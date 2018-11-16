СМИ России: преследование Навального признали политическим

В обзоре российских газет 16 ноября:

"Коммерсант", "Медуза", "Ведомости": Навальный выиграл в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге признал преследование оппозиционера Алексея Навального политически мотивированным. "Коммерсант" пишет, что ЕСПЧ впервые в своей практике признал аресты в России на митингах политически мотивированными, установив в деле Алексея Навального нарушение запрещающей ограничение прав в таких целях ст. 18 Европейской конвенции.

Газета объясняет, что 18-я статья применялась в Страсбурге всего одиннадцать раз в отношении пяти стран бывшего СНГ и один раз - в отношении РФ в 2004 году, но никогда до дела Навального не была связана с нарушением права на свободу собраний.

Оппозиции, которая неоднократно жаловалась на политические мотивы разгона митингов, добиться рассмотрения своих жалоб в этом ключе не удавалось, отмечает издание. ЕСПЧ пришел к выводу, что Алексей Навальный "был конкретно и лично избран в качестве известного активиста, даже в самой безобидной ситуации, отдаленно напоминающей публичное собрание" подвергающегося аресту, говорит юрист "Апологии протеста" Александр Передрук.

"Медуза" отмечает, что 18-я статья Европейской конвенции по правам человека используется ЕСПЧ чрезвычайно редко - у статьи непонятная формулировка. К примеру, конвенция в определенных случаях признает право государства арестовать или посадить человека в тюрьму по решению суда. Но если представители власти пытаются достигнуть с помощью законного ограничения скрытой цели (например, устранения конкурента), государство нарушает конвенцию.

Государство не может нарушить только 18-ю статью: оно может сделать это только одновременно с нарушением какой-то другой статьи конвенции. Например, как в случае с Навальным, при нарушении права на свободу и личную неприкосновенность (статья 5) и права на свободу собраний и объединений (статья 11), объясняет издание.

По подсчетам Российского агентства правовой и судебной информации, к октябрю 2017 года ЕСПЧ удовлетворил лишь пять из двухсот жалоб на нарушение 18-й статьи. Во всех пяти делах заявители выиграли у страны бывшего СССР: России, Молдавии, Украины и Азербайджана.

"Ведомости" указывают, что ЕСПЧ присудил Навальному компенсацию в 63700 евро за несколько задержаний и арестов после уличных акций 2011-2014 годов. Но изначально нарушения статьи 18 не признавал. Адвокат Навального Ольга Михайлова говорит, что все эти годы они добивались признания нарушения ст.18, настаивая, что задержания и аресты проводятся не в целях правосудия, а по политическим мотивам.

Наконец решение вынесено, и его важность в том, что оно вынесено в отношении России всего лишь во второй раз, отмечает Михайлова: "Это окончательное решение, его нельзя обжаловать. С точки зрения закона Россия должна его исполнить - должны прекратиться задержания и аресты людей, которые выходят на мирные акции протеста", - адвокат делает вывод, что решение важное для всей страны.

Руководитель Международной "Агоры" Павел Чиков говорит, что Навальный "пробил брешь в плотине из тысячи подобных дел в ЕСПЧ - можно ожидать, что они будут рассматриваться в упрощенном порядке, быстро и без сомнений в обоснованности".

А вот адвокат Дмитрий Аграновский к решению ЕСПЧ относится с опаской: "Это может дать козырь сторонникам выхода России из-под юрисдикции ЕСПЧ или сторонникам пренебрежительного отношения к решениям суда". Он считает, что задержаний на митингах меньше не станет, и ЕСПЧ никак не меняет политику в России в лучшую сторону. Зато ставит под угрозу тысячи заявителей из России - от чернобыльцев до неправомерно задержанных.

The Bell: кто пострадает от хакерской атаки на банки?

На российские банки была совершена масштабная кибератака от имени ЦБ - всего фишинговые письма получили больше полусотни организаций, пишет The Bell. Сколько из них попались на крючок хакеров - неизвестно. Фишинговые письма - мина замедленного действия, вывод денег из банков может начаться и спустя месяцы после атаки, предупреждают эксперты.

О том, что российские банки стали объектом большой хакерской атаки, сообщили эксперты компании Group-IB и подтвердила "Лаборатория Касперского".

Получателями писем, по данным Group-IB, стали как минимум 52 банка в России и не меньше пяти за границей - это только те, о которых известно, а общее число пострадавших банков может превысить сотню. Как минимум три банка из атакованных входят в топ-30. А данные по прошлым рассылкам позволяют предположить, что получателями писем могли стать и крупнейшие российские банки, говорит Рустам Миркасымов, эксперт по кибербезопасности Group-IB.

За атакой могла стоять группировка Silence, а в конце октября похожую атаку осуществили хакеры из группы MoneyTaker. ЦБ утверждает, что банки были предупреждены, но у Group-IB есть информация по крайней мере о двух случаях, когда сотрудники банков открывали письма с вредоносными программами.

Теперь злоумышленники могут вывести деньги через банкоматы зараженного банка, отправив деньги на свои карты, или через систему межбанковских переводов, говорит Миркасымов. Сравнить атаку можно с миной замедленного действия, добавляет он: если она удалась, банк может узнать об этом не сразу.

Непосредственно клиентов банка подобные атаки не затрагивают: деньги выводятся не с их счетов, а со счетов банка. Но "дыры в безопасности" банка могут стать одной из причин отзыва лицензии. Например, у "Пир банка" она была отозвана через несколько месяцев после того, как он стал жертвой группировки MoneyTaker. Впрочем, в официальном сообщении ЦБ хакерская атака в качестве причины не упоминалась.

"Коммерсант": персональные данные хранились с нарушениями

На компьютерах общего доступа в МФЦ обнаружилось множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий, пишет "Коммерсант". По словам экспертов, на основании этих данных можно набрать микрозаймов или даже получить доступ к средствам на счетах людей. Профильные министерства называют подобное хранение данных грубейшим нарушением, умалчивая о том, как будет решаться проблема и кто компенсирует ущерб в случае их неправомерного использования.

Местом утечки персональных данных вполне могу стать многофункциональные центры (МФЦ). В каждом МФЦ есть компьютер общего пользования, подключенный к сканеру. И любой посетитель МФЦ может самостоятельно его использовать, например, для загрузки копий документов на портал госуслуг. Утечка могла произойти так: хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель (флешку) или же отправить себе по почте.

Подобное отношение к персональным данным несет серьезные риски. По словам ведущего аналитика "СёрчИнформ" Алексея Парфентьева, данные можно без проблем продать через интернет. "Стоимость одной скан-копии колеблется от 100 до 500 руб. в зависимости от качества и количества страниц", - отметил он.

Использовать полученные сканы мошенники могут как для относительно "невинных" целей - рекламных рассылок, так и для получения микрозаймов в МФО, отметил Алексей Парфентьев.

По словам руководителя службы информационной безопасности Златкомбанка Александра Виноградова, в случае сговора злоумышленников с сотрудниками банка возможно также оформление кредитов по скану паспорта. По словам замглавы департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, закон обязывает банки возвращать клиенту похищенные деньги, если клиент сам не сообщал мошенникам персональные данные.

Открытым остается вопрос и с компенсацией в случае ущерба от использования персональных данных граждан с общих компьютеров МФЦ. "Компенсация возможна лишь в случае, если удастся доказать прямую связь между сканированием документов в МФЦ и полученным ущербом, что практически нереально, - уверен эксперт RTM Group Евгений Царев. - Скорее суд увидит в действиях самого человека небрежное отношение к документам", - заключает эксперт.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си