Могла ли ФСБ России помочь получить британские визы сотрудникам ГРУ?

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS Image caption Bellingcat и The Insider утверждают, что российские спецслужбы пытались завербовать сотрудника британского визового центра в Москве

Группа журналистов-расследователей Bellingcat утверждает, что ФСБ пыталась завербовать сотрудника британской компании TLScontact в России. Эта фирма занимается обработкой документов, которые россияне подают для оформления визы в Великобританию.

В статье, опубликованной на сайте Bellingcat и российского издания The Insider, высказывается предположение, что это могло помочь российским спецслужбам оформить британские визы для россиян, известных как Александр Петров и Руслан Боширов.

Британские власти считают людей, въехавших в страну под этими именами, ответственными за отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

Ранее сообщалось, что Петров и Боширов сами работают на ГРУ, а их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Что рассказал источник

Свои статьи Bellingcat и The Insider строят на рассказе россиянина, работавшего в TLScontact. Сейчас он пытается получить политическое убежище в США. В запросе на предоставление убежища он написал, что ФСБ якобы пыталась его завербовать в 2016 году.

Корреспондент Би-би-си Гордон Корера также сумел поговорить с этим человеком, известным как Вадим (имя изменено). Он некоторое время работал на филиал TLScontact в Китае и там женился. В 2015 году Вадим попытался вернуться в Россию и перевезти туда свою семью, но столкнулся с многочисленными проблемами.

Вадим считает, что проблемы ему создавали сотрудники спецслужб, пытавшиеся таким образом склонить его к сотрудничеству: по словам собеседника Би-би-си, в 2016 году некий человек предложил ему помощь в случае, если Вадим подпишет документ, подтверждающий, что он будет работать на ФСБ.

По словам Вадима, сначала спецслужбу заинтересовала IT-сеть российского филиала TLScontact. Он согласился передать ФСБ карту сети, после чего получил следующее задание - сообщать спецслужбам в случае, если документы на визу пойдут подавать интересующие их люди.

Как полагает собеседник Би-би-си, изучение пакетов документов, поданных этими людьми, могло помочь ФСБ не только собрать информацию о соискателях визы, но и понять, как именно надо действовать, чтобы гарантированно получить разрешение на въезд в Великобританию.

Вадим также утверждает, что в июне 2016 года его спросили, может ли он поспособствовать тому, чтобы визы дали "паре человек", которым нужно попасть в Великобританию. При этом ему сказали, что главное - чтобы консульство выдало визы без тщательной проверки их биографии. Вадим ответил, что это невозможно.

По словам собседника Би-би-си, он объяснил спецслужбам, что для получения визы без дополнительной проверки им потребуется свой человек в посольстве, а не в визовом центре, так как визовый центр занимается только сбором документов и сам никаких решений не принимает.

Уже в сентябре 2016 года Вадим вместе с семьей уехал из России и подал заявление о предоставлении ему политического убежища в США. Он утверждает, что пытался связаться с МИ-6, британским посольством в Москве и TLScontact и предупредить их об угрозе, но ответа не получил.

Издания Bellingcat и The Insider напрямую связывают историю Вадима с отравлением Скрипалей в Лондоне и полагают, что она может дать ответ на вопрос, как двое россиян, которые считаются сотрудниками российской разведки, сумели получить британские визы.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британия считает Петрова и Боширова ответственными за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери

Что вызывает сомнения

Один источник

Россиянин, обратившийся к властям США с просьбой предоставить ему политическое убежище и известный под вымышленным именем Вадим, остается единственным источником информации о своей вербовке сотрудниками ФСБ России.

Поговоривший с ним корреспондент Би-би-си Гордон Корера подтверждает, что такой человек существует, но отмечает, что многое из того, что говорит Вадим, невозможно подтвердить из других источников. Корера также не уверен в том, что история Вадима имеет прямое отношение к отравлению Скрипалей.

Специфика работы визового центра

В статьях Bellingcat и The Insider отмечается, что компания TLScontact, в которой работал Вадим, не имеет полномочий принимать какие-либо решения или давать какие-либо рекомендации относительно выдачи британских виз.

Компания лишь собирает у заявителей документы и отправляет их в британские дипломатические представительства. Все решения о выдаче визы или об отказе в выдаче визы затем принимает уже британское МВД - и возможности повлиять на это решение у российского визового центра нет.

Об этом говорил и сам Вадим - по его словам, в ответ на просьбу помочь "паре человек" в получении британской визы он сказал, что это невозможно и что для этого российским спецслужбам понадобится свой человек как минимум в британском консульстве в Москве.

Расхождение в датах

Издания Bellingcat и The Insider утверждают, что Петров и Боширов впервые приехали в Великобританию через несколько месяцев после того, как Вадима спросили, возможно ли организовать паре человек британские визы без лишних проверок.

По данным изданий, это произошло весной 2016 года. В разговоре с Би-би-си Вадим сказал, что такая просьба поступила в июне 2016 года. В заявлении на получение политического убежища, в котором Вадим подробно описывает сотрудничество с ФСБ, этот инцидент вообще не упоминается.

Русская служба Би-би-си ознакомилась со списком зарубежных поездок "Петрова" и "Боширова" за 2016-2018 годы. Эту информацию предоставил источник, имеющий доступ к базам персональных данных россиян.

Согласно нему, "Петров" впервые совершил перелет по маршруту Москва-Лондон не раньше чем через полгода - в феврале 2017 года, а "Боширов" впервые прилетел в Лондон в марте 2018 года. В 2016 году ни "Петров", ни "Боширов" не покупали билетов на прямые рейсы до Великобритании.

Однако во второй половине 2016 года их можно было встретить в аэропортах Амстердама, Милана и Парижа. "Петров" летом 2016 также посетил Пекин. Не исключено, что они все же посетили Великобританию, но их поездки туда не отразились в базах, информацию из которых предоставили источники Би-би-си.

Неточности в названиях

Вадим в своих показаниях утверждает, что с ним общались сотрудники управления "К" российской ФСБ. При этом в ФСБ нет управления с таким названием - управление "К" существует в структуре российского МВД и занимается борьбой с киберпреступностью

У ФСБ есть свое подразделение, которое занимается цифровыми технологиями, но называется оно иначе - Центр информационной безопасности или "18-й центр".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Выдачей британских виз занимается пограничная служба Соединенного Королевства (UKVI), которая является подразделением МВД Британии. Сотрудники службы проверяют документы и на пунктах пограничного контроля в Британии

Отношения между спецслужбами

В России ГРУ и ФСБ считаются конкурентами, многие эксперты в последнее время утверждали, что эти структуры недолюбливают друг друга.

Впрочем, историк спецслужб, заместитель председателя совета научно-информационного и просветительского центра общества "Мемориал" Никита Петров пояснил Русской службе Би-би-си, что, хотя конкуренция между службами была всегда, они вполне могут сотрудничать, если есть такой приказ от руководства.

"В советское время вышло не одно постановление ЦК КПСС, обязывающее их налаживать взаимодействие и помогать друг другу", - говорит он.

При этом ФСБ, по словам Петрова, может иметь собственные интересы к британскому визовому центру; спецслужбы интересуют детали выдачи виз, отказов, возможность отследить ход бумаг. "Это важный информационный ресурс, где необходимо получить источники информации", - говорит Петров.

Кто такие "Петров" и "Боширов"

Великобритания считает Анатолия Чепигу и Александра Мишкина участниками отравления веществом класса "Новичок" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Они приехали в Британию под именами Руслан Боширов и Александр Петров.

Британская полиция ранее назвала Александра Петрова и Руслана Боширова подозреваемыми в предумышленном отравлении Скрипалей и непредумышленном отравлении двух британцев - Чарли Роули и его подруги Дон Стерджесс (последняя скончалась вскоре после отравления).

В полиции считают, что имена и фамилии участников отравления были вымышленными, но заграничные паспорта - настоящие. Британия назвала их сотрудниками ГРУ. Bellingcat и The Insider выяснили, что под именами Петрова и Боширова, скорее всего, скрывались Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

По данным журналистов, Анатолий Чепига трижды был в командировке в Чечне, имеет более 20 наград и знаков отличия, а в декабре 2014 года ему присвоено звание Героя России за выполнение миротворческой миссии.

Мишкин, по данным журналистов, окончил одну из "элитных военных медицинских академий", где выучился на военного врача для российского военно-морского флота.

В расследованиях обоих называют офицерами главного управления генштаба министерства обороны России (бывшее ГРУ). Британские власти расследования Bellingcat и The Insider официально не комментируют.

Кремль отвергает все обвинения в отравлении Скрипалей и версию британского правительства о сотрудниках ГРУ "Петрове" и "Боширове".