Правообладатель иллюстрации Getty Images

События вокруг "брексита" привели Британию на порог, возможно, самого серьёзного за послевоенную историю политического кризиса. В ближайшее время страну могут ждать падение правительства Терезы Мэй и внеочередные выборы или новый референдум о членстве в ЕС, - а может быть, и то и другое.

В новую фазу политического кризиса Британия вкатилась после того, как правительство Терезы Мэй согласовало с Брюсселем проект договора об условиях выхода Британии из ЕС.

Тереза Мэй говорит, что изложенные в проекте условия - это наилучший из возможных вариантов для Британии. Но они возмутили оппонентов Терезы Мэй и в ее собственной Консервативной партии, и все другие представленные в парламенте партии, причем атакуют ее оппоненты с обоих флангов: и евроскептики, и еврооптимисты.

В результате премьерство Мэй оказалось под серьёзнейшей угрозой.

Сама по себе смена премьер-министра и правительства ничего особенного из себя не представляет, но уникальность и серьёзность ситуации заключается в условиях, в которых страна движется к этой политической встряске: во-первых, осталось четыре с половиной месяца до 29 марта 2019 года - дня предполагаемого выхода из ЕС, во-вторых, оппозиционную Лейбористскую партию возглавляет Джереми Корбин, который на фоне британского мейнстрима считается ультралевым.

Что касается членства в ЕС, то часть британских политиков и прессы считает уже вполне вероятным проведение ещё до конца марта второго референдума, на котором британцы могут и "передумать" уходить из ЕС. Впрочем, Тереза Мэй и многие другие политики идею второго референдума решительно отвергают.

Точные прогнозы сейчас невозможны, поскольку развитие событий зависит от индивидуальных решений многих политиков. Этапы и сценарии разворачивающегося политического кризиса таковы:

Вотум недоверия

14 ноября правительство Мэй после пяти часов споров утвердило проект соглашения с ЕС, а уже утром 15 ноября в отставку в знак несогласия с этим решением ушли министр по "брекситу" Доминик Рааб, министр труда и пенсий Эстер Маквей и ещё шесть членов правительства более низких рангов.

Ожидаются и новые отставки, и, соответственно, рост числа оппонентов Мэй в верхушке Консервативной партии.

Члены Палаты общин от Консервативной партии могут инициировать вотум недоверия Терезе Мэй как лидеру партии. Для этого нужны письменные заявления 15% депутатов-тори, то есть 48 из нынешних 315.

По сообщениям из парламента, число этих заявлений растёт. Сколько их уже набралось, знает только председатель "Комитета 1922" Грэм Брейди, который по должности принимает подобные заявления, иногда конфиденциально, но политические комментаторы считают вполне вероятным, что в самое ближайшее время рубеж в 48 голосов будет преодолён.

Далее последует голосование всех членов консервативной фракции в Палате общин, и если Мэй не наберет простое большинство (минимум 158 голосов), то должна будет уйти и с поста главы партии (без права баллотироваться снова), и с поста премьера.

И даже если Мэй выиграет, счёт по голосам может оказаться таким, что она сочтёт невозможным оставаться лидером партии и правительства.

Далее консерваторы могут выбрать себе нового лидера, который и станет премьером, а могут объявить внеочередные выборы - жёстких правил тут нет.

Голосование по договору с ЕС

Следующая ловушка для Мэй - голосование в Палате общин по проекту договора с ЕС.

25 ноября проект планируется одобрить на чрезвычайном саммите ЕС, а голосование в Вестминстере предполагается провести где-то в начале декабря.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бориса Джонсона прочили в преемники Дэвида Кэмерона, но преемницей стала Тереза Мэй. Теперь букмекеры прочат Джонсона в преемники Мэй

Вероятность того, что парламент прокатит правительство Мэй, очень велика. У тори после прошлогодних выборов больше нет абсолютного большинства (315 из 650 мандатов), притом несколько десятков консерваторов будут голосовать против.

Евроскептики недовольны проектом соглашения, потому что по нему Британия будет минимум до конца 2020 года, а возможно, что и дольше, фактически полностью подчиняться правилам ЕС, лишившись притом права голоса. Еврооптимисты - в принципе против и хотели бы довести дело до нового референдума.

Союзники же консерваторов, обеспечивающие им минимальное рабочее большинство, - 10 депутатов от североирландской Демократической партии юнионистов - недовольны соглашением, потому что в нем предусмотрена возможность таможенной границы между Северной Ирландией и другими составными частями королевства. Заместитель главы партии и депутат Найджел Доддс уже заявил, что парламент должен отклонить соглашение, поскольку оно "разваливает Соединенное Королевство и ставит Британию в положение вассала Евросоюза".

Формально провал в парламенте будет означать, что правительство Мэй должно будет в течение трех недель подготовить новый проект соглашения (что невозможно), фактически же он будет равен вотуму недоверия Терезе Мэй и ее кабинету.

Если не Мэй, то кто?

Среди возможных кандидатов на пост главы Консервативной партии называют ушедших в июне из правительства жёстких сторонников "брексита" - бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона и министра по брекситу Дэвида Дэвиса, - нынешних министра внутренних дел Саджида Джавида и министра иностранных дел Джереми Ханта и еще нескольких политиков.

Фаворитом букмекеры считают Бориса Джонсона.

Но то - букмекеры, а выбирать будут (если будут) члены Консервативной партии, и на партийных выборах возможны всякие сюрпризы, что показали и выборы самой Терезы Мэй два года назад.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В четверг Тереза Мэй защищала проект соглашения с ЕС в Палате общин - и выслушала немало жёстких вопросов и упрёков

Внеочередные выборы

По закону правительство Мэй может не объявлять выборы парламента до лета 2022 года, но политическая ситуация может подтолкнуть к внеочередным выборам.

По последним опросам, консерваторы по-прежнему опережают лейбористов, но разница составляет всего несколько процентов.

Поэтому итоги внеочередных выборов будут непредсказуемыми, особенно если учесть, что сам факт их проведения будет означать, что консерваторы провалили наиважнейшее и фактически единственное их задание: договориться с ЕС об условиях выхода.

Новый референдум

Внеочередные выборы сами по себе могут стать фактически референдумом об отношениях с ЕС, но не исключен и просто второй референдум.

Последние опросы показывают, что на таком референдуме большинство британцев теперь высказалось бы за то, чтобы остаться в Евросоюзе.

Например, в ходе опроса, проведенного на этой неделе компаней YouGov, 54% респондентов высказались за Евросоюз, 46% - за выход из него.

Впрочем, перед референдумом 23 июня 2016 года опросы тоже показывали перевес сторонников Евросоюза.

Кроме того, рассуждения о возможности второго референдума пока следует считать теоретическими: правительство решительно отвергает эту идею.