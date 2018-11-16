Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

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На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале следующего года и будет происходить поэтапно.

В пятницу, 16 ноября, решение было опубликовано на сайте правительства.

Накануне премьер Дмитрий Медведев говорил о том, что цифровое ТВ должно войти в каждый дом, и требовал, чтобы процесс ухода от аналогового телевидения прошел для телезрителей "максимально гладко".

По данным аудиторской компании Deloitte, телевизор остается самым распространенным устройством для потребления медиаконтента в России. Как российские власти собираются сделать переход телевидения на новый формат безболезненным?

Почему отключают аналоговое вещание?

Отказ России от аналогового телевещания в пользу более современного цифрового формата был предусмотрен федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы", принятой еще в 2008 году.

На цифровой формат вещания полностью перешли уже во многих странах. В отличие от аналогового цифровой сигнал защищен от помех и обеспечивает более высокое качество изображения и звука.

Что нужно для приема цифрового ТВ?

Чтобы смотреть цифровое эфирное телевидение, нужно иметь телевизор со встроенным тюнером с поддержкой формата DVB-T2 или специальную приставку, которую можно подключить к более старым моделям.

Кроме того, понадобится настроить телевизионную антенну так, чтобы она принимала сигнал ТВ-передатчика.

С запуском сети цифрового вещания россияне получат набор из 20 федеральных телеканалов (Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "Россия-Культура", НТВ, Пятый канал, "Матч ТВ", "Карусель", "ТВ Центр", ОТР, РЕН ТВ, ТНТ, "Домашний", ТВ-3, СТС, "Пятница", "Муз-ТВ", "Звезда", "Мир" и "Спас").

Сроки перехода на цифровое ТВ

Как говорится в протоколе заседания правительства, опубликованном на его сайте, переход на цифровое эфирное телевещание в России начнется 11 февраля 2019 года и продлится до 10 июня. Переход будет происходить постепенно.

Как рассказывал ранее РБК замминистра связи Алексей Волин, сначала "аналог" отключат в регионах, которые полностью готовы к переходу на "цифру", затем - в тех, где отключать "аналог" зимой нецелесообразно из-за климатических условий, и наконец, от "аналога" откажутся во всех остальных регионах.

Пилотный проект по отключению аналогового ТВ стартует в Тверской области уже 3 декабря 2018 года.

Ранее предполагалось, что аналоговый сигнал будет отключен по всей стране в середине января, но в конце октября на РБК вышла статья, в которой говорилось, что на конец текущего года в России будет от 16,2 млн до 33,7 млн телевизоров (13,5-30,6% от всех устройств в стране), неспособных принимать цифровой сигнал.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России с такими оценками не согласились. "Сейчас только 10% людей в РФ, которые не принимают "цифру", - говорил Волин.

При этом чиновник настаивал на том, что уровень готовности к переходу достаточно высок, и в принципиальной отсрочке необходимости нет.

Как власти будут делать переход "максимально гладким"?

Региональным властям поручено "активизировать информационно-разъяснительную работу" для подготовки населения к переходу на цифровое эфирное вещание и "предусмотреть оказание адресной помощи социально незащищенным группам".

Медведев поручил Федеральной антимонопольной службе и минпромторгу следить за тем, чтобы на оборудование для приема цифрового телевидения не повышали цены и вся техника была в наличии у торговых организаций.

Как ранее сообщал замминистра Волин, цена на телеприставки, способные принимать сигнал формата DVB-T2, в среднем составляет 700-800 рублей.

Затраты социально незащищенных граждан на приобретение приставок нужно компенсировать, заявил накануне премьер Медведев.

Что и зачем смотрят россияне по телевизору?

Согласно данным Фонда "Общественное Мнение" (ФОМ), 63% россиян смотрят телевизор практически каждый день. Большинство из них (44%) смотрят телевизионные программы, чтобы ориентироваться в текущих событиях в стране.

Из опроса "Левада-центра" следует, что телевидение остается главным источником информации для 85% россиян. Самые популярные политические передачи - "Вечер с Владимиром Соловьевым" (34%), "Вести недели" (29%) и "Итоги недели" (18%), однако называют их в основном люди старшего возраста, свидетельствуют данные опроса, проведенного в апреле 2018 года.