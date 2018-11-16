Шесть признаков того, что у вас проблемы с расходами и вы об этом даже не догадываетесь
Если вы миллениал, вам уже наверняка надоели все стереотипы про вас: молодежь, озабоченная селфи, отпуском и последним смартфоном.
А как насчет денег? Вы можете быть даже не в курсе своих проблем с финансами, и не подозревать, как с ними справляться.
Мы поговорили с предпринимателем Мелиссой Браун, автором книги "Unf*ck Your Finances" (очень примерный перевод - "Верни в норму свои финансы"), в которой она дает несколько простых советов о том, как нам разумнее вести свой бюджет.
Вот шесть симптомов того, что у вас могут быть проблемы с тратами:
1. Желание быть не хуже других
Проблема сегодня состоит в том, что "другие" - это уже не соседи по дому, а знаменитости в соцсетях, которых вы никогда не встречали, и которые постоянно окружены модными гаджетами и вещами.
Мы живем в "культуре сравнения", постоянно сверяясь с тем, что люди демонстрируют в соцсетях. Но они не показывают нам свою настоящую жизнь.
Что делать? Удаляйте из друзей, отписывайтесь от таких людей, и ищите тех, кто вдохновляет вас без бесконечных трат на то, чтобы чувствовать себя лучше.
2. Круглосуточный шоппинг
Когда-то давно шоппинг ограничивался временем работы магазинов - с понедельника по пятницу и, возможно, в выходные.
А что сейчас? Онлайн-шоппинг позволил тратить деньги с телефона, когда вы устали смотреть сериалы вечером в пятницу.
Чтобы сдерживать свою способность круглосуточно тратить деньги, установите временной диапазон, когда вы имеет право на шоппинг.
Это могут быть какие-то конкретные часы, выбранные так, чтобы в минуты скуки на диване перед телевизором шоппинг оказался под запретом.
3. Кредиты. Много кредитов
Проблема даже не в простых кредитных картах, а в доступных потребительских кредитах и шоппинге по модели "купи сейчас, плати позже". Все это позволяет делать покупки, откладывая на потом ответственность за их оплату.
Исследования показывают, что мы тратим как минимум на 10% больше, если пользуемся кредитами, потому что не воспринимаем кредитные деньги как свои.
Если у вас больше одной кредитной карты, если вы не можете каждый месяц погасить задолженность по свой кредитке, или если вы вынуждены выплачивать эту задолженность из своих сбережений - примите твердое решение не пользоваться кредитами вообще.
Покончите с кредитками и вернитесь к старым добрым дебетовым карточкам.
4. Парализованные выбором
В наши дни есть так много вариантов питания: быть ли веганом, вегетарианцем, выбрать высоко- или низкоуглеводную диету, есть больше или меньше жирной пищи, есть только органические продукты или вообще только фрукты, упавшие с дерева.
Стоит ли удивляться, когда выбор диеты приводит нас в замешательство?
То же самое с деньгами.
Бывает, что информации о том, как откладывать деньги и куда их инвестировать, так много, что хочется просто опустить руки, потому что сделать выбор слишком сложно.
Поэтому нужно вернуться к основам. Надо изучить и понять свои привычки и свои жизненные цели. Когда получится сделать это, можно переходить к выбору линии поведения.
5. Несознательное потребление
Слишком многие из нас просто плывут по течению в жизни, а потом просыпаются в один день, обычно в возрасте около 35, и спрашивают себя: "Как я, черт возьми, до этого докатился?"
Вместо этого подумайте над тем, чтобы стать сознательным потребителем и жить по своему плану.
Спросите себя: "Если бы я мог спроектировать ту жизнь, которую я хочу, какой бы она была?"
Затем определите, что надо сделать сегодня, чтобы претворить этот план в жизнь.
Чтобы прекратить неосознанные расходы, попробуйте 30-дневное "очищение" - вы весь месяц тратите деньги только на свои базовые потребности, чтобы перезагрузить свои потребительские привычки. Это должно снова сделать вас сознательным потребителем.
6. В заложниках у зарплаты
Слишком многие из нас живут с одного источника дохода. Мы тратим всю зарплату, чтобы со дня следующей выплаты начать все заново.
Вместо этого стоит настроить свои денежные источники так, чтобы вместо "еды с большой тарелки" кормиться с нескольких маленьких.
Например, можно завести несколько счетов - на повседневные расходы, на оплату счетов, на сбережения и на транжирство.
Затем нужно сделать так, чтобы зарплата автоматически распределялась по этим счетам, и только потом начать тратить деньги с "повседневного счета" на повседневные расходы.
А потом подумайте, можно ли найти другие источники дохода - с подработки, частичной занятости, вкладов, инвестиций или недвижимости.