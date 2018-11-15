СМИ России: о чем говорит рукопожатие президентов России и Косово

В обзоре российских газет 15 ноября:

"Ведомости": Россия не ищет разменов по ситуации с Косово

Президент России Владимир Путин и президент Косова Хашим Тачи встретились в минувшее воскресенье в Париже на юбилейных мероприятиях. Эту встречу комментируют "Ведомости".

Со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова газета сообщает, что встреча носила неформальный характер: Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятий, которые состоялись в Париже в рамках 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

В настоящее время никаких контактов у Москвы с Приштиной (столица Косова) нет, а парижское рукопожатие Путина и Тачи ничего не означает, полагает эксперт из Института славяноведения РАН Елена Гуськова: "Вопрос [всегда] заключался в том, что Москва поддержит любые договоренности между Белградом и Приштиной".

Отношений с Сербией беседа Путина и Тачи также не осложнит, убеждена эксперт.

Гуськова напоминает, что при этом Россия всегда поддерживала Белград в Совете Безопасности ООН. Когда Белград начал переговорный процесс с Приштиной, Россия также его поддержала. "На последних встречах [Путина с президентом Сербии] Александром Вучичем было подтверждено, что Россия поддержит любое решение Белграда - главное, чтобы оно было принято мирным путем и по договоренности между сторонами".

Россию как фактор в переговорном процессе до сегодняшнего момента в основном использовал Белград. Теперь, когда Тачи удалось пожать руку Путину, небольшой козырь появился и у него, отмечает эксперт.

Едва ли встреча была спланирована со стороны России, но в ней был заинтересован Тачи - это видно по информационной кампании, развернутой в СМИ косовских албанцев, отмечает президент агентства "Евразийские стратегии МГИМО-консалтинг" Андрей Сушенцов.

"Албанцы сейчас ее раскручивают и считают встречу признаком поддержки своей позиции со стороны России. Скорее всего, это не так", - говорит эксперт: Россия продолжает в полной мере поддерживать Сербию и не ищет для себя каких-то разменов или усиления своих позиций по поводу Крыма.

"Ведомости": маркировка для товаров

На тотальной маркировке товаров народного потребления и продукции промышленного сектора настаивает минпромторг. При этом проект маркировки товаров может охватить не только потребительский, но и промышленный сектор, пишут "Ведомости".

Авиационные и автомобильные запчасти, а также трубы должны маркироваться в обязательном порядке, заявил замминистра промышленности Виктор Евтухов. По планам правительства до 2024 года маркироваться должны все потребительские товары. Уже со следующего года - 12 групп: от духов и покрышек до фотокамер и постельного белья. Так власти хотят бороться с контрафактом и уклонением от налогов.

Оператором системы премьер Дмитрий Медведев назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эта компания на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% - госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. Сейчас ЦРПТ маркирует табак и обувь, а в ноябре ФНС передала ему и систему маркировки лекарств.

Маркировка помогла бы борьбе с контрафактом, но идея минпромторга пока очень сырая и необходимых технологий не существует, говорит директор ФРТП Игорь Малышев, а затраты на маркировку лягут на производителей, которые будут вынуждены увеличивать цены, насколько позволит рынок.

В В2В-сегменте проблема контрафакта стоит острее, чем в потребительском, уверен гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, особенно это касается высокотехнологичных отраслей: авиа- и судостроения, машиностроения, трубной отрасли.

Маркировка не повлияет на стоимость продукции, считает он: расходы на нее составляют доли процента от стоимости товара.

"Коммерсант": нефтедобытчики перекрыли кран частным АЗС

Решение правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтекомпаний, пишет "Коммерсант", ссылаясь на собеседников на рынке.

Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки. В Восточной Сибири, где велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. Избежать полноценного кризиса, считают собеседники издания, в такой ситуации можно лишь за счет зимнего падения спроса и низких цен на нефть.

Несмотря на проблемы за Уралом, в целом источники газеты в отрасли настроены умеренно оптимистично, поскольку падение цен на нефть за последний месяц должно привести к снижению цен на топливо на бирже. "При такой цене мы проскочим, к тому же спрос зимой ниже", - говорит собеседник в правительстве.

"Ситуация сложная, особенно в некоторых регионах, но с точки зрения обеспечения топливом она улучшается по сравнению с началом ноября", - сказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. В то же время он подчеркивает, что маржинальность АЗС по-прежнему очень низкая, независимые заправки не могут, в отличие от активов нефтекомпаний, работать в убыток и в ряде случаев вынуждены повысить цены.

Это приводит к оттоку потребителей на заправки нефтекомпаний. "Поднимать цены - значит терять клиентов. Сегодня мы работаем в убыток и справляем свои похороны", - подтверждает владелец сети АЗС "Техас" Людмила Коротченко.

Собеседники в независимой рознице надеются на снижение биржевых цен на топливо, поскольку рентабельность экспорта резко упала. В то же время неясно, в какой степени снижение биржевых цен будет транслироваться в мелкооптовый сектор.

"Ведомости": ингушский народ хочет сам участвовать в слушаниях

Конгресс ингушского народа хочет участвовать в слушаниях о конституционности договора о границе Чечни и Ингушетии, пишут "Ведомости".

Сопредседатели Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов и Ахмет Погоров попросили Конституционный суд России привлечь представителей конгресса к рассмотрению запроса главы Ингушетии ЮнусБека Евкурова о конституционности подписанного им с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашения об установлении административной границы между двумя республиками.

Рассмотрение этого вопроса без представителей ингушского народа нарушит основополагающие принципы всесторонней объективности и полноты рассмотрения дела, говорится в обращении.

Евкуров не может считаться выразителем интересов народа, так как не избирался на прямых выборах, настаивают авторы документа.

Они предупреждают, что несправедливое решение земельного вопроса может привести к дестабилизации и чревато непредсказуемыми последствиями.

Единственной законодательной нормой, которая так или иначе регламентирует порядок разрешения территориальных споров на уровне регионов, является статья 67 Конституции, определяющая, что границы между субъектами могут быть изменены с их взаимного согласия, напоминает партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.

По общему правилу подобные вопросы решаются на уровне правительств субъектов, поскольку предполагается, что власть представляет интересы избравшего ее народа. В то же время закон не запрещает общественным организациям участвовать в процессе пересмотра границ, который может затронуть их интересы. В теории в отсутствие законодательных ограничений конгресс в качестве общественной организации действительно может принять участие в слушаниях, но необходимо понимать, что как-то повлиять на исход дела он вряд ли сможет, подчеркивает эксперт.

Что еще почитать:

Председатель правления "Роснано" Анатолий Чубайс поддержит бойкот экономического форума в Давосе российскими участниками, если организаторы не пригласят российских бизнесменов, находящихся под санкциями. Это нарушение основополагающих рыночных принципов со стороны форума, цитируют Чубайса "Ведомости".

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых интересных молодых предпринимателей - 600 человек в возрасте до 30 лет из разных сфер. The Bell рассказывает о троих россиянах, вошедших в рейтинг в этом году. Это создатели сервиса Grabr супруги Артем Федяев и Дарья Ребенок, а также, неожиданно, бывший комиссар движения "Наши" Маша Дрокова - ее фонд инвестирует в стартапы в Долине.

Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си