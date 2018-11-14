Павлик Морозов: герой, иуда, жертва?

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption В жизни все было не так

14 ноября исполнилось 100 лет Павлику Морозову - пожалуй, самому известному советскому пионеру.

По официальной версии, он в возрасте 13 лет разоблачил преступления отца-кулака и был за это убит его родственниками.

Павлика сделали культовым героем. Его имя было занесено в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации под № 001.

На созданной в 1952 году картине художника Никиты Чебакова подросток в красном галстуке, высоко подняв голову, бросает гневные слова в лицо бородатым мракобесам. На самом деле, галстук Павлик не надевал ни разу.

У Павлика нашлись последователи.

16 марта 1934 года "Пионерская правда" опубликовала письмо Оли Балыкиной, начинавшееся словами: "Довожу до сведения органов ОГПУ, что в деревне Отрада творятся безобразия..." и заканчивавшееся: "Я вывожу всех на свежую воду. Дальше пускай высшая власть делает с ними, что хочет".

Правообладатель иллюстрации Фото ТАСС Image caption Танкер "Павлик Морозов" в порту Баку, 1981 год

Девочка перечислила всех, кто, с ее точки зрения, нарушал что-либо, не забыв и собственного отца.

Проня Колыбин донес на мать, которая пошла в поле за опавшими зернами, чтобы накормить его самого. Мать посадили, сына отправили отдыхать в Артек.

Митя Гордиенко ловил голодных в поле несколько раз. После его доноса на некую супружескую пару муж был приговорен к расстрелу, а жена к десяти годам лагерей. Митя получил именные часы, пионерский костюм, сапоги и годовую подписку на местную газету "Ленинские внучата".

В 1936 году Совнарком СССР постановил воздвигнуть монумент Павлику Морозову в Александровском саду возле Кремля. Правда, в итоге его поставили спустя 12 лет в детском парке на Пресне.

Морозов Павел вёл преданную, активную борьбу с классовым врагом, разоблачал кулацкие проделки Из обвинительного заключения по делу об убийстве Павлика Морозова, 1932 год

В августе 1991 года памятник снесли. Отношение к бывшему герою развернулось на 180 градусов. "Не будь Павликом Морозовым!" - говорят нынче старшие маленьким ябедам.

Писатель Юрий Дружников издал разоблачительную книгу "Доносчик 001, или Вознесение Павлика Морозова". Рок-группа "Крематорий" написала песню "Павлик Морозов" о том, что от таких все наши беды.

Между тем расследование, проведенное уральской журналисткой Евгенией Медяковой, привело к совершенно неожиданному результату: Павлик вообще не совершал того, что ему приписывали, и к аресту отца отношения не имел.

Неблагополучная семья

Отец Павлика, столыпинский переселенец Трофим Морозов в 1910 году поселился в деревне Герасимовке Тобольской губернии и женился. Павел был старшим из пятерых детей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Единственная сохранившаяся фотография Павлика Морозова хранится в музее его имени в родной Герасимовке

По воспоминаниям его брата Алексея, отец "любил одного себя, да водку". Морозов-старший сначала пил и дрался с женой, потом ушел к другой женщине. Так что основания его не любить у Павла имелись и без политики.

В пионерской организации мальчик никогда не состоял по причине отсутствия в селе таковой.

Отношения с родственниками отца, обвинявшими в разрыве мать Павла Татьяну, доходили до скандалов и драк.

На подростка свалились все мужские заботы по хозяйству. По воспоминаниям его школьной учительницы Лидии Исаковой, он часто пропускал уроки из-за работы в поле.

"Некоторым сейчас Павлик кажется эдаким напичканным лозунгами мальчиком в чистенькой пионерской форме. А он из-за бедности эту форму и в глаза не видел, в пионерских парадах не участвовал, портретов не носил, и здравицу вождям не кричал", - рассказывала она.

Трофим Морозов был не кулаком, а бедняком, почему и стал председателем сельсовета. "Преступления" его заключались в том, что он выдавал сосланным за Урал кулакам из центральной России справки, позволявшие уехать и устроиться на завод или на стройку, то есть фактически спасал людей.

Правда, по воспоминаниям односельчан и материалам следствия, делал это не бескорыстно, а "за бланки с печатями три шкуры драл" деньгами и вещами.

22 ноября 1931 года в ходе милицейской облавы на станции Тавда был задержан спецпереселенец Зворыкин. При нем оказались два чистых бланка со штампами Герасимовского сельсовета, за которые, по его словам, он заплатил Трофиму Морозову 105 рублей.

Правообладатель иллюстрации Фото ИТАР-ТАСС Image caption Дом Морозовых выглядит небогато

26 ноября Морозова арестовали и отдали под суд. Ничего особенно страшного, по меркам того времени, с ним не случилось: по приговору он получил 10 лет, но, отработав три года на строительстве Беломорканала, был досрочно освобожден и даже награжден орденом за ударный труд.

Выяснилось, что тем же самым промышляли еще несколько председателей местных сельсоветов.

На суде Павлик дал показания против отца, как и его мать, которая после освобождения Трофима Морозова уехала из села, боясь встречи с бывшим мужем. Но никаких следов его доноса на отца нет.

Показаний Павлика в следственном деле Трофима Морозова нет, ибо никаких заявлений он не делал Евгения Медякова, журналист

Версия, будто преследование Трофима Морозова началось с заявления Павлика, поданного 25 ноября 1931 года, возникла с легкой руки следователя по делу о его убийстве Елизара Шепелева.

Много лет спустя в интервью журналу "Человек и закон" находившийся к тому времени на пенсии Шепелев сказал: "Не могу понять, с какой стати я все это написал, в деле нет никаких подтверждений, что мальчик обращался в следственные органы и что именно за это его убили. Наверно, я имел в виду, что Павел дал показания, когда судили Трофима. Выходит, из-за моих неточно написанных слов мальчишку обвиняют в доносительстве!".

Трагедия в лесу

2 сентября 1932 года, то есть примерно через девять месяцев после ареста Трофима Морозова, Павел и его 8-летний брат Федор отправились в лес за ягодами и не вернулись. 6 сентября односельчанин нашел в осиннике их трупы с многочисленными ножевыми ранениями.

Суд постановил, что убийство совершили отец Трофима и, соответственно, дед мальчиков Сергей Морозов и их двоюродный брат 19-летний Данила, а подбил их на злое дело местный кулак Арсений Кулуканов. В качестве соучастницы проходила также бабушка Павла и Федора Ксения. Данилу Морозова и Кулуканова расстреляли, дед и бабушка умерли в тюрьме.

Раньше к нему приходили с горнами и барабанами. Теперь - с кадилом и молитвами. Сегодня ясно - он не герой, и не предатель. И уж точно не пионер. Мы исказили историю до неузнаваемости Нина Купрацевич, директор музея Павлика Морозова в Герасимовке

Местный журналист, недавний уполномоченный по коллективизации Петр Соломеин по заданию обкома партии быстро написал книгу про "отважного уральского орленка" и "озверевшее кулачьё", которая и легла в основу легенды о Павлике Морозове. Историю широко распропагандировали.

По данным историка-русиста, профессора Оксфордского университета Кэтрин Келли, дети стали жертвой имущественного спора между их дедом и матерью.

Вполне вероятно также, что убийцы действительно считали Павлика доносчиком - почему бы нет, если об этом писали в газетах и говорили по радио?