Правообладатель иллюстрации Getty Images / 20th Century Fox Image caption "Богемская рапсодия" стала хитом в прокате, но некоторые детали из фильма не соответствуют реальности

Этот фильм может стать самым успешным музыкальным байопиком за всю историю Голливуда - его сборы растут как на дрожжах и, похоже, не собираются останавливаться.

"Богемская рапсодия" рассказывает историю легендарной рок-группы Queen и ее солиста Фредди Меркьюри. Мировой прокат начался меньше двух недель назад.

К 13 ноября картина уже собрала $294 млн, по данным сайта о киноиндустрии Box Office Mojo.

На втором месте в категории музыкальных байопиков - "Голос улиц", кино о рэп-группе N.W.A. из Лос-Анджелеса. Этот фильм 2015 года на сегодня собрал $201 млн в мировом прокате.

Кассовый хит

Но всемирная популярность Фредди Меркьюри объясняет, почему больше 60% доходов от проката "Богемской рапсодии" - около $185 млн - поступило из-за пределов США. У "Голоса улиц" эта доля была всего 20%.

Гитарист Queen Брайан Мэй сказал, что "Богемская рапсодия" на самом деле не стала "фильмом про Queen, это фильм про Фредди".

Критики в основом позитивно оценили яркое исполнение Рами Малеком главной роли персидско-британского певца из Занзибара, который нарушал все каноны.

Но насколько исторически точен фильм? Продюсеры утверждают, что это не документальное кино и поэтому они позволили себе немного творческих отступлений.

Мы рассказываем о пяти моментах из фильма, которые не совпадают с тем, что произошло в реальности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Легендарная рок-группа Queen была создана в Лондоне в 1970 году

1. Как создавалась группа

В "Богемской рапсодии" Фредди Меркьюри встречает гитариста Брайана Мэя и барабанщика Роджера Тэйлора в первый раз в 1970 году во время концерта группы Smile, которая была предшественницей Queen.

В фильме это происходит после того, как басист и солист группы, Тим Стаффел, покидает Smile. Сначала остальные участники группы не очень хотят брать в нее Фредди.

На самом деле, Фредди Меркьюри встретился с группой, еще когда учился в Илингском колледже искусств в Лондоне.

Меркьюри был другом Тима Стаффела и быстро стал фанатом Smile.

Когда Стаффел ушел из группы, Меркьюри присоединился к ней.

В "Богемской рапсодии" создается впечатление, что басист Джон Дикон уже был участником группы, когда в нее пришел Меркьюри, и ничего после этого не менялось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джон Дикон присоединился к Queen в 1971 году

На самом деле, певец убедил Мэя и Тэйлора изменить название группы на Queen, а Дикон пришел в нее лишь в 1971 году.

В фильме также есть персонаж Рэй Фостер, управляющий компании EMI, который отказался от песни "Богемская рапсодия", потому что она была слишком длинной.

Фостер просит группу писать более коммерчески привлекательную музыку.

В реальности, отмечает журнал Rolling Stone, нет доказательств, что Рэй Фостер вообще существовал.

Издание предполагает, что персонаж мог быть вдохновлен личностью главы EMI Роя Фезерстоуна, но в отличие от Фостера в фильме, Фезерстоун был большим поклонником Queen.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У Фредди и Мэри Остин были романтические отношения, которые со временем превратились в дружбу

2. Любовная жизнь Фредди Меркьюри

В "Богемской рапсодии" Меркьюри встречает свою девушку Мэри Остин в день, когда он присоединяется к группе в 1970 году.

Однако, по данным Rolling Stone, он заинтересовался Мэри только после того, как стал фронтменом группы.

Фильм также воссоздает историю встречи Меркьюри и его бойфренда Джима Хаттона, где Хаттон оказывается официантом на вечеринке, которую организовал Меркьюри.

На самом деле, они встретились в ночном клубе в 80-е, когда Меркьюри уже был знаменитостью.

Но в интервью Times в 1984 году Хаттон рассказал, что отказался выпить с Меркьюри, потому что не узнал его.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джим Хаттон (слева) и Фредди Меркьюри были в отношениях больше шести лет, вплоть до смерти исполнителя

Хаттон работал парикмахером в отеле Savoy.

Когда они снова встретились в 1985 году, у них начались отношения, которые продолжались больше шести лет, вплоть до смерти Меркьюри в ноябре 1991 года.

Хаттону также поставили диагноз ВИЧ в 1990 году, хотя умер он в 2010 от рака легких, сообщает сайт IrishCentral.com.

Но зрителям Джима показывают мало, потому что "Богемская рапсодия" завершается выступлением Queen на мега-концерте Live Aid в 1985 году, вскоре после начала отношений пары.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фредди Меркьюри умер 24 ноября 1991 года

3. Когда Меркьюри заразился ВИЧ

Ближе к концу фильма Фредди Меркьюри обнаруживает, что он ВИЧ-инфицирован, и сообщает об этом группе перед концертом Live Aid.

Эта вымышленная история призвана добавить эмоций в концовку фильма, но на самом деле все было не так.

По словам Джима Хаттона, певец не знал о своей болезни до 1987 года, а публично объявил о ней только 23 ноября 1991 года, за день до смерти.

Это несоответствие стало поводом для, вероятно, самой острой критики фильма.

"Я никогда не видел, чтобы фильм так грубо искажал факты. Как будто авторы хотят наказать Фредди Меркьюри", - написал Майк Райан, обозреватель UPROXX, известного в США сайта о культуре и развлечениях.

"Трагическая смерть Меркьюри от ВИЧ стала определяющим моментом кампании информирования о болезни в начале 90-х. А задним числом связывать его болезнь с благотворительным выступлением на Live Aid - небрежно и жестоко", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выступление Queen в 1985 году на концерте Live Aid считается лучшим в истории группы

4. Участие в концерте Live Aid 1985

Без сомнения, выступление Queen на благотворительном концерте Live Aid на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1985 году было самым знаменитым в истории группы.

Фильм показывает это выступление как воссоединение группы после долгого перерыва в общении.

Но на самом деле за год до этого группа выпустила альбом The Works и отправилась в мировой тур для продвижения пластинки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Группа сделала перерыв в выступлениях в 1983, но ее участники поддерживали связь

5. Распад?

Другое важное различие между реальностью и фильмом состоит в том, что Queen никогда не распадалась так, как показано в "Богемской рапсодии".

В картине Меркьюри подписывает сольный контракт на 4 млн долларов, не предупреждая об этом группу, что создает конфликт.

Затем исполнитель говорит, что ему нужен перерыв от выступлений с группой.

Но на самом деле энтузиазм Queen к совместным выступлениям угас к 1983 году, после 10 лет гастролей.

Участники группы решили сделать паузу и сосредоточиться на сольных карьерах.

Согласно биографии "Меркьюри", написанной Лесли-Энн Джонс, музыканты работали над личными проектами после их альбома Hot Space 1982 года.

Но они не прерывали контакты, и, по данным журнала Rolling Stone, в 1983 году группа начала работать над альбомом The Works, который включал один из главных хитов группы - Radio Ga Ga.