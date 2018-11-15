"Хоть ты сдохни": в России стали быстро наказывать героев скандальных видео

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Если бы не видеозапись, издевательства над пожилым пациентом магнитогорской больницы так и остались бы безнаказанными

В интернете публикуют видео, где учитель при всем классе издевается над учеником. Оно быстро набирает популярность, история раскручивается СМИ - и на следующий день герой ролика лишается работы.

С начала осени Русская служба Би-би-си насчитала шесть громких случаев, которые развивались по подобному сценарию и в центре которых оказывались педагоги или врачи. Четыре из них произошли только за последнюю неделю.

Красноярск. Воспитательница детского сада

6 сентября жительница Красноярска опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения частного детского сада "Веснушки", в который ходит ее двухлетняя дочь. На кадрах видно, как воспитательница таскает девочку за волосы и толкает.

Мать девочки сообщила, что написала заявление в полицию и "останавливаться на этом не собирается".

7 сентября краевое управление СКР возбудило уголовное дело.

Владелица детского сада рассказала каналу ТВК, что у мамы девочки накопился долг за услуги учреждения на 7 тысяч рублей, в связи с чем руководство написало на нее заявление в полицию.

Челябинская область. Главврач

16 октября челябинское издание 74.ru опубликовало видео, снятое санитаром областной психоневрологической больницы № 5 в Магнитогорске. На записи сотрудник больницы Рушан Абдрахманов издевается над пожилым пациентом: бросает в него тапками и пинает.

За кадром при этом слышен смех второго санитара - Андрея Быковского. Видео изданию показала читательница, которая познакомилась с его автором в онлайн-игре.

Тогда главврач больницы Александр Беликов подтвердил, что инцидент произошел в июне. Он сообщил, что в больнице создана комиссия для расследования, но разобраться в ситуации сложно, потому что один санитар был на больничном, а другой в отпуске за границей.

В тот же день прокуратура начала проверку происшествия. Выяснилось, что к моменту публикации видео пациент, над которым издевались санитары, уже умер. На следующий день региональный минздрав сообщил об увольнении главврача.

Краснодарский край. Врач

7 ноября в Северской больнице Краснодарского края врач Людмила Бердник отказалась выписать инсулин пациентке с диабетом из-за того, что та пришла не по записи.

"Хоть ты сдохни здесь! Не дам", - говорила врач. Через два дня видео с разговором врача и пациентки появилось в соцсетях.

10 ноября заместитель главы Северского района Марина Наумейко сообщила, что врач была уволена на следующий день после инцидента, то есть еще до публикации видео.

"Об этом инциденте, потому что это было громко, услышал заведующий, вышел, и вопрос этот был решен тут же - главный врач связался с пациентом. Подтверждено, что девушка получила препараты. Врач уволен, увольнение произошло восьмого числа", - рассказала Наумейко РИА Новости.

Сахалин. Учительница

В субботу, 10 ноября в интернете появилось видео, на котором учительница из города Холмска Инна Хорошева отчитывает девочку за дырку на одежде.

"У тебя есть родители? Есть. Они вообще адекватные? А ты адекватная? Вижу, что нет. Ты приемная что ли? Я что-то невероятное спрашиваю? Это сейчас нормальное явление. Что ты рыдаешь-то?" - говорит учительница. Девочка плачет, а дети вокруг смеются.

В понедельник, 12 ноября, прокуратура Сахалинской области начала проверку инцидента. О ее результатах пока не сообщалось. Но в тот же день начальник управления образования Холмского района Татьяна Карнаух заявила, что Хорошева уволилась из школы в субботу - в день инцидента.

"С опытным 62-летним учителем мы провели беседу о нарушении педагогической этики и недопустимости подобных высказываний в адрес родителей и девочки. Педагог признала вину и уволилась. Но перед этим она публично извинилась перед родителями и девочкой в присутствии всего класса", - рассказала РИА Новости Карнаух.

Хабаровский край. Учительница

14 ноября в интернете появилась видеозапись из Комсомольска-на-Амуре, на которой учительница в школьном коридоре бьет мальчика и кричит на него за то, что тот мешал ей вести урок.

На следующий день губернатор Хабаровского края Сергей Фургал написал в "Инстаграме", что поручил региональному министерству образования и науки взять расследование инцидента под контроль.

Учительницу отстранили от работы, СК возбудил уголовное дело по статьям "истязание" и "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Томская область. Учительница

Утром 14 ноября телеканал "360" опубликовал видео из школы в Асиновском районе Томской области. На записи видно, как учительница, имя которой не сообщается, несколько раз бьет мальчика головой о парту. По данным телеканала, педагог была недовольна тем, что ребенок отвлекся от учебника и почесал ногу.

Вечером того же дня управление МВД по Томской области сообщило, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье "неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" - заявление написала мать мальчика.

Как власти отслеживают скандалы в интернете?

Российские чиновники используют две основные системы для мониторинга СМИ и социальных сетей — "Медиалогию" и "Катюшу". Обе были разработаны частными московскими компаниями.

Так, из региональных властей услугами "Медиалогии" сейчас пользуются правительства Нижегородской, Рязанской и Ульяновских властей. Помимо федеральных и региональных СМИ, в Нижегородской в мониторинг входит обзор 2,3 тысячи блогов, в Рязанской - 1,6 тысячи (по данным с сайта госзакупок).

"Медиалогия" отслеживает публикации в СМИ и социальных сетях по определенным темам - например, "деятельность губернатора" или "коррупция в Рязанской области". Каждая публикация сопровождается пометкой, в каком ключе она написана - позитивном, негативном или нейтральном.

Посмотреть актуальные новости или сообщения в блогах местное руководство может в любой момент - государственные контракты предусматривают круглосуточный доступ в систему "Медиалогии".

В конце 2017 года компания "Медиалогия" начала разработку отдельной платформы для мониторинга социальных сетей по заказу правительства Московской области. Стоимость контракта - свыше 77 млн рублей. Согласно техническому заданию, система должна анализировать более 600 млн аккаунтов в "Фейсбуке", "ВКонтакте", "Одноклассниках", "Инстаграме" и "Твиттере". В выборку также попал YouTube и малопопулярный в России Google+.

Проблемным сообщениям присваивается статус "инцидента". Помимо самого текста, чиновник может посмотреть численность вовлеченной аудитории и информацию об авторе поста из открытых источников - дату рождения, семейное положение, место проживания и даже "любимые цитаты".

В любой момент система может подготовить отчет, как ведут себя в соцсетях жители той или иной социально-демографической группы - например, жители Красногорска или Электроуглей.

Доступ к платформе для мониторинга соцсетей имеют 80 чиновников министерств и ведомств правительства Московской области, а также 120 сотрудников конкретных муниципалитетов, следует из технического задания. Они могут не только прочитать негативное сообщение и всю подноготную о его авторе, но и ответить на него, используя официальные аккаунты конкретных органов власти Подмосковья.

В 2019 году аналогичную систему "Инцидент менеджмент" должны будут использовать все региональные правительства, писал РБК. По состоянию на июль, помимо Московской области, ее тестировали еще в десяти субъектах РФ, уточняло издание.

PR-директор "Медиалогии" Надежда Жуковская не смогла оперативно назвать Би-би-си число регионов, чиновники которых могут уже сейчас посмотреть, что о них пишут в социальных сетях.

В пресс-службе администрации Краснодарского края, где была уволена врач, предложившая пациентке "сдохнуть", Би-би-си рассказали, что соцсети мониторят все высокопоставленные чиновники региона.

Пресс-секретарь губернатора Челябинской области (там уволили главврача за издевательства санитаров над пациентом) Дмитрий Федичкин сказал, что за последнее время местные чиновники стали намного оперативнее реагировать на жалобы в интернете.