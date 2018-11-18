Почему города мира отказываются от Олимпиад?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Демонстранты в Чикаго требуют отозвать заявку города на проведение Игр 2016 года

Олимпийские игры считаются самыми красочными спортивными соревнованиям на планете.

Они привлекают миллионные аудитории и внимание мировых средств массовой информации, не говоря уже о рекламе и правах на вещание.

Поэтому когда жители канадского города Калгари голосовали на референдуме о том, подавать ли заявку на проведение Зимних Олимпийских игр в 2026 году, можно было ожидать, что они с готовностью проголосую за.

Но на деле их вердикт оказался недвусмысленным: спасибо, но не надо.

Этот отказ, в основе которого лежат сомнения в экономических выгодах Игр и опасения их высокой стоимости, не случаен - с начала этого года три других города отозвали свои заявки.

Всё меньше и меньше городов мира проявляют интерес к тому, чтобы стать хозяевами Олимпийских игр.

Игры 2004 года, которые состоялись в Афинах, привлекли 11 заявок, но вот на право проведения летней Олимпиады 2024 года претендует всего два города.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крис Демпси возглавлял кампанию протеста против заявки Бостона на проведение Игр 2024 года

Что стоит за этой тенденцией? Крис Демпси хорошо знает, почему растет скептическое отношение к Олимпийским играм.

Он стоял во главе общественного движения против заявки Бостона на проведение Олимпиады 2024 года. В начале 2013 года разговор об этом начался в его гостиной, где собрались его друзья.

"Мы видели, как группа очень богатых и влиятельных людей приняла решение о том, что Бостону было бы хорошо подать заявку, - рассказывает Демпси. - Но нас волновал вопрос о том, во что это обойдется городу".

"Сначала опросы показывали, что бостонцы приветствовали идею проведения Игр, - говорит он. - Но когда они стали внимательно читать текст заявки, они осознали, что она не отвечает их интересам".

После того как жители Калгари проголосовали против подачи заявки, член городского совета Шон Чу заявил: "Мне кажется, люди устали от постоянного контроля со стороны сильных мира сего, когда нам диктуют, что думать и что делать. Это они говорят нам - надо тратить миллионы и миллиарды, этой пойдет вам на пользу".

Когда в Бостоне опросы стали показывать уменьшение масштабов поддержки олимпийской заявки города, летом 2015 года она была отозвана.

"Сторонники заявки потратили на пропаганду и рекламу 15 млн долларов, а мы, её противники, - меньше 10 тысяч на всю кампанию", - рассказывает Демпси.

Растущие опасения по поводу экономических благ, которые якобы несут с собой Олимпийские игры, по мнению экспертов, являются вполне обоснованными.

"Имеются веские причины для тревоги, - говорит профессор Бент Фливберг, который занимается финансовой историей олимпийского движения. - Общая тенденция состоит в росте бюджетов Игр, и правительствам всё труднее оправдать столь гигантские расходы".

"Для проведения Игр теперь требуется бюджет в десятки миллиардов долларов, и это только расходы на спортивные мероприятия, - говорит он. - А ведь есть еще и косвенные траты, например, на развитие транспортной инфраструктуры".

Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи обошлась России в 51 млрд долларов и стала самой дорогостоящей в истории. Летняя Олимпиада 2008 года в Пекине стоила 40 млрд долларов.

По словам профессора Фливберга, с 1960 года каждая Олимпиада превышала первоначальный бюджет.

Так почему же растут эти бюджеты? "Люди делают это ради тщеславия, - отмечает профессор. - Существует негласное соревнование, кто больше потратит деньги и устроит самое роскошное зрелище в истории".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Над Олимпийским стадионом в Пхёнчхане гремит салют, но теперь он стоит пустой

Другой причиной является отсутствие опыта, считает Фливберг.

"Любой город, который подает заявку на проведение Игр, либо никогда этого ранее не делал или делал так давно, что об этом все забыли, - говорит он. - Таким образом, этим дорогостоящим делом, которое обойдется во много миллиардов, занимаются люди, не имеющие никакого опыта".

Международный Олимпийский комитет, который является организатором игр, признает наличие проблемы.

"Мы знаем, что стоимость Игр начинает внушать тревогу, - говорит исполнительный директор Кристоф Дуби. - Я считаю, что нам надо удвоить усилия по сдерживанию затрат и сложности этих соревнований".

По его словам, за последние годы МОК стал принимать меры по сокращению затрат на проведение Игр.

Организация стала, например, выделять средства на облегчение финансового бремени, с которым связано проведение Олимпиад. Она обещала внести 1,8 млрд долларов в бюджет Олимпиады 2028 года, которая пройдет в Лос-Анджелесе.

МОК также приветствует подачу заявок городами, которые обладают нужной инфраструкторой в виде стадионов и спортивных комплексов. Это поможет решить проблему "белых слонов", то есть специально возведенных за огромные деньги спортивных объектов, которые становятся ненужными по завершении Игр.

Примером этого является зимняя Олимпиада этого года в южнокорейском городе Пхёнчхане. Центральным объектом этих Игр был новый стадион, который обошелся в 109 млн долларов. За всю его историю он был использован всего четыре раза.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Олимпийский плавательный стадион был одним из главных объектов Олимпиады в Рио-де-Жанейро

В Бразилии многие спортивные объекты, которые были специально построены для Олимпиады 2016 года, сейчас брошены и пребывают в запустении.

"Если в городе нет стадиона или спортивной арены до проведения Олимпиады, то зачем ему они будут нужны потом?" - говорит профессор Эндрю Цимбалист, экономист, который входил в руководство движения против подачи олимпийской заявки в Бостоне.

"Причина отсутствия таких объектов до Олимпиады - в том, что такие инвестиции не были бы экономически оправданы, - отмечает он. - А в результате такие проекты оказываются чрезвычайно затратными".

"Некоторые города - например, Лос-Анджелес, могут приглашать летние Игры, почти ничего не вкладывая в их организацию, потому что вся нужная для этого инфраструктура уже создана".

"Но какой смысл городу без такой инфраструктуры подавать заявку?" - задается вопросом экономист.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Известие о выборе Лонлона как места проведения Игр 2012 года было встречено с ликованием

Впрочем, Дэниэл Риттербанд, который занимался маркетингом при подготовке Лондонской Олимпиады 2012 года, а затем работал над заявкой Будапешта на проведение Игр 2024 года, считает, что Игры могут оказывать положительное воздействие на менее крупные и состоятельные города.

По его мнению, в 2012 году было проявлено слишком много тщеславия по поводу перспектив проведения Олимпиады в Лондоне.

"Я думаю, что будущее принадлежит городам с населением до миллиона, в которых Игры могут действительно преобразить жизнь их обитателей, - говорит он. - В больших городах люди страдают от специальных мер, вводимых на время проведения игр, например, ограничения движения на дорогах. В малых городах такие меры переносятся легче".

По его словам, крайне важно иметь поддержку общественности для успеха заявки. "Посмотрите, что произошло в Бостоне - если вас не поддерживает население - всё пропало".

Так что он посоветовал бы городу, который собирается подать олимпийскую заявку?

"Такая заявка должна быть частью 20-летнего плана по развитию инфраструктуры города, - говорит он. - Горожане должны быть уверены, что такие игры принесут с собой рабочие места".

Но в реальности таких заявок от небольших городов просто нет. Так что будет делать МОК, если никто не пожелает устраивать у себя Олимпийские игры?

"Логическим выходом было бы назначение постоянного хозяина летних Олимпиад и постоянного хозяина зимних Олимпиад", - считает профессор Цимбалист.

Крис Демпси считает, что такой подход имеет смысл, но проблема в том, что желающих стать такими постоянными олимпийскими столицами сейчас просто нет.

Профессор Дональд Денгел, который исследует долгосрочное воздействие Олимпийских игр на город, в котором они проводятся, считает, что МОК должен будет увеличить в будущем свой финансовый вклад в проведение таких игр, чтобы снять бремя с плеч горожан.

Вопрос в том, хватит ли Олимпийскому движения ресурсов на это.