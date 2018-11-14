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В ближайшие 20 лет лидером рынка авиаперевозок в странах Восточной Европы и Центральной Азии станет Турция, которая обойдет Россию в этом рейтинге после 2021 года, говорится в докладе, подготовленном Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

В 2017 году, по данным ассоциации, объем российского рынка составил 90 млн пассажиров, но к 2037 году он вырастет до 159 млн человек. При этом в Турции рынок пассажирских авиаперевозок возрастет с 83 млн до 173 млн пассажиров.

Кроме того, в пятерку крупнейших рынков войдет Украина, которая сменит на пятой позиции Чехию. После Турции и России третьей по объему авиаперевозок останется Польша, четвертой - Румыния.

При этом самым динамично развивающимся рынком в докладе IATA назван Казахстан, который вырастет с 8 млн до 18 млн пассажиров.

Ассоциация прогнозирует, что при базовом сценарии, который предусматривает сохранение нынешней политики в разных странах в отношении гражданской авиации, всего по миру в 2037 году будет около 7 млрд пассажиров. Негативный сценарий предусматривает более скромный рост - до более чем 5 млрд пассажиров, тогда как либерализация и стимулирование рынка могут увеличить пассажиропоток до 10 млрд человек в год.

Основным драйвером глобального рынка, как говорится в докладе, является рост благосостояния людей. При этом турецкий рынок будет расти еще и за счет увеличения населения страны.

Главными негативными факторами, влияющими на развитие мировых авиационных рынков, в докладе названы (для разных стран и регионов): сокращение и старение населения, несовершенная инфраструктура и государственное регулирование, включая налогообложение.

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Эти данные были представлены на презентации на международной конференции "Крылья будущего", которая проходит в Москве. Свой прогноз развития авиарынка на ней представила также международная авиастроительная корпорация Airbus, которая, впрочем, анализировала его только в России и странах СНГ.

Прогноз Airbus

В своих оценках рынка корпорация также исходит из того, что экономика стран СНГ и России будет стабильно развиваться. По словам главы представительства Airbus в России Жюльена Франьятта, в ближайшие 20 лет число пассажиров в России более чем удвоится (прогноз IATA - увеличение в 1,7 раза).

По данным Airbus, в России в настоящее время наиболее высокая мобильность среди стран СНГ, но в 2017 году только каждый второй россиянин в пересчете на душу населения совершил авиаперелет. К 2037 году этот показатель более чем удвоится и достигнет значения 1,2, считают в корпорации.

По прогнозу Airbus, рост пассажирских авиаперевозок в России и СНГ в среднем составит 4,1%.

Прогноз самолетостроительной корпорации в большей степени касался потребности рынка в самолетах. По данным Airbus, за 20 лет флот пассажирских самолетов в России и СНГ удвоится.

Image caption Airbus представил новую классификацию пассажирских самолетов

Если в начале 2018 года он составлял 857 авиалайнеров различного класса, то в 2037 году его объем составит 1713 пассажирских самолета. Из них только 492 лайнера составят те самолеты, которые летают в настоящее время, 1221 самолет будет новым.

В своем прогнозе Airbus использовал необычную классификацию воздушных судов, разделив их на четыре типа с учетом пассажировместимости и дальности: S (до 230 кресел и дальность до 5555 километров), М (до 300 кресел и до 9200 километров), L (до 350 кресел и до 18500 километров), XL (более 350 кресел и дальность до 18500 километров).

Обычно пассажирские авиалайнеры делятся на региональные, средне- и дальнемагистральные. Кроме того, пассажирские самолеты бывают широко- и узкофюзеляжными. В Airbus объяснили, что новая классификация более точно отражает параметры современных пассажирских самолетов.

По прогнозу Airbus, в ближайшие 20 лет в России и СНГ рынок новых авиалайнеров будет включать в себя 998 самолетов класса S, 140 - М, 39 - L, 44 - XL. Общая стоимость этих самолетов составит 175 миллиардов долларов.

...И прогноз ОАК

6 ноября, за неделю до Airbus свой 20-летний прогноз выпустила российская Объединенная авиастроительная корпорация.

По подсчетам российских авиастроителей, в течение 20 ближайших лет общий спрос на новые пассажирские самолеты составит в России - 1290 воздушных судов общей стоимостью 152 миллиарда долларов, в СНГ - 360 стоимостью 41,2 млрд (напомним, Airbus прогнозирует в России и СНГ спрос на 998 самолетов стоимостью 175 млрд долларов).

Самый большой спрос согласно российскому прогнозу - на самолеты вместимостью от 111 до 200 пассажиров - 864 единицы в России и 185 в СНГ. Этот сегмент включает в себя самые распространенные лайнеры семейств Airbus А320 и Boeing 737.

В этом же сегменте находится новый российский самолет МС-21, производство которого должно начаться в 2019 году. Производство отдельных деталей для первого серийного самолета уже началось. На конец мая число твердых заказов на лайнер превысило 190 единиц.

Спрос на региональные реактивные авиалайнеры вместимостью от 30 до 110 пассажиров по прогнозу ОАК составит в России 200 единиц, а в СНГ - 79.

Это сегмент, в котором присутствует российский SSJ-100. Его "одноклассники" - E-Jet бразильской компании Embraer, а также канадские авиалайнеры Bombardier CSeriesб которые с лета 2018 года выпускаются под брендом Airbus А220.

Общее число заказов на широкофюзеляжные самолеты составляет 125 самолетов в России и 61 в СНГ.