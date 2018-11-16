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Пока огромные пожары продолжают опустошать Калифорнию, становятся известны все новые примеры героизма и спасения людей.

В северных районах штата некоторые вынужденные переселенцы выжили благодаря тому, что переплыли водоем, чтобы попасть на удаленный остров.

Медбрат в разрушенном городе Парадайс проехал на своем пикапе сквозь огонь, чтобы спасти пациентов из больницы.

Некоторые волонтеры предложили крышу над головой больным и пожилым пострадавшим и вынужденным переселенцам из-за пожаров.

Пока сообщается о 66 погибших по всему штату от пожара Кэмп на севере Калифорнии и пожара Вулси на юге.

Пожар Кэмп уже унес как минимум 63 жизни, он стал самым смертельным лесным пожаром в истории штата и полностью уничтожил Парадайс.

Более сотни из 27 тысяч жителей города до сих пор числятся пропавшими без вести. Многие из них старше 80 лет.

"Я не могла его бросить"

93-летнего ветерана Второй Мировой войны, который успел покинуть Парадайз на машине, взяла к себе домой пара, встретившая его на раздаче гамбургеров переселенцам.

Трэйси Грант сказала, что Ли Брандидж сперва отказался останавливаться у нее дома и решил спать у себя в машине. Она дала ему одеяло и подушку.

Правообладатель иллюстрации CBS Image caption Джош Фокс и Трэйси Грант предложили ветерану войны оставаться у них столько, сколько потребуется

"Мне не нравилась идея оставлять его там, но он очень самостоятельный", - сказала она.

Но когда дым стал приближаться к Оровиллю, который был в 18 км к югу от пожара, Грант настояла, чтобы Брандидж переехал к ней и ее парню.

"Он может оставаться у нас так долго, как захочет", - добавила она.

Уплыть от опасности

По сообщению San Francisco Chronicle, один спасатель на пожарной машине помог веренице автомобилей выехать в безопасную зону, проехав ради этого сквозь стену огня около озера Конкоу.

Около дюжины людей спаслись от пожара, прыгнув в водоем, когда у них за спиной на берегу начали гореть заросли тростника, сообщает издание.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Волонтеры готовят еду в Чико, Калифорния

Одна группа доплыла до удаленного островка, откуда их на лодке спасли соседи.

Нескольких людей с ожогами и 90-летнего мужчину с подозрением на гипотермию в итоге доставили в больницу.

"Это была настоящая история спасения", - сказал начальник калифорнийского департамента пожарной охраны Гаретт Шелунд.

"Ангел на зеленом чудище"

Среди тех, кто отвозил незнакомых пострадавших в безопасное место, были мусорщик и медбрат.

Сотрудник службы утилизации отходов Дэйн Каммингс ехал в четверг по своему обычному маршруту в Магалии, пригороде Парадайса, когда заметил 93-летнюю женщину во дворе ее дома.

"Я решил, что мы ее оттуда увезем, - рассказал Каммингс телеканулу NBC. - Я не сильно понимаю в пожарах, но я знал, что если бы огонь перекинулся через тот холм, они были бы в беде".

Маргарет Ньюсам сказала, что несмотря на то что повредила спину восемь месяцев назад, она "собиралась убраться оттуда".

"Не знаю как, но вдруг появился этот ангел на огромном зеленом чудище", - рассказала она.

Медбрат Аллин Пирс приехал на своем пикапе прямо сквозь огонь пожара Кэмп, чтобы спасти своих пациентов из больницы Adventist Health Feather River, где он работал в отделении интенсивной терапии.

"Я думал, я умру среди этого плавящегося пластика", - рассказал он в интервью New York Times.

В "Инстаграме" Пирс опубликовал фото своей обгоревшей машины, которое стало вирусным.

"Пожар забрал все, но не нашу семью"

После того как бегун из старшей школы Парадайса из-за пожара пропустил квалификацию на соревнования штата, спортсмены из школы в соседнем Чико предложили провести специальный забег, чтобы дать ему шанс посоревноваться.

Гэйб Прайс рассказал NPR: "Пожар забрал все, что у нас было, но в то же время, он не забрал нашу семью".

Студенты из школы в Чико поддерживали его во время забега. После успешной квалификации он начал тренироваться со своими вчерашними соперниками.

Команда тренируется в Гумбольдском университете, в пяти часах езды от Чико, где пока еще наблюдается сильное задымление.

"Все свои годы в спорте мы соревновались с Габе", - сказал ученик из Чико Чарли Джианнини.

"Не увидеть его на чемпионате штата было бы еще одной трагедией вдобавок ко всему, что происходит", - сказал он.

Ранее на этой неделе футбольный клуб "Сан-Франциско Форти Найнерс" приютил у себя футбольную команду из старшей школы Парадайса после того, как их сезон отменили из-за пожаров.

Тренер Рик Принц рассказал ESPN, что поездка на игру на автобусе, вероятно, была лучшей частью вечера из-за того, что команда смогла отдхонуть.

"Самой важной была это поездка на автобусе, когда все ребята спали", - сказал тренер Принц.

"Они вымотаны, они все вынужденные переселенцы. Почти у всех сгорели дома. Они потеряли все".