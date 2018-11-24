Как заработать на призраках, и другие истории о злых духах

И тут я понял, что меня приняли за привидение. Злобное ямайское привидение под названием даппи, которое овладевает душами ни в чем не повинных людей.

В зеркале заднего вида я увидел, как посеревший от страха человек быстро бросает на дорогу пять или шесть камешков - и еще быстрее убегает.

Необходимый дисклеймер: в привидения, духов, ангелов и прочую нечисть я не верю, но полностью отдаю себе отчет, что для многих это вполне реальные существа, видимые и невидимые.

Откуда я знаю про даппи, лучше не спрашивать. Но в ямайском фольклоре они известны не только тем, что проникают в душу, и что с ними лучше не связываться.

Они бледные (коль скоро это дух скончавшегося плохого человека), они любознательны, и они умеют считать лишь до трех. Именно тут приходят на помощь камешки.

Если перед даппи бросить пять или шесть камешков или любых других предметов, то этому привидению станет любопытно, что это такое. И оно начнет их считать - один, два, три... тьфу - и будет пересчитывать вновь и вновь, а тем временем его потенциальная жертва может благополучно убежать.

И вот, глубоко в дебрях западной части Ямайки я еду на машине, и на повороте вокруг очередной горы вижу, как мне навстречу идет местный крестьянин.

Иноземцев в этих отдаленных краях не бывает. Внезапно увидев быстро надвигающегося бледного и с виду любознательного человека, он, очевидно, решил, что я и есть тот самый злобный даппи, о которых ему рассказывали с детства.

И тут же кинул свои камешки на дорогу и понесся куда подальше со скоростью света.

А я поехал дальше, лишь сожалея о том, что случайно своим видом напугал человека до полусмерти.

Не верим, но вообще-то верим

Когда речь заходит о вере в привидения, эльфов, фей, троллей и прочих бесплотных существ, люди, часто одновременно, придерживаются прямо противоположных взглядов.

Некоторое количество лет назад в Исландии был проведен опрос. Первым вопросом было: "Верите ли вы в привидения, троллей и эльфов?" Процентов 70 сказали, что, конечно, нет.

Затем следовали вопросы о том, какой йогурт предпочитают респонденты, какую политическую партию поддерживают и тому подобное. А под конец спросили: "Если кто-то из ваших знакомых скажет вам, что видел привидение, эльфа или тролля - вы им поверите?" Все те же процентов 70 сказали "да".

Ноги из потолка

Людям нравятся подобные истории. В моем колледже в Оксфорде якобы жило привидение - некий епископ, которого казнили во время Реформации.

При жизни он проводил свободное время в библиотеке колледжа - и вот якобы до сих пор там бродит и пугает студентов, так как ходит он по полу библиотеки, каким он был в его времена. За прошедшие столетия пол подняли сантиметров на 25, и теперь, как говорят, студенты, живущие на первом этаже под библиотекой, иногда видят призрачные ноги, бредущие куда-то под их потолком.

Тот факт, что британские студенты любят хорошо выпить, конечно, не имеет никакого отношения к этим байкам.

Говорят, что в лондонском Буш-хаусе, где раньше располагалась Всемирная служба Би-би-си, рядом с комнатой отдела тематических передач Русской службы по пожарной лестнице шлялось привидение - женщина пожилого возраста.

Коллеги уверяли, что именно в этой комнате ровно в полночь сама по себе включалась вся аппаратура. Не знаю, не видел, не верю, но история красивая.

Привидение-насильник

Как-то раз я поехал в гости к родственникам в Кейптаун. Спал я на матрасе на полу веранды: на дворе был январь, самый разгар лета.

Пришедший утром садовник очень удивился, а затем вполне серьезно предупредил, что так спать чрезвычайно опасно, поскольку на меня может напасть токолоше.

Токолоше - это такой очень низкорослый и очень злобный дух. По ночам он выбирается из-под кровати и насилует спящих как женщин, так и мужчин, заставляя их делать всевозможные гадости.

Но поскольку он, как бы сказано, очень маленького роста, то на кровать с высокими ножками забраться он не может. А тут я прямо на матрасе на полу: мечта для любого токолоше.

Но никто на меня так, кажется, и не напал.

Заработок

Пока вы посмеиваетесь над доверчивостью людей, вспомните, что на дворе какая-никакая, но рыночная экономика.

И, естественно, на привидениях можно подзаработать. Нет, речь не идет о всяких гадалках, знахарях и колдунах. Это в лучшем случае фольклор, и деньги тут обычно не слишком серьезные. Речь идет о вполне респектабельных гражданах.

Епископах, например.

В Оксфорде в соседнем с моим колледже внезапно появилось привидение. Никому не видимое сексуально озабоченное привидение: оно в темноте хватало девушек за ягодицы. Дело было в восьмидесятых.

Девушки пожаловались властям колледжа. Те восприняли это серьезно и позвали на помощь местного епископа англиканской церкви. Оказывается, что в каждой епархии есть специальный комитет по изгнанию бесов.

Епископ и его помощники явились в колледж. Проделали все подобающие такому случаю обряды, произнесли специальную молитву о защите и избавлении "от злобы нечестивых, от поползновений нечистых духов, от врагов видимых и невидимых, от ловчих сетей диавольских, от всякого земного сладострастия, что прельщает душу и тело", и пожалуйста - студенток больше никто не трогал.

Епископу заплатили за столь важную услугу, хоть он и так живет на зарплату в 45 тысяч фунтов в год в предоставляемой бесплатно резиденции.

Впрочем, англиканские епископы и священники на изгнании духов разбогатеть не смогут, их вызывают редко (следует отметить, что они приходят на такие церемонии с психиатрами - так, на всякий случай).

Но есть и другие религии, где вопрос об изгнании всяческих вредоносных существ поставлен практически на промышленную основу, и некоторые на этом вполне себе хорошо зарабатывают.

От религии до психотерапии

Столица Пуэрто-Рико, город Сан-Хуан. Я сижу в сильно дорогом джипе с двумя местными мужчинами - один итальянского, другой британского происхождения. И мы едем на встречу с самым главным сантеро - жрецом религии под названием сантерия.

Сантерия - это серьезная синкретическая религия, схожая с вуду, сочетающая католицизм с традиционными западноафриканскими верованиями. Тут и своя теология, и свои святые, свои божества (ориша), свои ритуалы и все, что положено.

Религиозные обряды ведутся на языке лукуми, корни которого уходят в йоруба.

Практикуют сантерию в основном на Кубе и в Пуэрто-Рико, а также в США - там, где живут выходцы из этих стран. Речь идет о миллионах человек. Полиция и школы Майами организуют специальные курсы для своих сотрудников, чтобы те знали азы сантерии и вуду и, не дай бог, не оскорбили бы чьих-то религиозных чувств.

Ехали мы на встречу не с простым сантеро, а с одним из главных, вроде епископа, если употреблять христианскую терминологию. У него были последователи на обоих островах и по всему Восточному побережью США - от Флориды до Бостона.

Чего было нужно от него моим компаньонам, я не знаю и по сей день, но я хотел поприсутствовать на одной из сессий по изгнанию злых духов. Сантеро сказал, что не имеет ничего против, при условии, что кто-то из прихожан на это согласится.

Одна девушка согласилась. И вот мы заходим в его приемную. Девушка рассказывает, как кто-то, похоже, напустил на нее порчу и какие-то злые духи создают ей проблемы с бойфрендом, деньгами и семьей.

Сантеро это выслушал. Встал в своих облачениях, покидал по столу ракушки, произнес какие-то заклинания, помахал какими-то предметами - и сел.

Затем последовал вполне традиционный сеанс психотерапии как в фильмах Вуди Аллена.

Через полчаса он вновь встал, вновь покидал ракушки, вновь произнес заклинания и сказал девушке, что все будет хорошо и от духов можно избавиться, но она должна прямо сейчас купить себе белого голубя, хорошо его кормить и через неделю вернуться с этой птицей. Ничего хорошего для голубя это, очевидно, не предвещало.

Каждый подобный сеанс - само собой, не бесплатный и даже не дешевый. Своей очереди терпеливо дожидались человек 20.

Сантеро жил в роскошном доме, окруженном огромным садом и лужайкой, где паслись белые козы, бродили курицы, в клетках сидели белые голуби, а в огороде росли всевозможные лечебные травы.

Все это было в элитном, очень дорогом, огороженном и хорошо охраняемом пригороде Сан-Хуана.

Моим компаньонам сантеро также посоветовал купить белого голубя.

И вот мы на дорогом джипе разъезжали по всему Сан-Хуану, из одного магазина botanica, где продается все, что нужно последователям сантерии, в другой, так как именно в этот день в столице был дефицит голубей на продажу.

Изгнанием привидений и злых духов занимаются представители всех известных мне религий, и не бесплатно.

Иногда дело доходит практически до рукоприкладства. В лондонских больницах каждый год появляются пациенты, несколько покалеченные, если не хуже, каким-то евангелическим пастором, но это отдельная история.

На чем только люди не зарабатывают.

А я развлекаю всех знакомых мне людей ямайского происхождения не только тем, что я вообще в курсе, что такое даппи, но и тем, что в глазах одного испуганного крестьянина я именно этим привидением и был.

И, кстати, все иллюстрации тут - руки вашего покорного слуги, слишком много чего повидавшего в жизни.