Правообладатель иллюстрации Mary McGowan Image caption "Стоп, ты не пройдешь!" Белку редко можно увидеть в такой необычной позе...

Объявлены финалисты фотоконкурса самых смешных фотографий дикой природы (Comedy Wildlife Photography Awards). Конкурс проводится в четвертый раз и пользуется у профессионалов и любителей фотографии огромной популярностью. Ежегодно на него присылают тысячи работ. Мы собрали снимки, прошедшие в заключительный этап конкурса.

Правообладатель иллюстрации Muntazeri Abdi Image caption "Вы не меня ищете?" Ярко зеленая лягушка почти сливается с листьями, но фотографу удалось ее разглядеть

Правообладатель иллюстрации Danielle D'Ermo Image caption "Прошу прощения, я вас не слишком утомил?" Похоже, одна из сов совсем не расположена к разговору

Правообладатель иллюстрации Geert Weggen Image caption "Я долго так могу простоять, вообще не проблема". У этой белки прекрасное чувство баланса и хорошая растяжка, но повторять этот трюк не стоит

Правообладатель иллюстрации Michael Lane Image caption "Месть бегемотика". На конкурс было прислано несколько тысяч фотографий, но только 41 снимок вышел в финал. Этот голодный бегемотик покорил судей

Правообладатель иллюстрации Jakob Strecker Image caption Непонятно, что так сильно удивило лемура, но фотографу очень повезло поймать момент

Правообладатель иллюстрации Barney Koszalka Image caption Лось явно удивлен жестом своего соплеменника...

Правообладатель иллюстрации Amy Kennedy Image caption Надеемся, что глядя на эти фотографии, вы улыбнулись также широко, как этот морской котик. Снимки из этой галереи стали финалистами в категории зрительских симпатий. Победитель будет объявлен в конце ноября

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