Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для некоторых это ритуал - перед началом еды сфотографировать ее и опубликовать в своем "Инстаграме"

Фотография тарелки с едой перед началом трапезы - это уже традиция наших дней. Если вы прямо сейчас зайдете в первый попавшийся ресторан, то наверняка застанете кого-нибудь за фотографированием заказанного блюда.

Некоторые почти никогда не начинают есть, пока не сфотографируют блюдо и не опубликуют фото в "Инстаграме", сопроводив пост соответствующими хештегами #foodporn, #delicious и #yum.

Кажется, то, как выглядит еда и насколько она фотогенична, стало важнее, чем собственно ее вкус. Именно "Инстаграму" мы обязаны появлению таких блюд, как гонконгские вафли или смузи "Зеленая богиня".

1. Мировая кухня

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Даже если вы никогда не бывали в Индии, вы точно знаете, как выглядит гулаб джамун

"Инстаграм" стер все географические границы в том, что касается еды - фактически теперь есть одна мировая кухня.

Обмениваться рецептами благодаря социальным сетям стало как никогда просто, и что еще важнее - теперь мы можем узнать, как выглядят традиционные блюда различных культур, не выходя из собственной кухни.

Инстаграмер Анисса Хелоу (@anissahelou в "Инстаграме") - автор блога об исламской кухне.

"Ее "Инстаграм" - это восхитительная возможность познакомиться с кухней тех регионов мира, где вы, возможно, никогда не бывали", - говорит журналист Джордж Рейнольдс.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Возможно, вы живете в Иркутске, но знаете все о том, что едят на Ближнем Востоке

"Инстаграм" Аниссы - богатое собрание рецептов и фотографий блюд ближневосточной кухни. Она также публикует видео, в которых показывает способы приготовления этих блюд и делится некоторыми кулинарными секретами.

Сейчас у Аниссы 17,5 тысяч подписчиков.

2. Еда всех цветов радуги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Переливающаяся всеми цветами радуги еда завоевала "Инстаграм"

Почему еда должна быть какого-то невзрачного и невыразительного цвета, когда ее можно сделать ярко-красной, оранжевой, желтой, зеленой и даже фиолетовой? Или ее можно "заставить" заиграть всеми этими красками одновременно?

Этим вопросом, судя по всему, задается огромное число людей. И, судя по тому, что в "Инстаграме" насчитывается 119 тыс. постов с хэштегом #rainbowfood (еда всех цветов радуги), многие из озадачившихся этим вопросом пришли к выводу, что еда должна быть яркой.

Одно из открытий "Инстаграма" - радужный бейгл, который буквально взорвал интернет. Такой бейгл выпекается из разноцветного теста.

Он стал популярным после того, как телезвезда и друг Ким Кардашьян Джонатан Чебан опубликовал фотографию радужного бейгла у себя в "Инстаграме".

Пекарь из Бруклина Скот Россилло выпекал радужные бейглы на протяжении 20 лет, однако после поста Чебана в "Инстаграме" его бейглы стали хитом в соцсетях и получили мировую известность.

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У радужной еды есть еще одна важная подкатегория - #unicornfood. Переливающаяся всеми цветами радуги, яркая, блестящая и приторно сладкая еда завоевала "Инстаграм".

В 2017 году в кофейнях Starbucks появилось фраппучино Unicorn, и мгновенно этот напиток стал хитом: он может быть желтым, голубым, многоцветным.

Но это не значит, что "радужная еда" - это только калорийные напитки и выпечка. Вы можете найти и радужные салаты - фруктовые и овощные. Ингредиенты в таких салатах располагаются на тарелке по цвету - и они популярны благодаря своей фотогеничности.

3. Срочное фото для кофе

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фотографию на пенку вашего селфичино выводит специальный принтер

Кофе с вашей фотографией - это еще один хит "Инстаграма". Селфичино (капучино с селфи-портретом на пенке) вы найдете в меню многих кофеен, в том числе и в лондонской Tea Terrace на Оксфорд-стрит.

Вашу фотографию на пенку выводит специальный принтер.

Такой кофе, собственно, и создан в первую очередь для соцсетей. В "Инстаграме" уже опубликовано более 3,3 тысяч фотографий с хештегом #Selfieccino.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вы были в Барселоне? Почему бы не попробовать приготовить паэлью, предлагает ваш "Инстаграм"

Немецкая торговая марка Knorr решила, что благодаря "Инстаграму" она может выяснить, что же хотят потребители.

#EatYourFeed- это представленный Knorr инструмент, который анализирует содержание постов, опубликованных в "Инстаграме", и формирует рекомендации с рецептами для каждого пользователя, исходя из того, к каким публикациям он проявил интерес и какие материалы опубликовал.

Так, например, если вы были в отпуске в Барселоне, #EatYourFeed найдет для вас рецепт паэльи с морепродуктами. И посоветует, какую приправу от Knorr вы можете использовать при приготовлении этого блюда.

4. Растительная сила

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Инстаграм" как двигатель "веганской революции"

Можно сказать, что во многом благодаря "Инстаграму" "веганская революция" стала возможна.

"Инстаграм" способствовал популяризации веганских блюд. На фотографиях они выглядят яркими, сочными, аппетитными, что помогло разрушить представление о растительной пище как о "кроличьей еде", - говорит Элла Вудворд, известный английский блогер и специалист по здоровому питанию, у которой в "Инстаграме" 1,4 млн подписчиков.

Элла Вудворд (в "Инстаграме" @deliciouslyella) начала документировать в сети свою "растительную жизнь" несколько лет назад. Ее блог быстро набрал популярность, и теперь у нее несколько контрактов с издательствами на публикацию собственных кулинарных книг с веганскими рецептами. Кроме того, у нее есть собственная линия по производству правильных и полезных для здоровья перекусов без использования продуктов животного происхождения.

"Инстаграм" показал, что блюда из продуктов растительного происхождения могут выглядеть аппетитно, оставаясь полезными для здоровья.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Съедобные цветы и "Инстаграм" просто созданы друг для друга

Блогер @wildfoodcafe утверждает, что готовит "сыроедческую, инновационную растительную пищу".

@wildfoodcafe публикует фотографии красочных смузи (с названиями вроде "Забытый экстаз" ) и пышные салаты с авокадо, киноа и листовой капустой. У @wildfoodcafe около 61 тысяч подписчиков.

5. Излишества и лакомства

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кому фрикшейк? 1200 калорий

"Инстаграм" помог нам осознать, что часто многие из нас мечтают о лакомстве в избытке. Именно поэтому фрикшейки стали одним из самых популярных десертов в "Инстаграме".

Попробуйте поискать фотографии по хэштегу #freakshake - микс милкшейка со всевозможными сладостями - кусочками торта, конфетами, вафлями, зефиром.

Однако, как предупреждает британская Action on Sugar, такие смеси содержат огромное количество сахара и калорий. Но чему тут удивляться?

Согласно данным Action on Sugar, одна порция такого фрикшейка может содержать до 39 чайных ложек сахара, или 1200 калорий. Организация требует запретить милкшейки, энергетическая ценность которых превышает 300 калорий.

Еще одно десертное безумство - гонконгская вафля - калорийная вафля пузырчатой формы, украшенная кремом, фруктами и другими сладостями.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это не букет, это чизкейк

Джо Моруцци (@pleesecakes в "Инстаграме") - бывший художник, который создает изысканные чизкейки, украшенные конфетами и шоколадом. У него набралось бодее 147 тысяч подписчиков за полтора года существования аккаунта в "Инстаграме".

"Чизкейк - очень фотогеничный продукт", - говорит Моруцци. По словам блогера, сегодня он может опубликовать снимок обильно украшенного шоколадного чизкейка, а завтра - фотографию воздушного кусочка фруктового торта.

"Конечно, в этом есть интрига, и это нравится подписчикам", - объясняет Моруцци.

6. Интерьер ресторана

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще никогда дизайнеры не уделяли столько внимания освещению в ресторане

Изменилось не только то, что мы едим. Изменились и интерьеры ресторанов - все делается с оглядкой на то, как интерьер будет смотреться на фотографиях в "Инстаграме".

Журналист Джордж Рейнолдс отмечает, что рестораны теперь больше, чем раньше, заботятся о правильном освещении, о наличии розеток около столов, чтобы посетители могли зарядить свои гаджеты. Также они больше внимания уделяют зеркалам, стараются подобрать красивую плитку и обои - принимая в расчет то, насколько эффектным получится фото.

Изменилась не только сама еда, но и обстановка, в которой мы едим - теперь во всем важен эстетический аспект.