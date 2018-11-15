СМИ России: о чем говорит рукопожатие президентов России и Косово
В обзоре российских газет 15 ноября:
- Зачем Владимир Путин встречался с Хашимом Тачи
- Тотальная маркировка товаров охватит всё
- В Сибири не хватает дизельного топлива
- Ингушский народ и слушания по границе
"Ведомости": Россия не ищет разменов по ситуации с Косово
Президент России Владимир Путин и президент Косова Хашим Тачи встретились в минувшее воскресенье в Париже на юбилейных мероприятиях. Эту встречу комментируют "Ведомости".
Со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова газета сообщает, что встреча носила неформальный характер: Путин общался с достаточно большим количеством участников мероприятий, которые состоялись в Париже в рамках 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.
В настоящее время никаких контактов у Москвы с Приштиной (столица Косова) нет, а парижское рукопожатие Путина и Тачи ничего не означает, полагает эксперт из Института славяноведения РАН Елена Гуськова: "Вопрос [всегда] заключался в том, что Москва поддержит любые договоренности между Белградом и Приштиной".
Отношений с Сербией беседа Путина и Тачи также не осложнит, убеждена эксперт.
Гуськова напоминает, что при этом Россия всегда поддерживала Белград в Совете Безопасности ООН. Когда Белград начал переговорный процесс с Приштиной, Россия также его поддержала. "На последних встречах [Путина с президентом Сербии] Александром Вучичем было подтверждено, что Россия поддержит любое решение Белграда - главное, чтобы оно было принято мирным путем и по договоренности между сторонами".
Россию как фактор в переговорном процессе до сегодняшнего момента в основном использовал Белград. Теперь, когда Тачи удалось пожать руку Путину, небольшой козырь появился и у него, отмечает эксперт.
Едва ли встреча была спланирована со стороны России, но в ней был заинтересован Тачи - это видно по информационной кампании, развернутой в СМИ косовских албанцев, отмечает президент агентства "Евразийские стратегии МГИМО-консалтинг" Андрей Сушенцов.
"Албанцы сейчас ее раскручивают и считают встречу признаком поддержки своей позиции со стороны России. Скорее всего, это не так", - говорит эксперт: Россия продолжает в полной мере поддерживать Сербию и не ищет для себя каких-то разменов или усиления своих позиций по поводу Крыма.
"Ведомости": маркировка для товаров
На тотальной маркировке товаров народного потребления и продукции промышленного сектора настаивает минпромторг. При этом проект маркировки товаров может охватить не только потребительский, но и промышленный сектор, пишут "Ведомости".
Авиационные и автомобильные запчасти, а также трубы должны маркироваться в обязательном порядке, заявил замминистра промышленности Виктор Евтухов. По планам правительства до 2024 года маркироваться должны все потребительские товары. Уже со следующего года - 12 групп: от духов и покрышек до фотокамер и постельного белья. Так власти хотят бороться с контрафактом и уклонением от налогов.
Оператором системы премьер Дмитрий Медведев назначил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Эта компания на 50% принадлежит структуре USM Holdings Алишера Усманова и его партнеров, еще по 25% - госкорпорации "Ростех" и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому. Сейчас ЦРПТ маркирует табак и обувь, а в ноябре ФНС передала ему и систему маркировки лекарств.
Маркировка помогла бы борьбе с контрафактом, но идея минпромторга пока очень сырая и необходимых технологий не существует, говорит директор ФРТП Игорь Малышев, а затраты на маркировку лягут на производителей, которые будут вынуждены увеличивать цены, насколько позволит рынок.
В В2В-сегменте проблема контрафакта стоит острее, чем в потребительском, уверен гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров, особенно это касается высокотехнологичных отраслей: авиа- и судостроения, машиностроения, трубной отрасли.
Маркировка не повлияет на стоимость продукции, считает он: расходы на нее составляют доли процента от стоимости товара.
"Коммерсант": нефтедобытчики перекрыли кран частным АЗС
Решение правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтекомпаний, пишет "Коммерсант", ссылаясь на собеседников на рынке.
Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки. В Восточной Сибири, где велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива. Избежать полноценного кризиса, считают собеседники издания, в такой ситуации можно лишь за счет зимнего падения спроса и низких цен на нефть.
Несмотря на проблемы за Уралом, в целом источники газеты в отрасли настроены умеренно оптимистично, поскольку падение цен на нефть за последний месяц должно привести к снижению цен на топливо на бирже. "При такой цене мы проскочим, к тому же спрос зимой ниже", - говорит собеседник в правительстве.
"Ситуация сложная, особенно в некоторых регионах, но с точки зрения обеспечения топливом она улучшается по сравнению с началом ноября", - сказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. В то же время он подчеркивает, что маржинальность АЗС по-прежнему очень низкая, независимые заправки не могут, в отличие от активов нефтекомпаний, работать в убыток и в ряде случаев вынуждены повысить цены.
Это приводит к оттоку потребителей на заправки нефтекомпаний. "Поднимать цены - значит терять клиентов. Сегодня мы работаем в убыток и справляем свои похороны", - подтверждает владелец сети АЗС "Техас" Людмила Коротченко.
Собеседники в независимой рознице надеются на снижение биржевых цен на топливо, поскольку рентабельность экспорта резко упала. В то же время неясно, в какой степени снижение биржевых цен будет транслироваться в мелкооптовый сектор.
"Ведомости": ингушский народ хочет сам участвовать в слушаниях
Конгресс ингушского народа хочет участвовать в слушаниях о конституционности договора о границе Чечни и Ингушетии, пишут "Ведомости".
Сопредседатели Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов и Ахмет Погоров попросили Конституционный суд России привлечь представителей конгресса к рассмотрению запроса главы Ингушетии ЮнусБека Евкурова о конституционности подписанного им с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашения об установлении административной границы между двумя республиками.
Рассмотрение этого вопроса без представителей ингушского народа нарушит основополагающие принципы всесторонней объективности и полноты рассмотрения дела, говорится в обращении.
Евкуров не может считаться выразителем интересов народа, так как не избирался на прямых выборах, настаивают авторы документа.
Они предупреждают, что несправедливое решение земельного вопроса может привести к дестабилизации и чревато непредсказуемыми последствиями.
Единственной законодательной нормой, которая так или иначе регламентирует порядок разрешения территориальных споров на уровне регионов, является статья 67 Конституции, определяющая, что границы между субъектами могут быть изменены с их взаимного согласия, напоминает партнер юридического бюро "Замоскворечье" Дмитрий Шевченко.
По общему правилу подобные вопросы решаются на уровне правительств субъектов, поскольку предполагается, что власть представляет интересы избравшего ее народа. В то же время закон не запрещает общественным организациям участвовать в процессе пересмотра границ, который может затронуть их интересы. В теории в отсутствие законодательных ограничений конгресс в качестве общественной организации действительно может принять участие в слушаниях, но необходимо понимать, что как-то повлиять на исход дела он вряд ли сможет, подчеркивает эксперт.
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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си