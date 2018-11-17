Самые опасные в мире стадионы: страшно играть, страшно болеть

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стадион "Райко Митич" в Белграде известен своей агрессивной атмосферой

В эти выходные в финале Copa Libertadores - южноамериканской версии Лиги чемпионов - сыграют два аргентинских клуба "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт".

Это будет дерби двух столичных клубов, первая игра финала пройдет на домашнем поле "Боки" - стадионе "Бомбонера", одном из самых знаковых стадионов мира.

Многолетнее и ожесточенное противостояние "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" сулит футбольным фанатам захватывающую встречу, а игрокам "Ривера" - "горячий прием".

В преддверии субботней игры мы решили составить список самых опасных в мире футбольных стадионов, где одинаково не по себе и игрокам, и болельщикам.

1. Стадион Альберто Х. Армандо, известный также как "Бомбонера". Домашнее поле клуба "Бока Хуниорс".

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Название стадиона происходит из его архитектурной особенности: одна из трибун усечена, благодаря чему поле напоминает шоколадную коробку.

Когда фанаты шумят и вскакивают на ноги, стадион трясет в прямом смысле слова. Легенда "Ривер Плейт" Хернана Креспо вспоминает, как в 18 лет впервые играл там со своей командой.

"Когда говорят, что "Бомбонера" содрогается, это не фигура речи, а чистая правда. Я помню, мне было восемнадцать, я был на поле и подумал, что это у меня ноги трясутся. Но нет, это люди так раскачали, было нелегко".

Креспо считает, что это происходит от того, что стадион плохо спроектирован. По его мнению, играть на этом поле небезопасно.

В 2013 году после гибели болельщика в потасовке в Аргентине был введен пятилетний запрет на посещение матчей фанатами команд-гостей. В этом году срок запрета истек, но он остается в силе для так называемой "большой пятерки" - "Бока Хуниорс", "Индепендьенте", "Ривер Плейт", "Расинг" и "Сан-Лоренсо".

Поэтому фанаты команд, вышедших в финал Copa Libertadores, не смогут прийти друг к другу в гости в эти выходные.

2.Стадион "Райко Митич" (до декабря 2014 года - Стадион "Црвена Звезда"). Домашнее поле белградского клуба "Црвена Звезда".

Тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп после неожиданного поражения от сербской "Црвены Звезды" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов на этой неделе сказал, что его команда так и не смогла нащупать свою игру.

Возможно, они были просто напуганы? Немудрено, когда на поле приходится идти через такое…

Не очень гостеприимно, да?

Стадион "Райко Митич" - домашнее поле чемпиона Сербии с 1963 года и всемирно известен своим шумом.

А так стадион выглядел перед игрой "Ливерпуль" - "Црвена Звезда" в минувший вторник.

Пропустить Twitter пост , автор: @R1Finesse Red Star Belgrade have a massive track around their pitch yet listen to the atmosphere they’re creating. Better than most atmosphere’s in England. Some journalists will still say ‘it’s not a football stadium.’ West Ham have a similar pitch. #REDLIV pic.twitter.com/unW2MNnBBY — # (@R1Finesse) 6 ноября 2018 г.

3.Стадион Эрнандо Силес, Ла-Пас, Боливия

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Этот стадион, названный в честь боливийского политика, расположен на высоте 3600 метров над уровнем моря и является одним из самых высокогорных стадионов в мире. Играть в футбол при таком дефиците кислорода кажется немыслимым.

Местные футболисты и болельщики в силу привычки чувствуют себя на такой высоте вполне нормально, но приезжим приходится туго.

В 2009 году сборная Аргентины, которую в то время тренировал Диего Марадона, проиграла боливийцам в Ла-Пасе со счетом 1-6. Было видно невооруженным глазом, что футболистам трудно дышать, не то что бегать.

В 2013 году бело-голубые снова приехали в гости. При счете 1-1 капитану аргентинцев Лионелю Месси стало плохо. Со стороны казалось, что его стошнило, хотя сам Месси утверждал позднее, что ничего такого не было. А полузащитнику Анхелю Ди Марии пришлось давать кислородную маску.

В 2007 году ФИФА запретила проводить матчи на высоте, превышающей 2500 метров. Тогда президент Боливии Эво Моралес заявил, что это не только дискриминация в отношении Боливии, но и удар по всему мировому спорту.

Вскоре на фоне протестов в ряде стран ФИФА отменила запрет.

4. "Тюрк Телеком Арена", домашний стадион клуба "Галатасарай", Стамбул, Турция

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Вот так фанаты "Галатасарая" наблюдают открытую тренировку их команды в преддверии встречи с другим стамбульским клубом и заклятым соперником - "Фенербахче".

Нетрудно представить, что творится на трибунах во время самого матча и на улицах Стамбула по его окончании. Нередко доходит и до потасовок, в которых могут принять участие и сами игроки.

Недавно сразу трое футболистов получили дисквалификацию за послематчевую драку, которой увенчалось стамбульское дерби.

Бывший стадион "Галатасарая" - "Али Сами Ен" - тоже был, скажем прямо, не подарок. "Добро пожаловать в ад!" - таким баннером встречали турецкие болельщики именитые европейские клубы. Жестокие стычки на стадионе и за его пределами были обычным явлением.

"Я никогда не испытывал ничего подобного, как на встрече с "Галатасараем", - признался Райан Гиггз из "Манчестер Юнайтед" в середине 1990-х годов.

Старый стадион закрыли в 2011 году, но неприветливые фанаты никуда не делись. На новом домашнем стадионе "Галатасарая" царит прежняя атмосфера.

5. Стадион Сан-Паоло, Неаполь, Италия

Сразу несколько особенностей делают этот третий по величине итальянский стадион весьма опасным.

Во-первых, он построен на вулканической породе, а Италия находится в сейсмически опасной зоне. Кроме того, он считается одним из самых шумных в Европе. И дело не только в громкоголосых фанатах Партенопеи, как нежно называют они свой футбольный клуб "Наполи", но и в особенностях постройки.

В-третьих, вызывает много нареканий состояние Сан-Паоло - якобы сам президент клуба "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в начале года сравнил стадион с туалетом.

Пока неясно, будет ли руководство клуба ремонтировать Сан-Паоло или перевезет "Наполи" на другое поле.

Говорят, что атмосферу любого стадиона создают болельщики. Отчасти это так, но нельзя будет забрать с собой ауру, витающую здесь с тех пор, как игравший в 1986-87 годах за клуб Марадона привел "Наполи" к его первому чемпионскому титулу Италии.

6. Стадион Фейеноорд. Больше известен как de Kuip ("бадья"). Роттердам, Нидерланды

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Пожалуй, это самый "горластый" стадион в Голландии. Здесь стоит такой ушераздирающий шум, что можно оглохнуть.

Причин тому две. Во-первых, фанаты, всегда поддерживающие любимый клуб бодрыми песнями. Во-вторых - дизайн стадиона. Он огромный и замкнутый со всех сторон. Недаром его называют "бадьёй".

Главный противник местного "Фейеноорда" - столичный клуб "Аякс". Соперничают они, можно сказать, на классовой основе.

Роттердам, в отличие от зажиточного и облагороженного Амстердама, считается рабочим городом.

Так что если нагрянут "буржуи" к "пролетариям" - берегите уши.

7. Стадион "Месталья", Валенсия, Испания

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У "Валенсии" не так много спортивных трофеев, как у других грандов испанской Ла Лиги, таких как "Реал Мадрид" или "Барселона". Зато фанаты у этого футбольного клуба очень требовательные (Гари Невилл не даст соврать).

Но чем же страшен стадион? На его северной трибуне есть невероятно крутой участок. У игроков на поле создается ощущение, что строгие болельщики нависают над ними и контролируют каждый их шаг. А у болельщиков кружится голова.

Для фанатов гостевых команд отведен сектор в северо-восточной части стадиона. И если вы боитесь высоты или у вас случаются приступы головокружения, будьте осторожны при выборе места на трибуне.

Всё это, впрочем, не повод отказаться от похода на стадион. Но мы вас предупредили.