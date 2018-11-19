Пресса Британии: Лондон не готов к российским кибератакам

В обзоре британской прессы за 19 ноября:

Великобритания не готова к кибератакам

Все британские газеты пишут, что Соединенное Королевство не готово противостоять серьезной кибератаке со стороны враждебно настроенного государства.

Guardian пишет, что комитет по вопросам национальной безопасности британского парламента пришел к выводу, что министры правительства не понимают целей борьбы с кибератаками, которые угрожают инфраструктуре страны.

В докладе парламентского комитета говорится, что в то время как такие страны, как, например, Россия, укрепляют свой потенциал в киберпространстве, надзор со стороны британских министров в том, что касается контрмер, полностью неадекватен.

Парламентский комитет призывает премьер-министра Терезу Мэй создать должность министра по кибербезопасности, а также продолжать обмениваться информацией по этому вопросу с Евросоюзом, вне зависимости от результатов переговоров по "брекситу".

Комитет отмечает, что члены кабинета министров заявляют о необходимости укрепления киберобороны, но добавляет, что, судя по всему, правительство принимает слишком мало реальных мер.

"Нет конкретного политического лидерства. Нет настоящего контролирующего [эти меры] человека в правительстве", - говорится в тексте доклада парламентского комитета, министры лишь время от времени интересуются этими вопросами.

Парламентарии приветствуют создание Национального центра киберзащиты, но выражают беспокойство, что финансирование этого центра не соответствует поставленным ему задачам, пишет Guardian.

Daily Mail пишет, что Великобритания беззащитна перед угрозой со стороны российских хакеров, которые способны полностью прекратить работу национальной инфраструктуры.

Каждый день регистрируется не менее десяти кибератак, многие из которых предназначены для того, чтобы полностью парализовать национальную систему здравоохранения, энергосистему и даже работу парламента.

Как пишет газета, поддерживаемые иностранными государствами хакеры сейчас заняты не только попытками найти секретную информацию или сведения об интеллектуальной собственности, но и пытаются найти способы нападения на критически важные объекты.

Газета приводит несколько примеров обнаруженных кибератак. В мае 2017 года около трети больниц в Великобритании стали жертвами вируса-вымогателя WannaCry, который требовал выкуп за каждый зараженный компьютер. Насколько известно, этот вирус был распространен Северной Кореей.

В результате были отложены не менее 20 тысяч операций и закрыты пять травмпунктов.

В ноябре того же года российские хакеры проникли в британскую энергосистему, в попытке отключить электроснабжение по всей стране.

В том же 2017 году хакеры - насколько известно, иранские - пытались получить пароли электронной почты депутатов парламента, пишет Daily Mail.

Газета Sun в своей редакционной статье на ту же тему пишет, что, оценивая готовность британского правительства противостоять кибернападениям со стороны России, депутаты парламента подвергли власть резкой критике.

"Бандитский режим Владимира Путина представляет собой огромную опасность. Его головорезы уже убивали людей на нашей земле", продолжает газета.

И вот теперь парламентский комитет по национальной безопасности отмечает, что власти не делают всего необходимого, чтобы противостоять этой угрозе.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы и в самом деле отразить поползновения Кремля", пишет Sun.

Дефицит моряков

Daily Star пишет, что корабли военно-морского флота Великобритании простаивают в портах из-за нехватки моряков.

Газета цитирует капитан-лейтенанта Эндрю Ливси, по словам которого, в ВМС достаточно моряков лишь для четырех из шести эскадронных миноносцев типа 45, каждый из которых стоит более миллиарда фунтов стерлингов.

Военно-морским силам не хватает 1350 человек, отмечает газета.

В результате в этом году четыре эсминца ни разу не выходили в море.

В 1991 году во флоте служили 61 800 человек, но к октябрю этого года их число упало до 29 160, пишет газета со ссылкой на капитан-лейтенанта Ливси.

Представители ВМС отрицают эти заявления, утверждая, что флот укомплектован более чем на 90%, и что ВМС Великобритании продолжают играть важную роль по всему миру, учитывая тот факт, что не менее 9 тыс. военнослужащих или уже отправлены за рубеж, или готовы это сделать в любую минуту, пишет Daily Star.

Россия и Интерпол

Times пишет в своей редакционной статье, что Интерпол становится инструментом режимов, которые преследуют своих критиков.

Для борьбы с глобальными преступными группировками необходимо международное сотрудничество, отмечает газета. Но Интерпол, которому вскоре исполнится 100 лет, сейчас используется Россией и Китаем, странами, в которых превалируют совершенно отличные от западных представления о правосудии.

На этой неделе Генеральная ассамблея Интерпола изберет своего нового главу.

Главный кандидат - российский генерал МВД Александр Прокопчук, известный тем, что он активно прибегал к так называемым "красным уведомлениям" Интерпола - международным запросам на задержание какого-либо лица, находящегося в розыске.

Если он будет избран главой Интерпола, все оппоненты Владимира Путина за пределами России будут чувствовать себя в опасности, пишет газета.

Его избрание также ускорит процесс замены западной системы, основанной на общепринятых нормах, на правила поведения, которые устраивают деспотов и коррумпированные правительства.

Семь лет назад президент России присвоил Прокопчуку звание генерал-майора. Прокопчук настолько понравился Кремлю, что Москва выдвинула его кандидатуру на пост заместителя главы Интерпола.

Но сейчас, после ареста главы Интерпола в Китае, похоже, что Прокопчук займет его место.

Это уже становится тенденцией. После масштабного применения допинга во время Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Россия приняла у себя чемпионат мира по футболу в прошлом году.

Теперь, несмотря на организацию политически мотивированных убийств за границей и аннексию территории соседней страны, Россия может получить контроль над Интерполом.

Великобритания, США и другие западные страны должны этому противостоять, пишет газета.

Россия регулярно нарушает правила Интерпола, чей устав запрещает "любые действия политического, военного, религиозного или расистского характера".

Но Россия, как и Китай, чрезвычайно часто предъявляет "красные уведомления", в очевидной надежде, что аппарат Интерпола не сможет справиться с таким потоком, и кто-то из диссидентов за границей будет арестован под надуманными предлогами.

Если Интерпол хочет, чтобы ему доверяли в будущем, то этой организации следует принять меры.

Интерпол должен тщательно проверять своих собственных сотрудников, а также как можно быстрее отвергать фейковые запросы об арестах от таких стран, как Россия и Китай, которые не придерживаются принципов верховенства закона.

То, что Интерпол пляшет под их дудку - просто абсурд, пишет газета.

Работа Интерпола должна быть прозрачна. И этой организации не нужно избрание российского генерала в качестве своего главы, заключает Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com