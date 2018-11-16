Дневник смерти: врач задокументировал последние часы жизни после укуса змеи

Правообладатель иллюстрации Chicago Daily Tribune Image caption Городская газета Chicago Daily Tribune сообщала, что Шмидт не считал укус бумсланга смертельным

В сентябре 1957 года директор зоопарка Линкольн-парка в Чикаго отправил в лабораторию при Филдовском музее естественной истории детеныша змеи для установления вида рептилии.

За изучение 76-сантиментовой молодой змеи взялся авторитетный герпетолог Карл Паттерсон Шмидт, который проработал в музее 33 года и в 1955 году стал главным куратором отдела зоологии в музее.

Карл Шмидт дал имена более 200 видам змей и был ведущим экспертом по аспидам, в том числе по коралловым змеям. Он создал одну из крупнейших в мире герпетологических коллекций. Когда директор зоопарка приехал в музей, Карл Шмидт согласился посмотреть на змею.

Змеиный укус

Молодая змея была с ярким узором, по форме головы она была похожа на южноафриканскую зеленую древесную змею - бумсланга. Эти заметки Шмидт записал в тетрадь сразу после осмотра змеи.

Но его заинтересовал тот факт, что у бумсланга анальная пластина (которая прикрывает у змеи анальное отверстие) не была разделенной [одна анальная пластина характерна именно для ядовитых змей, разделенная пластина - у неядовитых].

То, что он сделал, стоило ему жизни: он поднял змею, чтобы рассмотреть ее на более близком расстоянии.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бумсланги обитают в центральной и южной Африке, взрослые особи достигают 100-160 см в длину

Шмидт взял змею в руки, и змея укусила его за большой палец левой руки, оставив две маленьких отметины.

Ученый попытался выдавить кровь из пальца, а затем, вместо того чтобы обратиться к врачу, вернулся к своим записям и начал записывать наблюдения о действии змеиного яда на свое состояние.

Меньше чем через 24 часа его уже не будет в живых.

Последний день жизни Карла Шмидта

Шмидт, возможно, считал, как и многие его коллеги в то время, что змея семейства ужеобразных не может вырабатывать достаточно яда для того, чтобы убить человека.

Поэтому Шмидт отправился домой и продолжил делать записи о том, как действует змеиный яд на него.

Программа Science Friday американской радиостанции PRI опубликовала видеосюжет "Дневник смерти от укуса змеи" - описание последних часов жизни Шмидта. Этот материал основан на его собственных записях в дневнике:

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Карл Шмидт собрал одну из крупнейших в мире герпетологических коллекций

16:30-17:30 : Сильная тошнота, но без рвоты. До Хомвуда (пригород Чикаго) добрался на пригородном поезде.

: Сильная тошнота, но без рвоты. До Хомвуда (пригород Чикаго) добрался на пригородном поезде. 17:30-18:30 : Сильный озноб и дрожь, после чего начался жар - температура 101,7 (38,7ºC). Слизистая начала кровоточить около 17:30, скорее всего, в основном кровь идет из десен.

: Сильный озноб и дрожь, после чего начался жар - температура 101,7 (38,7ºC). Слизистая начала кровоточить около 17:30, скорее всего, в основном кровь идет из десен. 20:30 : Съел два молочных тоста.

: Съел два молочных тоста. С 21:00 до 00:20 спал хорошо. Мочеиспускание в 00:20 - в основном, кровь, но немного. Выпил стакан воды в 4:30 утра, после чего началась сильная тошнота и рвота, содержимое желудка - непереваренный ужин. После почувствовал себя намного лучше и спал до 6:30 утра.

Отказ от медицинской помощи

Шмидта спрашивали буквально за несколько часов до смерти о том, необходима ли ему медицинская помощь. Но он отказался от нее, чтобы не испортить клиническую картину болезни, вызванной укусом змеи.

Ведомый характерным для ученого любопытством, Шмидт и после завтрака продолжил вести дневник, описывая изменения в своем состоянии.

26 сентября, 6:30: Температура 98,2 (36,7ºC). Съел на завтрак овсяную кашу и яйцо-пашот с хлебом и яблочным соусом, выпил кофе. Изо рта и носа продолжает идти кровь, но не слишком много.

"Слишком много", - это последние слова в дневнике Шмидта.

Правообладатель иллюстрации Chicago Daily Tribune Image caption Необычная и неожиданная смерть Карла Шмидта стала главной новостью 3 октября 1957 года в Чикаго

После ланча в 13:30 его начало рвать, и он позвал жену. Когда прибыла помощь, он был без сознания и мокрый от пота.

Еще по дороге в больницу врачи приступили к реанимации, но спасти ученого не удалось.

Уже к 15:00 Шмидт был мертв. Согласно заключению врачей, ученый скончался от "дыхательного паралича".

Как показало вскрытие, остановка дыхания была связана с кровотечением в легких.

Карл Шмидт скончался от многочисленных внутренних кровотечений - в легких, почках, сердце, глазах и мозге.

Очень ядовитая

Спустя два десятилетия после смерти Шмидта ученые выяснят, что бумсланг - одна из самых ядовитых змей в Африке.

Укус бумсланга может вызвать генерализованный тромбогеморрагический синдром (ДВС-синдром, или диссеминированное внутрисосудистое свертывание) - состояние, характеризующееся образованием множества небольших тромбов и несвертываемостью крови.

При укусе бумсланга жертва, как правило, умирает от кровопотерь.

Бумсланги обитают в центральной и южной Африке, взрослые особи достигают 100-160 см в длину, некоторые особи вырастают до 183 см.

Эта змея питается хамелеонами, ящерицами-аброниями, лягушками, иногда небольшими млекопитающими и птицами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бумсланги достаточно пугливы и стараются своевременно избегать встречи с человеком. Кусают они, только если окажутся схваченными

Однако бумсланг достаточно пуглив и старается своевременно избегать встречи с человеком. Кусает она его, только если окажется схваченной.

Попытка Шмидта взять в руки змею (что он сделал, скорее всего, из-за рассеянности), видимо, спровоцировала бумсланга на нападение.

Считается, что ни Шмидт, ни его коллеги не считали укус бумсланга опасным - из-за того, что особь, укусившая ученого, еще не была взрослой, а также потому что укус пришелся в палец - с проникновением всего на 3 мм.

Кроме того, жертва молодого бумсланга - Карл Шмидт - отличался довольно крепким здоровьем.

Однако некоторые отмечают, что в то время не было никакого противоядия против укуса бумсланга, и Шмидт, обращаясь за помощью к врачам, мог только надеяться на выздоровление.

О чем бы Шмидт не думал после укуса змеи в последние часы своей жизни, даже находясь в двух шагах от смерти, он не изменил своих намерений, продиктованных научным интересом, замечает автор программы Science Friday Том Макнамара.

Вместо того чтобы простить о помощи, ученый предпочел прыгнуть в неизвестность.