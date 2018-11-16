Белка-акробат и удивленный лемур: самые смешные фотографии дикой природы

  • 16 ноября 2018
Белка Правообладатель иллюстрации Mary McGowan
Image caption "Стоп, ты не пройдешь!" Белку редко можно увидеть в такой необычной позе...

Объявлены финалисты фотоконкурса самых смешных фотографий дикой природы (Comedy Wildlife Photography Awards). Конкурс проводится в четвертый раз и пользуется у профессионалов и любителей фотографии огромной популярностью. Ежегодно на него присылают тысячи работ. Мы собрали снимки, прошедшие в заключительный этап конкурса.

Лягушка Правообладатель иллюстрации Muntazeri Abdi
Image caption "Вы не меня ищете?" Ярко зеленая лягушка почти сливается с листьями, но фотографу удалось ее разглядеть
Совы Правообладатель иллюстрации Danielle D'Ermo
Image caption "Прошу прощения, я вас не слишком утомил?" Похоже, одна из сов совсем не расположена к разговору
Белка Правообладатель иллюстрации Geert Weggen
Image caption "Я долго так могу простоять, вообще не проблема". У этой белки прекрасное чувство баланса и хорошая растяжка, но повторять этот трюк не стоит
Бегемот Правообладатель иллюстрации Michael Lane
Image caption "Месть бегемотика". На конкурс было прислано несколько тысяч фотографий, но только 41 снимок вышел в финал. Этот голодный бегемотик покорил судей
Лемур Правообладатель иллюстрации Jakob Strecker
Image caption Непонятно, что так сильно удивило лемура, но фотографу очень повезло поймать момент
Лоси Правообладатель иллюстрации Barney Koszalka
Image caption Лось явно удивлен жестом своего соплеменника...
Морской котик Правообладатель иллюстрации Amy Kennedy
Image caption Надеемся, что глядя на эти фотографии, вы улыбнулись также широко, как этот морской котик. Снимки из этой галереи стали финалистами в категории зрительских симпатий. Победитель будет объявлен в конце ноября

Все фотографии защищены авторскими правами.

Похожие темы

Новости по теме