Краудфандинг на лжи: бездомный и двое авантюристов в США пойманы с поличным

Правообладатель иллюстрации GoFundMe Image caption Кейт Макклюр (слева) и её партнёр скооперировались с бездомным Джонни Боббиттом (справа), чтобы нажиться на пожертвованиях

Краудфандинг на платформе GoFundMe обернулся скандалом. Американский бездомный и его подельники пойманы на мошенничестве.

28-летняя Кейт Макклюр и её 39-летний партнёр Марк Д'Амико собрали более 400 тыс. долларов на жизнь бездомного, бывшего морпеха Джонни Боббитта. Но эта инициатива оказалась замешана на сговоре.

В августе живший на улице моряк подал в суд на чету, утверждая, что они обобрали его, не додав ему полученных средств.

Но прокуратура штата Нью-Джерси, где проживают обвиняемые, заподозрила его самого в сговоре с Кейт и Марком. Экс-морпех Джонни остаётся под стражей, чета Макклюр-Д'Амико ждёт суда на свободе до 24 декабря. Всем им грозит от пяти до десяти лет тюрьмы.

Защита пары не комментирует ход дела.

Обман неравнодушных

"Краудфандинговая кампания оказалась слишком хороша, чтоб быть правдой. Увы, весь сбор средств основывался на лжи", - сказал на пресс-конференции прокурор округа Берлингтон в Нью-Джерси Скотт Коффина.

Как полагает прокуратура, обвиняемые задумали кампанию за месяц до её старта на GoFundMe.

Согласно посту на краудфандинговой платформе, бездомный Боббитт будто бы потратил свою последнюю двадцатку, чтобы помочь Кейт Макклюр, чья машина "сломалась посреди дороги" в прошлом году.

Созданная для рассказа о краудфандинге страница johnnys__journey в сети Инстаграм привлекла более 10 тысяч подписчиков. А на помощь Джонни свои средства пожертвовали более 14 тысяч дарителей.

Кейт, Марк и бывший морпех не скупились на детали их "трогательной встречи": например, они писали, что бездомный посоветовал Кейт закрыть машину на замок, пока он бегал за бензином с канистрой.

Как сообщает теперь прокуратура округа Берлингтон, троица подстроила фотосессию у казино рядом с подземным переходом, где Боббитт имел обыкновение ночевать.

Правообладатель иллюстрации Burlington County Prosecutor's Office Image caption Кейт, Марка и Джонни (слева направо) обвинили в сговоре

Когда всё пошло не по плану

В августе, однако, отношения между заговорщиками испортились настолько, что бездомный подал в суд на чету, утверждая, что они используют собранные средства, чтобы поддерживать роскошный образ жизни.

Как только первоначальная цель кампании - 10 тыс. долларов - была достигнута, Кейт и Марк купили Джонни одежду и трейлер. Но, по его словам, позднее настойчиво попросили его съехать с их участка.

Пара сообщила краудфандерам, что создаст два фонда для Боббитта, а также оплатит бездомному адвоката и финансового консультанта, чтобы Джонни ненароком не перемудрил с расходованием денег.

"Он каждый полученный доллар спускал на наркоту", - бросил Марк Д'Амико в августовском интервью телеканалу Эн-би-си.

Теперь же следствие уверено, что троица всё придумала, чтобы вызвать у потенциальных доноров чувство вины и заставлять людей жертвовать ещё больше денег.

Где деньги, Боббитт?

Прокуратура также выяснила, что чета потратила 367 тыс. долларов на машину, путешествия, люксовые аксессуары и казино.

Что до Боббитта, то он получил на руки порядка 75 тыс. долларов, уточнил прокурор Коффина.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячи бездомных в США остаются без помощи

Следователи получили доступ к тысячам СМС заговорщиков, где те обсуждали свои долги и финансовые неурядицы, вызванные их бесконтрольным мотовством. А предприимчивый Марк делился надеждой, что ему удастся заключить сделку с издательством на публикацию книги, основанной на их истории, и таким образом поправить пошатнувшееся материальное положение.

Коффина на пресс-конференции не упустил случая посочувствовать бездомному , но подчеркнул, что Боббитт - такой же заговорщик, как и пара, и регулярно участвовал в их соцсетевых пиар-кампаниях.

Джонни ещё в 2012 году придумал способ "как помочь женщине бензином", о чем рассказывал у себя в "Фейсбуке".

Но в теперешнем деле одинаково виновны все трое, подчеркнул прокурор Коффина.

Что до обманутых краудфандеров, то GoFundMe вернёт им все собранные средства, подтвердил представитель платформы в беседе с Си-эн-эн.