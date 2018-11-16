Пресса Британии: неужели страна променяет прагматизм на революцию?

В обзоре британской прессы:

Что ждет "брексит": опять неопределенность и раздоры

Британская пресса много и подробно пишет о политической напряженности вокруг предложенного премьер-министром и одобренного правительством соглашения по "брекситу".

Газеты называют ситуацию, в которой оказалась Тереза Мэй, чей план подвергся критике со всех сторон и стал причиной отставки ключевых министров, включая уже второго министра по делам "брексита" - "ранена, но еще держится".

Но бывший директор по коммуникациям Даунинг-стрит Кати Перриор в Times пишет, что Тереза Мэй - та женщина, что будет держаться и бороться.

"Если сделка не получит поддержку парламента, то от премьера будут требовать отступиться", - считает Guardian.

Financial Times рассказывает, что политическая турбулентность вызывает ужас в бизнес-кругах. Еще в среду бизнес, казалось бы, выдохнул, узнав, что бездоговорного "брексита" удается избежать. Поэтому резкое неприятие плана Мэй в четверг и грядущие проблемы с его прохождением через парламент вызвали серьезную озабоченность бизнеса.

Как пишет издание, в бизнес-кругах существует консенсус, что в сложившейся ситуации ничего не может быть хуже выхода из ЕС без конкретных договоренностей.

Бывший премьер-министр Британии Тони Блэр в Daily Telegraph пишет, что единственный выход из ситуации - повторный референдум.

Financial Times в своей редакционной статье также утверждает, что повторный референдум - один из двух приемлемых вариантов. Другой - так называемый "норвежский сценарий" - временное или долгосрочное членство в Европейской Экономической зоне, что, по крайней мере, гарантирует Британии доступ к единому европейскому рынку.

О необходимости повторного референдума, даже если он подтвердит результаты предыдущего, пишут разные политики и аналитики в основных британских газетах. Раздаются голоса о том, что Тереза Мэй должна уйти в отставку, строятся прогнозы о том, как и почему ее план ни при каких обстоятельствах не получит поддержку необходимого простого большинства в парламенте.

Самым оптимистичным для премьер-министра и текущей политической ситуации в стране выглядит редакционный прогноз Times: "Может казаться, что план Терезы Мэй идет ко дну, но стойкость премьер-министра и отсутствие альтернативных вариантов означает, что она может и победить".

Марку Чапману наконец стало стыдно

Guardian рассказывает об убийце Джона Леннона Марке Чампмане, который впервые признался, что ему становится стыдно за совершенное преступление.

Об этом стало известно из расшифровки судебного заседания по вопросу о досрочном освобождении убийцы. Само слушание состоялось еще в августе, в просьбе о досрочном освобождении Чампану было отказано, но расшифровка опубликована только сейчас.

Чапман сказал судьям, что ему стыдно, и признался, что 30 лет назад ему стыдно не было.

Несмотря на то, что это было уже десятое судебное заседание о досрочном освобождении убийцы Леннона, суд в освобождении отказал. В качестве причины была указана не только тяжесть совершенного преступления, но и безопасность самого преступника, жизни которого на свободе могут угрожать ненавидящие его поклонники Леннона.

Через два года суд вновь соберется и уже в 11-й раз рассмотрит возможность освобождения Чапмана, но газета сомневается, что решение судей будет иным.

Американский художник закрасит Бэнкси в знак протеста

Газета I рассказывает о неожиданной судьбе, которую, возможно, ждет картина Бэнкси "Рабский труд".

Американский художник Рон Инглиш приобрел на аукционе в Лос-Анджелесе эту работу за 730 тысяч долларов США.

Но Инглиш, называющий себя другом Бэнкси, не собирается выставлять произведение, а заявил, что цель покупки - закрасить рисунок белой краской, то есть фактически его уничтожить.

Таким образом Рон хочет выразить протест против торговли уличным искусством. По его мнению, стрит-арт не должен продаваться и покупаться.

"Мы устали от людей, которые крадут наши работы с улиц и перепродают их. Так что я собираюсь просто скупать все, до чего смогу добраться и на что у меня хватит денег, и покрывать белой краской", - сказал Инглиш.