Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тереза Мэй отстаивает свой проект "Брексита"

Как можно избавиться от премьер-министра в Великобитании?

Короткий ответ - единой процедуры не существует. Она зависит от того, какая партия у власти, потому что у каждой из них свои правила.

Сейчас у власти консерваторы, и пост премьер-министра занимает их лидер Тереза Мэй. Именно для нее в последние дни вопрос сохранения должности стал актуальным, потому сосредоточимся на Консервативной партии.

1. Смена лидера партии

Если партия хочет сменить лидера, существует "вотум недоверия" - процедура, в рамках которой депутаты парламента от консерваторов голосуют по вопросу, "доверяют" ли они своему лидеру.

Правообладатель иллюстрации HoC Image caption Не все правительство поддержало Терезу Мэй

Процедура вынесения вотума недоверия в Консервативной партии запускается, когда 15% ее депутатов в Палате общин напишут письма с таким требованием.

Учитывая сегодняшнюю конфигурацию в парламенте, это значит, что как минимум 48 тори должны отправить письма председателю Комитета 1922 года - группе заднескамеечников, то есть рядовых депутатов, не занимающих постов в действующем правительстве. В письме каждый из них должен написать, что "больше не имеет доверия к лидеру партии".

Когда набирается необходимое число таких заявлений, проводится голосование о доверии лидеру, в котором могут принять участие все консерваторы в Палате общин.

Если премьер-министр набирает простое большинство голосов в свою пользу, он или она продолжает работать, а инициировать новый вотум недоверия нельзя как минимум год.

Но если премьеру выносят вотум недоверия, он или она обязан(а) покинуть пост.

Затем партия должна решить, кто заменит премьера.

Выборы нового лидера

Правообладатель иллюстрации Hoc Image caption Консерватор Джейкоб Рис-Могг публично объявил, что написал заявление о недоверии премьеру

Если консерваторы снимают своего лидера, то начинается конкурс на роль нового главы партии. Уходящий премьер не может принимать в нем участие.

Как правило, депутаты-консерваторы отбирают двух основных кандидатов и предлагают их на голосование всем членам партии.

Этот процесс может занять недели, а у консерваторов сейчас поджимает время - до даты, когда Великобритания должна покинуть Евросоюз, остается всего четыре месяца, а сделка еще не согласована внутри страны и среди членов ЕС.

Также неясно, как депутаты смогут выбрать единого кандидата на лидерство, учитывая сегодняшний раскол в партии по вопросу "брексита".

Выборы лидера могут расколоть партию на две почти равные части.

2. Добиться досрочных выборов в парламент

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тема "Брексита" доминировала бы на новых выборах, если бы их объявили

Парламент может сменить премьера еще одним путем - досрочными выборами. И для этого не обязательно согласие членов правящей партии.

Есть два пути инициировать парламентские выборы в Великобритании.

Если две трети членов Палаты общин - от любой партии - поддержат требование объявить досрочные выборы

Для этого надо будет заручиться поддержкой 434 депутатов.

Через вынесение вотума недоверия правительству.

Как только такой вотум вынесен, начинается отсчет 14 календарных дней, за которые надо сформировать новое правительство, имеющее поддержку большинства депутатов.

Если такое правительство сформировать не удастся, то парламент распускается и объявляются новые выборы.

Однако, даже если консервативное правительство получает вотум недоверия, Тереза Мэй не обязана уходить в отставку с поста премьера - она может повести свою партию на выборы. Она будет вынуждена покинуть свой пост, только если кто-то другой сможет заручиться поддержкой большинства депутатов и сформировать новое правительство вместо нее.