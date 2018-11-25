Как в Британии работает семейный доктор и где искать педиатра

Правообладатель иллюстрации BSIP/Getty Image caption Даже с температурой ребенка надо вести к доктору в приемную

Начнем с того, что в Британии невозможно вызвать врача на дом.

Можно вызвать неотложку или в исключительных случаях, если речь идет о лежачем больном, как правило, престарелого возраста, семейный доктор может прийти сам. Во всех остальных случаях к участковому терапевту надо идти самому и вести своего больного ребенка, даже если у него высокая температура.

Для новорожденных делается исключение: к ним приходит специальная педиатрическая медсестра - сразу после выписки из роддома и спустя две-три недели, чтобы проверить состояние и развитие младенца и дать ценные советы молодой маме.

Поликлиник как таковых тоже нет, есть врачебные практики - это когда несколько терапевтов широкого профиля объединяются и открывают вместе небольшое приемное отделение.

Семейный врач по-английски называется GP (General Practitioner), а приемное отделение, где он практикует, - surgery, но несмотря на то, что основное значение этого слова - "хирургия", никаких операций там не делают. В таких приемных, как правило, работают четыре-пять семейных врачей плюс медсестра, а то и две, и секретарь.

Но это, разумеется, в больших городах. В британской глубинке ситуация может обстоять иначе. Там семейный доктор может по старинке принимать в кабинете у себя дома (как это происходит в сериале "Доктор Мартин") и даже навещать своих пациентов, большинство которых он хорошо знает. Как и их истории болезни.

Image caption Так выглядит обычный кабинет рядового семейного доктора

Как попасть к врачу?

Каждый человек/семья в Британии приписаны к какому-то определенному семейному доктору, однако если консультация потребовалась срочно, вас направят к любому (если в вашей конкретной районной практике больше одного врача), кто менее загружен в данный момент, но до этого все равно надо позвонить по телефону и изложить свою проблему.

У грудничков, да и детей постарше, приоритет: их всегда примут в тот же день, а в некоторых случаях безотлагательно.

Если же возник какой-то несрочный вопрос или жалоба, надо звонить в приемную и просить записать себя или ребенка к своему GP на любые имеющиеся день и время, либо сделать это самостоятельно по интернету. Иногда ждать таких рутинных визитов можно неделю-две, а то и больше.

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Какие услуги оказывают в приемной семейного доктора?

Помимо собственно осмотра там могут брать анализы (крови, мочи, кала), которые затем отсылаются в лабораторию; делать прививки и несложные операции, например, удалить папиллому или бородавку или установить внутриматочную спираль.

Все эти услуги оказываются бесплатно в рамках Национальной службы здравоохранения, и даже имеющие частную страховку пациенты все равно состоят на учете у районных GP и вынуждены ждать приема в порядке общей очереди.

Главная задача семейного врача - определить, есть ли проблема, и если да, то либо назначить лечение, либо направить к специалисту.

Иногда объединенные в такие совместные приемные отделения семейные врачи специализируются на чем-то: например, в моей практике один доктор лучше разбирается в кожных заболеваниях, другая - в проблемах женского здоровья.

Все лекарства сложнее парацетамола и ибупрофена отпускаются в Британии только по рецепту врача. Антибиотики прописываются неохотно и только в том количестве, в котором это необходимо для лечения данного конкретного случая, то есть сохранить загашник на будущее не получится.

Бесплатная детская вакцинация в Британии 8 недель "6 в 1"; пневмококковая прививка; ротавирусная вакцина; MenB

12 недель "6 в 1" повторно; ротавирусная вакцина

16 недель "6 в 1" повторно; пневмококковая прививка; MenB

1 год Hib/MenC; MMR (корь-краснуха-паротит); MenB повторно

2-9 лет Противогриппозная вакцина ежегодно в виде назального спрея.

3 года 4 месяца MMR повторно; "4 в 1": дифтерия, полиомиелит, коклюш, столбняк SPL

Какие прививки делают детям и когда?

Первые прививки ребенок должен получить в 8 недель. Это, во-первых, многосоставная "шесть в одном": дифтерия, гепатит B, полиомиелит, столбняк, коклюш и гемофильная инфекция (hib-вакцина). Она требует ревакцинации в 12 и 16 недель.

Одновременно с этим делается пневмококковая прививка (она с 2014 года введена также и в России; ревакцинируется повторно в 16 недель), а также вводится ротавирусная вакцина (ревакцинация в 12 недель) и вакцина против менингококковой инфекции группы B - MenB (ревакцинация в 16 недель).

По достижении одного года ребенку должна вводиться вакцина Hib/MenC - это собственно ревакцинация в виде укола Hib-вакцины плюс прививка против менингококковой инфекции группы С, а также вызвавшая много неоправданных кривотолков комбинированная вакцина MMR (корь-краснуха-паротит). На этих же сроках проводится третья ревакцинация MenB.

С 2 до 9 лет детям ежегодно дается противогриппозная вакцина, как правило, в виде назального спрея, а с 5 лет она проводится в школе.

В 3 года и 4 месяца требуется ревакцинация MMR, а также делается "бустер" "четыре в одном", то есть ревакцинация против дифтерии, полиомиелита, коклюша и столбняка.

С 2008 года в Британии девочкам в возрасте 12-13 лет стали проводить двухступенчатую (с промежутком в 6-12 месяцев) вакцинацию против ВПЧ (вируса папилломы человека), который в 99% случаев ответственен за развитие рака шейки матки. Вакцина вводится в предплечье.

В 14 лет вновь ревакцинируется "три в одном" - против дифтерии, столбняка, полиомиелита, а также проводится вакцинация против четырех типов менингита - MenACWY.

Все вышеперечисленные прививки делаются бесплатно, но делать их или нет, решают родители, хотя каждый хороший семейный доктор, конечно, будет всячески побуждать их к тому, чтобы привить ребенка, и присылать напоминания о подошедшем сроке ревакцинации.

Если родители отказываются от каких-то прививок вообще или делают их позже, то в анамнезе ребенка будет пометка, что мать сделала "осознанный выбор".

В школу непривитых детей, естественно, принимают.

Если кто-то пропустил в детстве какую-то прививку или приехал из другой страны и хочет ее сделать во взрослом возрасте, ее придется оплатить из своего кармана.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Детская больница на Грейт-Ормонд-стрит - одна из самых старых в Лондоне

А где же педиатр?

Педиатры в Британии есть, но работают они в специализированных клиниках - таких как, например, детская клиническая больница Great Ormond Street Hospital, открытая в Лондоне в 1852 году.

Направление к педиатру дает семейный врач в случаях, когда он сам затрудняется поставить диагноз или же если ребенку необходимо специальное лечение или просто обстоятельная консультация.

Очень многим детям - и их родителям - в Британии ни разу не приходилось встречаться с педиатром.

Случай из жизни: с ребенком в больницу

Когда моему сыну было восемь лет, он попал в больницу с подозрением на аппендицит.

У него заболел живот, и немного поднялась температура. Мы пошли в приемную нашего GP, где его осмотрел первый освободившийся доктор и тут же выписал направление в ближайшую к нам общую больницу, имевшую детское отделение.

Туда мы поехали своим ходом (не на скорой помощи, а на своей машине), отсидели в общей очереди в приемной, затем его осмотрел тамошний доктор и положил в детское отделение для дальнейшего наблюдения.

В больнице ребенок оставался два дня, в течение которых у него дважды брали анализы, щупали живот и наблюдали.

Нам с мужем было сказано, что я могу остаться ночевать с сыном в одной палате, даже несмотря на то, что палата была не одноместная (в одноместных лежат только тяжелобольные или дети на карантине).

Я воспользовалась этим предложением и две ночи провела на соседней с сыном койке в обществе еще двоих детей. Каждое коечное место в британских больницах огораживается по желанию или необходимости раздвижной круговой ширмой.

Ребенка все эти дни кормили бесплатно: еду по этажу развозила на тележке нянечка. Мне бесплатного кормления не предусматривалось, но была предоставлена койка и постельное белье.

Поскольку на следующее утро после поступления в больницу у сына спала температура, то его после обхода врачей позвали в больничную школу, и это, наверное, было самым большим для меня приятным открытием, да и для него тоже.

Класс состоял из детей разных возрастов, и мой ребенок с огромным энтузиазмом вместо лежания на койке провел в нем целый учебный день с перерывом на анализы и обед, принеся после уроков сочинение под заголовком "Диагноз: убийство" (тогда как раз вышел комедийно-детективный телесериал с таким названием).

Надо ли говорить, что больничный учитель был очень огорчен в день нашей скорой выписки.