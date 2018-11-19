В обзоре российских газет 19 ноября:

"Коммерсант", "Ведомости", "Газета.ру": острова без баз

Российские СМИ вернулись к обсуждению территориального вопроса между Россией и Японией о принадлежности четырех южных островов Курильской гряды. В частности, газета "Коммерсант" пишет, что Россия готова обсуждать судьбу Курил лишь при условии гарантии неразмещения на них американских военных баз. Также, пишет "Коммерсант", Япония смягчила свою позицию, согласившись на передачу не четырех, а двух островов. А премьер Японии Синдзо Абэ уже заверил Владимира Путина, что американских военных на островах не будет.

Со слов японского премьера получается, что "решение территориального вопроса" для него отнюдь не равнозначно передаче всех четырех островов, и это само по себе является серьезным отступлением от прежней позиции, пишет "Коммерсант". На переговорах с Владимиром Путиным в среду два лидера "договорились ускорить переговорный процесс, с тем чтобы не оставлять его следующим поколениям".

Но именно сомнения в том, что преемники Синдзо Абэ будут соблюдать достигнутые им договоренности, станут, по всей видимости, главным камнем преткновения на переговорах, считает "Коммерсант". Как заявил в воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, один из главных вопросов для Москвы - гарантии неразмещения на Курилах американских военных.

Согласно американо-японскому договору 1960 года, США имеют право размещать на территории Японии свои силы и военные базы, и в случае перехода части Курил под суверенитет Токио распространение на них этого положения договора исключить нельзя, считает "Коммерсант".

С точки зрения российского общественного мнения, заверения Абэ могут показаться странными, пишет газета "Ведомости" в статье на эту же тему, ведь пока нет никакой договоренности о передаче островов. Но, по мнению источника газеты, близкого к российским ведомствам, занимающимся отношениями с Японией, ситуация выглядит иначе с точки зрения самой Японии, политики которой обязаны демонстрировать неизменность своей позиции по курильскому вопросу и верность союзу с США.

С другой стороны, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов, мнение которого приводит Газета.ру, заявил, что мирный договор с Японией для России абсолютно не принципиален. "Его отсутствие сегодня России, де-факто, никак не мешает. Таким образом, позиция Японии, предполагающая размен заключения мирного договора на территорию, напоминает торговлю воздухом. Перспективы обмена территории на инвестиции тоже вызывают сомнения", - полагает эксперт.

"Ведомости": коммунисты не пройдут?

В Приморском крае в минувшее воскресенье закончился прием документов от кандидатов в губернаторы, но газета "Ведомости" не уверена, что избирком зарегистрирует всех. В частности, речь идет о коммунисте Андрее Ищенко, который стал главным конкурентом для кандидата от партии власти на предыдущих выборах, признанных в итоге недействительными.

Всего документы сдали 11 человек, в том числе самовыдвиженцы - врио губернатора Олег Кожемяко и коммунист Андрей Ищенко, а также Андрей Андрейченко (ЛДПР), Олег Митволь ("Зеленые"), Алексей Тимченко (Партия роста), Игорь Степаненко ("Патриоты России") и Виктор Старицин (КПСС). Уже зарегистрирована кандидатом Роза Чемерис ("За женщин России").

Тем не менее два человека, близких к администрации президента, уверяют, что кандидатом Ищенко не станет. По их словам, планируется регистрация Кожемяко, Андрейченко, Степаненко, Тимченко и Чемерис. У Ищенко много двойных подписей, поясняет один из собеседников газеты: "Сбором подписей он пытается капитализировать свои успехи, потому что от истории с Приморьем КПРФ выгоду получила, ведя торг с федеральным центром, а лично Ищенко - нет".

По мнению источника "Ведомостей" в президентской администрации, рейтинг Кожемяко до дня голосования 16 декабря будет расти, только если Ищенко не удастся поднять протестную волну, "но вряд ли у него это получится".

Политолог Андрей Колядин тоже считает, что Ищенко муниципальный фильтр, скорее всего, не пройдет. "Но протест не консолидирован вокруг Ищенко. Протестные голоса могут уйти к Андрейченко или Чемерис, а могут быть размыты и между всеми кандидатами", - не исключает он.

Впрочем, Ищенко не бездействует и показывает, что настроен на троллинг - чтобы его недопуск на выборы "выглядел труднообъяснимым в глазах части избирателей, не погруженных в сложности муниципального фильтра", считает политолог Михаил Виноградов.

Пока же федеральная власть исходит из необходимости обеспечения победы Кожемяко в первом туре, добавляет Виноградов: "В октябре-ноябре мы увидели относительно консолидированную позицию по этому вопросу. Никто не мешает Кожемяко показывать, какой мощный у него лоббистский ресурс. Но с приближением дня голосования ситуация может стать хуже, поэтому важно избежать нарастания нервозности вокруг ожидаемого результата".

"Коммерсант": повод для возвращения

Газета "Коммерсант" пишет об аргументах возвращения "Роснефти" на биржу. По данным издания, компания, с 15 ноября полностью прекратившая продажу моторного топлива на бирже, с высокой вероятностью возобновит торги сегодня, в понедельник. По данным "Коммерсанта", такое решение было принято по итогам консультаций с курирующим ТЭК вице-премьером Дмитрием Козаком.

Одним из факторов быстрого возвращения госкомпании на биржу могли стать риски, связанные с топливным обеспечением Крыма. Как выяснила газета, глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо Дмитрию Козаку о том, что регион, находящийся под санкциями США и ЕС, получает топливо только по биржевым договорам, так как АЗС крупных нефтяников там нет. Учитывая географическое положение заводов "Роснефти", именно с них поставляется большая часть топлива в Крым. Уход компании с биржи поставил схему под угрозу.

Между тем всего два дня отсутствия "Роснефти" на торгах вызвали беспокойство потребителей, отмечает "Коммерсант". В пресс-службе главы Крыма газете подтвердили существование письма об угрозе возникновения дефицита бензина на полуострове с предложением рассмотреть возможность заключения внебиржевых контрактов на топливо.

"Поскольку вертикально интегрированных структур на топливном рынке у нас нет, мы об этом просим", - пояснила газете глава пресс-службы Аксенова Екатерина Немчинова.

"Известия": налог на колбасу

В России, как пишет газета "Известия", могут серьезно подорожать колбаса, сосиски и бекон. Дело в том, что в профильных ведомствах рассматривается законопроект по поднятию акциза на продукты переработки красного мяса, который может составить более 160 рублей на 1 килограмм. Об этом "Известиям" рассказали в Экспертном совете при правительстве, который ранее выступил с инициативой ввести в России сбор на такую продукцию. В итоге стоимость колбасных изделий может вырасти почти на 30%.

По мнению специалистов, эти продукты содержат канцерогены и повышают риск возникновения рака.

Полученные от сборов средства следует направить на субсидии для производителей наиболее полезных продуктов питания, считают в Экспертном совете. Например, отменить или снизить НДС на орехи, бобовые, свежие овощи, зелень и фрукты, цельнозерновые продукты, оливковое масло и другие - сегодня, по данным Росстата, в стране наблюдается снижение потребления фруктов и овощей.

Подразумевается, что эта мера будет способствовать оздоровлению нации и поможет внести вклад в увеличение продолжительности жизни россиян, считают в Экспертном совете.

В министерстве труда "Известиям" сообщили, что отзыв Экспертного совета направлен в минздрав, который отвечает за проект "Укрепление общественного здоровья". В пресс-службе Минздрава отметили, что поддерживают ограничения. Данные меры рекомендованы ВОЗ как эффективные при борьбе с неинфекционными заболеваниями, напомнили в ведомстве.

Производители же мясной продукции выступили против введения акциза. Фискальные инструменты не способствуют укреплению здоровья нации и увеличению продолжительности жизни, заявил "Известиям" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Более того, "нужно учитывать и тот факт, что не все граждане готовы перейти на салатик", прокомментировал он.

Что еще почитать:

Почему "токсичный" - слово года не только на английском, но и на русском языке, в редакционном комментарии разбирается газета "Ведомости". По мнению издания, ядовиты не только отношения России с миром, но и российского государства с российским бизнесом и обществом.

В честь 25-летия Конституции в президентском Совете по правам человека и развитию гражданского общества предлагают провести амнистию в отношении лиц, загладивших вред от их преступлений. Члены совета хотят обсудить проект с президентом Владимиром Путиным на встрече, которая традиционно проходит в конце года, пишет "Коммерсант".

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что эксперты намерены в ближайшее время начать подготовку повестки дня встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G-20 в Аргентине, рассказывает РБК.

Обзор подготовил Олег Савин, Служба мониторинга Би-би-си