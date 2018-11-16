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Mary McGowan
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"Стоп, ты не пройдешь!" Белку редко можно увидеть в такой необычной позе...
Объявлены финалисты фотоконкурса самых смешных фотографий дикой природы ( Comedy Wildlife Photography Awards ) . К онкурс проводится в четвертый раз и пользуется у профессионалов и любителей фотографии огромной популярностью. Ежегодно на него присылают тысячи работ . Мы собрали снимк и , прошедши е в заключительный этап конкурса.
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Muntazeri Abdi
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"Вы не меня ищете?" Ярко зеленая лягушка почти сливается с листьями, но фотографу удалось ее разглядеть
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Danielle D'Ermo
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"Прошу прощения, я вас не слишком утомил?" Похоже, одна из сов совсем не расположена к разговору
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Geert Weggen
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"Я долго так могу простоять, вообще не проблема". У этой белки прекрасное чувство баланса и хорошая растяжка, но повторять этот трюк не стоит
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Michael Lane
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"Месть бегемотика". На конкурс было прислано несколько тысяч фотографий, но только 41 снимок вышел в финал. Этот голодный бегемотик покорил судей
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Jakob Strecker
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Непонятно, что так сильно удивило лемура, но фотографу очень повезло поймать момент
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Barney Koszalka
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Лось явно удивлен жестом своего соплеменника...
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Amy Kennedy
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Надеемся, что глядя на эти фотографии, вы улыбнулись также широко, как этот морской котик. Снимки из этой галереи стали финалистами в категории зрительских симпатий. Победитель будет объявлен в конце ноября
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