Victoria's Secret теряет крылья. Фирму женского белья подкосил бодипозитив

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Пока самый узнаваемый бренд женского белья переживает кризис, ему на смену приходят сотни независимых дизайнеров с разными взглядами на сексуальность и женственность.

Компанию Victoria's Secret критикуют не первый год. Но на этот раз аргументы звучат особенно убедительно.

В New York Times отмечают, что очередное шоу ангелов сегодня выглядит как минимум неуместным. Показ моделей в крошечных трусах, минимально коротких шотландских юбках и бра с пуш-апом прошло на той же неделе, что и выборы в американский конгресс, где победило рекордное количество женщин. На этой же неделе в Палате общин британского парламента праздновали столетие женского избирательного права в Великобритании, куда по этому случаю приехали 100 женщин-политиков со всего мира.

Правообладатель иллюстрации TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Images Image caption Модель Кендалл Дженнер на последнем шоу Victoria's Secret

Мода и восприятие женщин меняются стремительно - Victoria's Secret остается при своем.

Несмотря на тенденцию отказа от пуш-апа, бренд объявляет слоган осени - сексуальный пуш-ап.

Вместо включения в показы моделей плюс-сайз и трансгендеров, в компании заявляют, что "бренд - это фантазия, где последним точно не место" (за эти слова о трансгендерах директору по маркетингу Эду Разеку впоследствии пришлось принести извинения).

В результате Victoria's Secret стали не только критиковать, но и бойкотировать.

Правообладатель иллюстрации Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Se Image caption Модель Изабель Гулар на показе Victoria's secret в 2016 году

Модели-трансгендеры и плюс-сайз отказываются от марки, которая, по их словам, уже более 30 лет говорит женщинам, что есть только один тип красивого тела.

Стоит признать, что дела у всемирно известного бренда и до бойкота шли не очень гладко. Летом компания объявила о закрытии 20-ти магазинов по всему миру. Тогда же стало известно, что падение продаж составляет в среднем 5% в год. Квартальный отчет, опубликованный на этой неделе, показывает снижение продаж на уровне 2%.

15 ноября стало известно, что компанию покидает генеральный директор Джен Сингер, которая управляла Victoria's Secret последние два года.

Эксперты модной индустрии отмечают: бренду нужно понять, что пришло время изменить стратегию, придуманную еще в прошлом веке. "Нам остается только надеяться, что новое руководство компании, в первую очередь, проведет антикризисное совещание вместо того, чтобы планировать показ следующего года", - комментирует новость об отставке Сингер британский Vogue.

Кто такая Виктория?

Согласно официальной версии, основатель Victoria's Secret Рой Реймонд решил создать марку женского белья, когда однажды не смог купить своей жене бра. Реймонд обошел несколько магазинов и нигде не нашел красивого лифчика.

В 1977 году предприимчивый выпускник Стэнфорда открыл свой первый магазин Victoria's Secret в Сан-Франциско. Жену предпринимателя, правда, звали не Викторией. Название бренда - это, скорее всего, отсылка к имени английской королевы и фантазиям на тему того, что скрывалось под ее пышными юбками. Отсюда и оформление бутиков в стиле королевских будуаров.

К 1982 году Реймонд начал испытывать финансовые трудности и продал бренд бизнесмену Лесли Векслеру за 1 млн долларов. Именно Векслер сделал из Victoria's Secret всемирно известный бренд. За пять лет ему удалось увеличить количество магазинов с пяти до ста, а впоследствии и до тысячи.

Правообладатель иллюстрации Rose Hartman/WireImage Image caption Показ Victoria's Secret в 1996 году

В конце 1980-х бренд Victoria's Secret совершил революцию, показав, что нижнее белье - это не то, что стоит скрывать от широкой публики. Тогда рынка сексуального женского белья почти не существовало, и у компании не было реальных конкурентов.

Кроме того, в Victoria's Secret создавали не просто лифчики и трусы, но и идеалы женственности, воплощениями которых стали "ангелы" - модели, которые традиционно выходят на подиум с крыльями за плечами, изображая бабочек, ангелов, птиц и фей.

Первое шоу ангелов состоялось в 1995 году и с тех пор стало ежегодным. Во время показов модели демонстрируют текущие коллекции, а также проводят презентации лифчиков из драгоценных камней (так называемых Fantasy Bra). Самый дорогой лифчик в истории в 2000 году надела модель Жизель Бюндхен. Он состоял из 1300 драгоценных камней и стоил 15 миллионов долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Модель Жизель Бюндхен в бра за 15 миллионов долларов

"Наше шоу - это фантазия, у которой нет конкурентов. Ни один другой модный бренд не может создать что-то подобное. Victoria's Secret - это первая любовь женщин", - заявили менеджеры компании в интервью американскому Vogue.

Новые фантазии и конкуренты

Последнее шоу Victoria's Secret состоялось вскоре после того, как певица Рианна представила свою коллекцию белья Savage x Fenty Line, которая стала главным событием недели моды в Нью-Йорке. "Я хотела, чтобы на сцену вышли разные женщины с разной энергетикой, расовой принадлежностью, разным типом фигуры и на разной стадии материнства. Я хотела отпраздновать нашу уникальность и разнообразие", - заявила певица в интервью Elle.

Правообладатель иллюстрации Kevin Mazur/Getty Images for Savage X Fenty Image caption Коллекция Savage X Fenty от певицы Рианны

Одна из моделей Victoria's Secret Кэндис Свейнпол недавно с гордостью отметила, что в прошлом году на показе никто не заметил её трехмесячную беременность. На показе белья от Рианны не заметить беременность некоторых моделей было непросто.

Правообладатель иллюстрации Presley Ann/Patrick McMullan via Getty Images Image caption Модель Слик Вудс на показе Рианны

Помимо коллекции Рианны, у Victoria's secret есть много других конкурентов. Эксперты отмечают, что сегодня на место больших бельевых брендов приходят независимые дизайнеры.

"В последнее время барьеры входа новых игроков на рынок белья снизились и популярность стали набирать нишевые марки, особенно те, что специализируются на спортивных бра и бралеттах", - рассказал аналитик финансовой группы Jefferies & Company Рандал Коник в интервью Business Insider.

В 2016 году бывшая сотрудница Victoria's Secret Мишель Грант создала компанию LIVELY. Работа в Victoria's Secret показала Грант, что главное, чего не хватает ангельскому бренду, - это комфорта. Мишель создала линию удобного белья. По подсчетам Forbes, оборот компании в прошлом году составил 10 млн долларов.

Многие молодые дизайнеры без большого опыта работы в индустрии смогли запустить свои коллекции благодаря "Инстаграму". У аккаунта Lanebryant с бельем плюс-сайз больше 500 тысяч подписчиков.

У новозеландского бренда Lonelylingerie, одна из моделей которого 57-летняя Мерси Брюер, 350 тысяч фолловеров.

Независимые бренды создают не просто белье, а целые сообщества со своими взглядами на то, как выглядит женственность и что ее украшает.

Дизайнер из Санкт-Петербурга Инга Билингва в 2016 году запустила марку женского белья Bilingua и вместе с ней открыла Good girls club.

"Основная концепция марки в любви к себе и своему телу. Отсюда и название Bilingua. Это два языка - речи и тела. Главная задача клуба - помочь девушкам по всему миру полюбить свое тело. Мы называемся Good girls не потому что мы все правильные, а потому что готовы делиться своим опытом и верим, что способны изменить мир для тех, кто рядом", - рассказала Инга в интервью Би-би-си.