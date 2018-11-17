Найдена аргентинская подводная лодка, исчезнувшая год назад. На ней произошел взрыв

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Об обнаружении подлодки рассказали на пресс-конференции

Аргентинские военные сообщили об обнаружении обломков затонувшей год назад подводной лодки "Сан-Хуан", на борту которой находились 44 человека. Судя по первым ее фото, на ней определенно произошел взрыв, считают военные.

Субмарина исчезла 15 ноября 2017 года в 430 км от побережья Патагонии. Поисковая операция, в которой приняли участие специалисты поисково-спасательного отряда ВМФ России, длилась две недели.

Только год спустя подводную лодку удалось найти на глубине 800 м. Согласно информации аргентинских ВМФ, "Сан-Хуан" был найден и идентифицирован американским судном "Сибед констрактор", принадлежащим компании Ocean Infinity.

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад заявил в субботу на пресс-конференции, что поднять субмарину на поверхность страна самостоятельно не сможет.

За несколько часов до того, как появилось подтверждение, аргентинские военные показали фото 60-метрового объекта на океанском дне и предположили, что это исчезнувшая подлодка.

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO Image caption Подводную лодку нашло американское судно "Сибед констрактор"

"Она выглядит не разломанной на части, но на ней, безусловно, произошел взрыв", - заявил представитель ВМФ Габриэль Аттис. Он рассказал, что корпус лодки полностью деформирован в результате взрыва, а обломки разбросало на 70 м.

Президент Аргентины Маурисио Макри в ближайшее время объявит национальный траур по погибшим членам экипажа. Несколько дней назад он пообещал родственникам пропавших подводников, что поиски субмарины будут продолжены.

Погибшие моряки

На борту субмарины находилась первая в истории Латинской Америки женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Она была единственной женщиной в команде.

В юности Кравчик никак не была связана с морем. Она выросла в небольшой деревушке Обера на северо-востоке Аргентины. Впервые она увидела океан лишь в 21 год.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Элиана Мария Кравчик

В 2009 году после окончания военно-морского училища в Буэнос-Айресе она прошла подготовку для службы на субмарине. На "Сан-Хуане" она служила с 2016 года каптенармусом - что-то вроде офицера, который отвечает за безопасность на судне.

И если никто из семьи Элианы не был связан с морем, то один из старших офицеров на субмарине, Хорхе Игнасио Бергальо, с детства не понаслышке знал о морских путешествиях, поскольку его отец был капитаном. В прошлом Хорхе-старший управлял той самой лодкой, на борту которой погиб его сын.

Действующего командира подлодки звали Педро Мартин Фернандес. По сообщению аргентинских СМИ, он пообещал своей матери, что это будет его последний поход в море.

Что случилось с подводной лодкой?

Дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" возвращалась на базу из будничного похода в район города Ушуая на острове Огненная земля вблизи от самой южной оконечности континента, когда с нее поступил сигнал о поломке в электросистеме.

По словам командующего ВМФ Аргентины Габриэля Галеацци, лодка поднялась на поверхность, чтобы доложить на берег об аварии, которую командующий охарактеризовал как короткое замыкание в аккумуляторной батарее.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Родственник члена экипажа держит аргентинский флаг с надписью "44 героя навсегда"

Субмарине было приказано прервать миссию и немедленно возвращаться на военно-морскую базу в Мар-дель-Плата.

По словам представителя пресс-службы ВМФ Аргентины, после первого сообщения о возникшей неполадке капитан лодки еще раз выходил на связь с базой.

Последний контакт с подлодкой состоялся в 7:30 утра по местному времени (10:30 по Гринвичу) в среду, 15 ноября 2017 года. Как ранее сообщалось, капитан доложил, что члены команды в порядке. Что произошло после этого, остается неизвестным.

Через восемь дней после исчезновения субмарины базирующаяся в Вене Организация по договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний сообщила, что через несколько часов после последнего выхода подлодки на связь был зафиксирован некий шум.

Мониторинговая система организации, которая позволяет выявлять ядерные испытания, сообщила о гидроакустической аномалии, которая была зафиксирована в 60 км от последнего известного местоположения подлодки.

В ВМФ Аргентины тогда предположили, что это был взрыв на борту субмарины.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Подлодка "Сан-Хуан", 2 июня 2014 года, Буэнос-Айрес

В Атлантическом океане было зафиксировано "аномальное, единичное, короткое, мощное явление неядерного характера", соответствующее взрыву, сказал год назад пресс-секретарь ВМФ Энрике Бальби. По его словам, вода попала в шноркель подводной лодки, то есть в устройство для забора воздуха.

Предположительно, попадание воды на поддон аккумуляторной батареи в носовой части привело к короткому замыканию и возгоранию батареи.

Подводная лодка "Сан-Хуан" была построена в Германии в середине 1980-х годов, а за пять лет до аварии ей поменяли двигатель и аккумулятор, сообщил CNN сотрудник австралийского университета имени Гриффита Питер Лэйтон.

После взрыва при условии целости корпуса подлодка могла выдержать пребывание на глубине 500-600 метров, но не ниже, утверждает Лэйтон.

Гибель подтвердили не сразу

Согласно установленному в аргентинских ВМФ протоколу, в мирное время подлодка обязана дважды в сутки выходить на радиосвязь с базой.

После того, как "Сан Хуан" не вышел на связь в установленное время, были начаты поиски субмарины.

Дизель-электрическая подлодка "Сан-Хуан" Пропала 15 ноября Построена в Германии: 1983

Длина: 66 метров

Экипаж: 44 человека

Максимальная скорость: 45 км/ч

Дальность хода: 22 224 км Reuters

На тот момент командование ВМФ говорило лишь о "потере связи" и призывало родственников моряков сохранять спокойствие. Ни о каких поломках тогда официально не сообщалось, и пресс-служба флота отрицала слухи о пожаре на борту.

Родственники некоторых членов экипажа сообщили, что получали смс-сообщения о неких проблемах с батареями от моряков, прежде чем связь с субмариной была потеряна.

Капитан ВМФ Аргентины Габриэль Галеацци подтвердил, что в аккумуляторном отсеке субмарины произошло короткое замыкание. По его словам, механические проблемы - не редкость на подводном флоте и как правило не представляют какой-либо реальной угрозы.

"У военного корабля имеется много дублирующих систем, что позволяет ему переключаться с одной на другую в случае поломки", - объясняет Галеацци.

Он также отметил тогда, что подлодка не подавала сигнала бедствия.