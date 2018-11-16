Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 30-дневное "очищение" расходов может привести их в порядок

Если вы миллениал, вам уже наверняка надоели все стереотипы про вас: молодежь, озабоченная селфи, отпуском и последним смартфоном.

А как насчет денег? Вы можете быть даже не в курсе своих проблем с финансами, и не подозревать, как с ними справляться.

Мы поговорили с предпринимателем Мелиссой Браун, автором книги "Unf*ck Your Finances" (очень примерный перевод - "Верни в норму свои финансы"), в которой она дает несколько простых советов о том, как нам разумнее вести свой бюджет.

Вот шесть симптомов того, что у вас могут быть проблемы с тратами:

Правообладатель иллюстрации Мелисса Браун Image caption По словам Мелиссы Браун, понять, как справится со своим бюджетом, бывает сверхтрудно, но это возможно

1. Желание быть не хуже других

Проблема сегодня состоит в том, что "другие" - это уже не соседи по дому, а знаменитости в соцсетях, которых вы никогда не встречали, и которые постоянно окружены модными гаджетами и вещами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ким Кардашьян - одна из звезд, за жизнью которой миллионы людей следят через соцсети

Мы живем в "культуре сравнения", постоянно сверяясь с тем, что люди демонстрируют в соцсетях. Но они не показывают нам свою настоящую жизнь.

Что делать? Удаляйте из друзей, отписывайтесь от таких людей, и ищите тех, кто вдохновляет вас без бесконечных трат на то, чтобы чувствовать себя лучше.

2. Круглосуточный шоппинг

Когда-то давно шоппинг ограничивался временем работы магазинов - с понедельника по пятницу и, возможно, в выходные.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Онлайн-магазины позволяют тратить деньги одним кликом

А что сейчас? Онлайн-шоппинг позволил тратить деньги с телефона, когда вы устали смотреть сериалы вечером в пятницу.

Чтобы сдерживать свою способность круглосуточно тратить деньги, установите временной диапазон, когда вы имеет право на шоппинг.

Это могут быть какие-то конкретные часы, выбранные так, чтобы в минуты скуки на диване перед телевизором шоппинг оказался под запретом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследования показывают, что мы не воспринимаем кредитные карты как деньги, и поэтому тратим больше, чем должны

3. Кредиты. Много кредитов

Проблема даже не в простых кредитных картах, а в доступных потребительских кредитах и шоппинге по модели "купи сейчас, плати позже". Все это позволяет делать покупки, откладывая на потом ответственность за их оплату.

Исследования показывают, что мы тратим как минимум на 10% больше, если пользуемся кредитами, потому что не воспринимаем кредитные деньги как свои.

Если у вас больше одной кредитной карты, если вы не можете каждый месяц погасить задолженность по свой кредитке, или если вы вынуждены выплачивать эту задолженность из своих сбережений - примите твердое решение не пользоваться кредитами вообще.

Покончите с кредитками и вернитесь к старым добрым дебетовым карточкам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выбор, во что вложить деньги, может быть невыносимо трудным - поэтому важно сначала понять, как мы тратим деньги

4. Парализованные выбором

В наши дни есть так много вариантов питания: быть ли веганом, вегетарианцем, выбрать высоко- или низкоуглеводную диету, есть больше или меньше жирной пищи, есть только органические продукты или вообще только фрукты, упавшие с дерева.

Стоит ли удивляться, когда выбор диеты приводит нас в замешательство?

То же самое с деньгами.

Бывает, что информации о том, как откладывать деньги и куда их инвестировать, так много, что хочется просто опустить руки, потому что сделать выбор слишком сложно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подумайте над тем, чтобы стать сознательным потребителем и жить по своему плану

Поэтому нужно вернуться к основам. Надо изучить и понять свои привычки и свои жизненные цели. Когда получится сделать это, можно переходить к выбору линии поведения.

5. Несознательное потребление

Слишком многие из нас просто плывут по течению в жизни, а потом просыпаются в один день, обычно в возрасте около 35, и спрашивают себя: "Как я, черт возьми, до этого докатился?"

Вместо этого подумайте над тем, чтобы стать сознательным потребителем и жить по своему плану.

Спросите себя: "Если бы я мог спроектировать ту жизнь, которую я хочу, какой бы она была?"

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Затем определите, что надо сделать сегодня, чтобы претворить этот план в жизнь.

Чтобы прекратить неосознанные расходы, попробуйте 30-дневное "очищение" - вы весь месяц тратите деньги только на свои базовые потребности, чтобы перезагрузить свои потребительские привычки. Это должно снова сделать вас сознательным потребителем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жизнь "от зарплаты до зарплаты" может помешать достижению долгосрочных финансовых целей

6. В заложниках у зарплаты

Слишком многие из нас живут с одного источника дохода. Мы тратим всю зарплату, чтобы со дня следующей выплаты начать все заново.

Вместо этого стоит настроить свои денежные источники так, чтобы вместо "еды с большой тарелки" кормиться с нескольких маленьких.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Разделение денег на несколько счетов помогает более сознательно их тратить

Например, можно завести несколько счетов - на повседневные расходы, на оплату счетов, на сбережения и на транжирство.

Затем нужно сделать так, чтобы зарплата автоматически распределялась по этим счетам, и только потом начать тратить деньги с "повседневного счета" на повседневные расходы.

А потом подумайте, можно ли найти другие источники дохода - с подработки, частичной занятости, вкладов, инвестиций или недвижимости.