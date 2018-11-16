Скончался биолог и диссидент Жорес Медведев

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Известный радиобиолог, генетик, геронтолог и критик советской системы Жорес Медведев скончался в Лондоне в возрасте 93 лет.

Его отец, армейский политработник, был репрессирован во время Большого террора и умер в колымских лагерях.

Родители, убежденные коммунисты, назвали сына в честь левого французского политика Жана Жореса.

Жорес Медведев участвовал в Великой Отечественной войне, был демобилизован после тяжелого ранения, полученного в мае 1943 года на Северном Кавказе.

В 1950 году окончил Всесоюзную сельскохозяйственную академию имени Тимирязева, преподавал в ней на кафедре агрохимии.

Затем специализировался в области воздействия радиации на человеческий организм и природу. В 1962 году создал и возглавил лабораторию молекулярной радиологии в Институте медицинской радиологии в Обнинске.

Ученый и диссидент

Расхождения Жореса Медведева с советским государством начались с его критики лысенковщины. К началу 1960-х годов псевдонаучные идеи превознесенного Сталиным "народного академика" Трофима Лысенко были отвергнуты, а генетика восстановлена в правах, но стремление публично ворошить прошлое не приветствовалось.

Написанная Медведевым в 1962 году работа "Биологическая наука и культ личности" не была издана и циркулировала в "самиздате".

В 1969 году ученый передал для публикации в США на английском языке книгу "Взлет и падение Трофима Лысенко", после чего потерял работу. Затем написал и распространил две статьи с критикой советской цензуры и ограничения контактов ученых с зарубежными коллегами.

"Это хорошо документированная хроника развития биологии в нашей стране в 30-40-е годы, включившая в себя уничтожение генетики, торжество лженауки, расправу над выдающимися учеными, в частности академиком Вавиловым", - писал историк Яков Рокитянский о книге Медведева.

В мае 1970 года Жорес Медведев был подвергнут принудительному психиатрическому лечению в Калужской спецбольнице, но спустя три недели освобожден после протестов академиков Андрея Сахарова и Петра Капицы, писателей Александра Твардовского, Владимира Дудинцева, Вениамина Каверина, Владимира Тендрякова и других. Это рассматривалось как значительная победа правозащитного движения.

В январе 1973 года Жорес Медведев с семьей с разрешения властей выехал на годичную стажировку в отдел генетики Национального института медицинских исследований в Лондоне, а в августе того же года был лишен советского гражданства. В 1990 году его возвратил своим указом Михаил Горбачев.

Благодаря Жоресу Медведеву Запад впервые узнал подробности засекреченных в Советском Союзе "неделинской катастрофы" (взрыва ракеты на Байконуре 24 октября 1960 года, в результате которого погибли 74 человека, в том числе командующий Ракетными войсками Митрофан Неделин) и Кыштымской ядерной аварии на уральском комбинате "Маяк" 20 сентября 1957 года.

В отличие от большинства диссидентов, Жорес Медведев, как и его брат-близнец, известный историк Рой Медведев, остался верным марксизму в его либеральной еврокоммунистической версии.

"Жорес считал себя диссидентом не по всем вопросам, а лишь по проблемам свободного развития науки", - говорил брат покойного.

Жорес Медведев трудился в лондонском Институте медицинских исследований до 1992 года. За свою жизнь он опубликовал около 170 научных работ, из них 60 в Британии. Являлся членом многих научных обществ, в том числе Нью-Йоркской академии наук.

Ездил в качестве эксперта в зону Чернобыльской катастрофы.

На завершающем этапе научной карьеры Жорес Медведев увлекся геронтологией, разработал теорию старения как результата накопления ошибок синтеза белков и нуклеиновых кислот, за которую в 1984 году получил золотую медаль Американского геронтологического общества.