца Чарльза в килте расцветки тартан, приуроченный к его восемнадцатилетию

1967

Принц Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз рядом с Кембриджским университетом, где принц изучал археологию и антропологию

1968

Принц Чарльз играет в крикет Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз играет в крикет в Кенте

1969

Королева Елизавета II проводит процедуру инвеституры своего старшего сына Чарльза, объявляя его принцем Уэльским Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королева Елизавета II проводит процедуру инвеституры своего старшего сына Чарльза, объявляя его принцем Уэльским

1970

Чарльз в роли метеоролога в скетче на прослушивании в Кембриджском университете Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Чарльз в роли метеоролога в скетче на прослушивании в Кембриджском университете

1971

Принц Чарльз за рулем своего Aston Martin Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз за рулем своего Aston Martin

1972

Королевская семья в Букингемском дворце. В семье четверо детей - принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Королевская семья в Букингемском дворце. В семье четверо детей - принц Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард

1973

К 1973 году принц Чарльз стал подпоручиком королевского флота. Правообладатель иллюстрации PA
Image caption К 1973 году принц Чарльз стал подпоручиком королевского флота. На фото - на борту фрегата "Минерва" в Девенпорте

1974

Принц Чарльз готовится полететь на вертолете Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Годом позже принц отправился в свой первый полет на вертолете вместе с инструктором, лейтенантом Аланом Макгрегором

1975

Принц Чарльз совершает погружение под арктические льды у побережья Канады Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз совершает погружение под арктические льды у побережья Канады

1976

Принц Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз в новом образе - с бородой

1977

Принц Уэльский на сцене вместе с комическим дуэтом Эрика Моркама и Эрни Уайза
Image caption Комический дуэт Моркам и Уайз на сцене вместе с принцем Чарльзом

1978

Принц Чарльз участвует в виндсерфинговой регате у берегов острова Уайт Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз участвует в виндсерфинговой регате у берегов острова Уайт

1979

Принц Чарльз и биплан Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В 1979 году исполнилась мечта принца - ему удалось полетать на довоенном биплане

1980

Принц Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Чарльз на своем 10-летнем ирландском скакуне занял второе место в соревнованиях по стипль-чезу в Ладлоу

1981

Принц Чарльз и принцесса Диана Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Новобрачные принц Чарльз и принцесса Уэльская Диана после церемонии бракосочетания в соборе святого Павла в Лондоне

1982

Принц Чарльз держит на руках своего первенца - принца Уильяма Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз держит на руках своего первенца - принца Уильяма

1983

Принц и принцесса Уэльские в ходе визита в Канаду Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц и принцесса Уэльские в ходе визита в Канаду

1984

Принц Чарльз играет в мяч со своим сыном, принцем Уильямом в саду около Кенсингтонского дворца Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз играет в мяч со своим сыном, принцем Уильямом в саду около Кенсингтонского дворца

1985

Принц Чарльз танцует брейк на дискотеке в Сассексе Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз танцует брейк на дискотеке в Сассексе

1986

После игры в поло с командой Чили принц Чарльз целуется со своей женой, принцессой Дианой Правообладатель иллюстрации PA
Image caption После игры в поло с командой Чили принц Чарльз целуется со своей женой, принцессой Дианой

1987

Принц Чарльз переходит реку по веревочному мосту Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз переходит реку по веревочному мосту

1988

Принц Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз в форме капитана королевского флота в день своего сорокалетия

1989

Принцы Уильям и Гарри с родителями Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принцы Уильям и Гарри с родителями

1990

Принц Чарльз на танке Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В ходе визита в Саудовскую Аравию, в район дислокации британских войск принц Чарльз смог проехать на танке "Челленджер"

1991

Принц Чарльз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В 1991 году принц Чарльз выступил перед безработной молодежью в Норфолке

1992

Принц Чарльз и принцесса Диана Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и принцесса Диана в ходе визита к мемориалу Глостерского полка, участвовавшего в корейской войне в 1951 году. Именно в 1992 году пара разошлась, официально они развелись в 1996 году, сославшись на "непримиримые разногласия"

1993

Принц Чарльз и королева Елизавета наблюдают за скачками в Эпсоме Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и королева Елизавета наблюдают за скачками в Эпсоме

1994

Принц Чарльз наблюдает за приземлением британских парашютистов Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз наблюдает за приземлением британских парашютистов

1995

Принц Чарльз катается вместе со своими сыновьями с горы на санках во время отдыха в Швейцарии Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз катается вместе со своими сыновьями с горы на санках во время отдыха в Швейцарии

1996

Принц Чарльз и так называемое Кресло желаний на Тропе великанов, Ирландия Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и так называемое Кресло желаний на Тропе великанов, Ирландия

1997

Герцог Эдинбургский, принц Уильям, Эрл Спенсер, принц Гарри и принц Чарльз следуют за гробом принцессы Дианы Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Герцог Эдинбургский, принц Уильям, Эрл Спенсер, принц Гарри и принц Чарльз следуют за гробом принцессы Дианы в ходе похоронной процессии. Диана погибла в Париже 31 августа 1997 года

1998

Принц Чарльз в день своего 50-летия вместе со своей матерью, королевой Елизаветой Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз в день своего 50-летия вместе со своей матерью, королевой Елизаветой

1999

Первое совместное появление на публике принца Чарльза и Камиллы Паркер Боулз Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз, которая чуть позже стала его женой

2000

Принц Чарльз в ходе визита на Ямайку Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз в ходе визита на Ямайку примерил традиционный головной убор растаманов

2001

Принц Чарльз и его бабушка королева Елизавета (королева-мать) Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и его бабушка королева Елизавета (королева-мать) были очень близки

2002

В 2002 году принц стоял в почетном карауле у гроба своей бабушки Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В 2002 году принц стоял в почетном карауле у гроба своей бабушки

2003

Три поколения британской королевской семьи: королева Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский, их старший сын, принц Чарльз, и старший внук принц Уильям Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Три поколения британской королевской семьи: королева Елизавета II и ее муж, герцог Эдинбургский, их старший сын, принц Чарльз и старший внук принц Уильям. Портрет сделан по случаю 50-летней годовщины коронации Елизаветы

2004

Принц Чарльз и его сын, принц Уильям, в Швейцарии Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и его сын, принц Уильям, в Швейцарии

2005

В 2005 году принц Чарльз женился на Камилле Паркер Боулз, которая получила титул герцогини Корнуольской Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В 2005 году принц Чарльз женился на Камилле Паркер Боулз, которая получила титул герцогини Корнуольской

2006

Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская вместе с сыновьями Чарльза - принцами Уильямом и Гарри Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Уэльский и герцогиня Корнуольская вместе с сыновьями Чарльза - принцами Уильямом и Гарри

2007

В 2007 году королева Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили бриллиантовую свадьбу - 60 лет со дня бракосочетания Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В 2007 году королева Елизавета II и герцог Эдинбургский отметили бриллиантовую свадьбу - 60 лет со дня бракосочетания

2008

Принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская

2009

Принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской, на Галапагосских островах Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз с супругой, герцогиней Корнуольской, на Галапагосских островах

2010

Принц Чарльз на борту британского военного вертолета в Афганистане Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз на борту британского военного вертолета в Афганистане

2011

В 2011 году старший сын Чарльза принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. На фото - церемония бракосочетания в Вестминстерском аббатстве Правообладатель иллюстрации PA
Image caption В 2011 году старший сын Чарльза принц Уильям женился на Кейт Миддлтон. На фото - церемония бракосочетания в Вестминстерском аббатстве

2012

Принц Уильям, получивший титул герцога Кембриджского, показывает отцу военные вертолеты Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Уильям, получивший титул герцога Кембриджского, показывает отцу военные вертолеты

2013

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская позируют с масками Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская позируют с масками

2014

Принц Чарльз поднимает бокал за здоровье ветеранов в честь 70-летия высадки в Нормандии Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз поднимает бокал за здоровье ветеранов в честь 70-летия высадки в Нормандии

2015

Королевская семья на балконе Букингемского дворца Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Герцогиня Корнуольская, принц Уэльский, герцог и герцогиня Кембриджские с принцем Джорджем и королева Елизавета II - на балконе Букингемского дворца

2016

Королева Елизавета II, герцог Эдинбургский и принц Уэльский. Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Чарльз общается со своим отцом герцогом Эдинбургским

2017

Принц Уэльский, известный в Шотландии как герцог Ротсейский, наблюдает за фейерверком в замке Эдинбурга Правообладатель иллюстрации PA
Image caption Принц Уэльский, известный в Шотландии как герцог Ротсейский, наблюдает за фейерверком в замке Эдинбурга

2018

Принц Уэльский ведет к алтарю невесту своего младшего сына Гарри - Меган Маркл Правообладатель иллюстрации PA
Image caption 71-й снимок - на счастье. Принц Уэльский ведет к алтарю невесту своего младшего сына Гарри - Меган Маркл

Все фотографии - из архива Press Association

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